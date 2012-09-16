به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده روز یکشنبه در حاشیه بیست و پنجمین سالگرد پروتکل مونترال و روز جهانی ازن در جمع خبرنگاران افزود: طرح جامع پارک پردیسان سابقه ای طولانی دارد و قدمت آن به سال های قبل از پیروزی انقلاب برمی گردد.

وی اظهارداشت: فرانسوی ها بعد از مطالعاتی که انجام دادند طرح جامع پارک پردیسان را تعریف کردند که هدف از آن بازسازی و احیای اقلیم های مختلف ایران بود به این صورت که با اجرای این طرح هر کسی وارد پارک پردیسان شود تمام اقلیم ایران از جنوب تا شمال و شرق تا غرب را مشاهده کند.

معاون رییس جمهور افزود: این مطالعه همواره مورد نظر و توجه مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست از اوایل پیروزی انقلاب بود اما به دلیل هزینه بر بودن این طرح ، دولت توان سرمایه گذاری در این بخش را نداشت .

وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه دولت بر اساس اصل 44 باید انجام این نوع فعالیتها را به بخش غیر دولتی واگذار کند ،‌ همواره مسولان این آرزو را داشتند که هم این طرح اجرا شود و هم از مساعدت بخش غیر دولتی بهره بگیرند.

محمدی زاده تصریح کرد: متاسفانه در مقطعی از زمان بخشی از پارک واگذار شد که جای تاسف دار ؛ از جمله ساخت ساختمان ادارای سازمان محیط زیست در این پارک که بدون هیچ گونه کار کارشناسی انجام شد که تاسف انگیز است.

وی گفت: اما طرحی که در حال حاضر دنبال آن هستیم طرحی است که سابقه 38 ساله دارد که به روز شده و تقریبا همه این دارایی ها شامل زمین پارک و مجوزها همه تقویم شده و بر این اساس سازمان محیط زیست فراخوانی را به زودی برای آگاهی عموم اعلام می کند تا هر نهادی که آمادگی دارد این طرح را که دارای رویکرد زیست محیطی است اجرا کند.

وی تاکید کرد: اجرای این طرح هیچ گونه نفع اقتصادی و درآمدی ندارد و سازمان محیط زیست به دنبال درآمد نیست بلکه به دنبال ارتقاء فرهنگ زیست محیطی مردم است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اجرای طرح جامع پارک پردیسان آنرا به یک محل مطالعاتی و پژوهشی برای انجام فعالیت های زیست محیطی تبدیل می کند که موجب ارتقاء فرهنگ زیست محیطی می شود در واقع پیام اجرای طرح نیز همین است.

وی تاکید کرد: به هیچ عنوان فروش و یا تغییر کاربری مطرح نیست و فقط هدف ارتقای فرهنگ زیست محیطی مردم است.

محمدی زاده با بیان اینکه چند وقت پیش شهرداری درخواست خرید پارک پریسان را به سازمان محیط زیست داد گفت: در کنار پردیسان که در واقع فضای پارک است پارک نهج البلاغه و برج میلاد ساخته شد و بخش زیادی از پارک توسط شهرداری برای ساخت بزرگراهها تصرف شد ، حال اگر قرار بود سازمان محیط زیست فکر اقتصادی داشته باشد از شهرداری بابت این تصرفات پول دریافت می کرد.

محمدی زاده تاکید کرد: نه به شهرداری و نه جای دیگر قرار فروش نداریم ، هدفمان ایجاد پارک طبیعت است و این پارک هم فقط در صلاحیت سازمان محیط زیست است اگر قرار باشد پارک را به شهرداری واگذار کنیم دیگر یک پارک طبیعت نخواهد بود.

وی در مورد مصوبه هیات وزیران برای واگذاری پارک پردیسان گفت: مصوبه هیات وزیران حرف درستی است اما نه به این معنایی که از آن برداشت شده است ، وقتی مقرر می شود که از مشارکت بخش خصوصی استفاده شود باید تمام دارایی ها تقویم شود تا بر اساس میزان دارایی با بخش خصوصی مذاکره صورت گیرد.

محمدی زاده افزود: چند سال پیش یکی از نهاد های اجرایی ادعایی در مورد پارک پردیسان داشت و چهار سال پیش حکم رفع تصرف را از سازمان حفاظت محیط زیست گرفت و قیمت این پارک را متری 800 هزار تومان گذاشت یعنی سازمان محیط زیست را 24 میلیارد تومان به آن دستگاه بدهکار کرد که بعد از آن سازمان محیط زیست اعتراض کرد و موفق به برگشت این حکم شد .

وی ادامه داد: اما شهرداری حدود یک ماه قبل نامه ای به سازمان محیط زیست ارسال کرد که در آن پیشنهاد داد پارک پردیسان را متری 9 هزار تومان خریداری کند ، آیا واقعا این پارک چهار سال قبل 800 هزارتومان می ارزید و الان 9 هزارتومان ؟ البته اهل فن باید نظر دهند.

معاون رییس جمهور گفت: ما به این گونه پیشنهادها کاری نداریم و هدفمان ایجاد پارک طبیعت است که بر این اساس و نظر کارشناسان دارایی های رسمی سازمان محیط زیست را تقویم می کنیم و مجوز آن را از دولت دریافت کرده ایم ، در واقع این همان مجوزی است که متاسفانه به عنوان مجوز واگذاری از آن یاد می کنند.

وی اظهارداشت: پارک پردیسان دارای فضایی حدود 270 هکتار با کاربری فضای سبز است و به هیچ عنوان قرار نیست اساس این کاربری تغییر کند.

اجرای طرحهای زیست محیطی برای نجات تالاب انزلی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از اجرای طرح های زیست محیطی برای نجات تالاب انزلی با همکاری همه دستگاههای مسئول خبر داد.

به گفته محمدی زاده، بر اساس اجرای این طرح، همه دستگاههای مسئول از جمله وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو، صنایع و کشور متعهد به اجرای طرحهای زیست محیطی برای این تالاب هستند.

وی ورود فاضلاب های خانگی را یکی از مهمترین مشکلات پیش روی تالاب انزلی که زیستگاه بسیاری از پرندگان و آبزیان نادر در جهان است، دانست و گفت: وزارت نیرو موظف شده است، در مدت سه سال با اجرای طرحهای زیست محیطی در شهرهای رشت و بندر انزلی، از ورود این فاضلابها جلوگیری کند.

محمدی زاده علت تاخیر در اجرای این طرح ها را فقدان اعتبارات مالی عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه بانک جهانی بخشی از این اعتبارات را پرداخت کرده است، بزودی طرح های مربوط به حذف فاضلابهای خانگی اجرا می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از آغاز عملیات احداث مرکز زباله سوز شهر رشت خبر داد و گفت: با راه اندازی این مرکز در یک سال آینده، موضوع ورود پسماندهای شهرهای رشت و انزلی به تالاب انزلی حل خواهد شد.

وی همچنین ورود پسماندهای صنعتی را از دیگر معضلات تالاب انزلی دانست و افزود: دستگاهها موظف هستند با واحدهای صنعتی آلاینده و متخلف برخورد جدی کنند.

محمدی زاده همچنین گفت: لایروبی تالاب انزلی موضوعی است که سازمان حفاظت محیط زیست به دقت آن را دنبال می کند.

وی افزود: دولت در سال گذشته، اعتباری معادل 97 میلیارد تومان برای مدت پنج سال اختصاص داده است که در سال 90 بخشی از این اعتبار به میزان 7 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد این اعتبار امسال نیز برای لایروبی تالاب انزلی که اجرای آن برعهده جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست است، اختصاص یابد.