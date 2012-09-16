سه امتیاز حق صبای قم بود/ کارشناسان عملکرد داوران را نظر بدهند

ناصر بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازی از سطح بسیار بالایی برخوردار بود و تیم گهر زاگرس شهرداری دورود تمام تلاش خود را به کار گرفته بود که با حداقل امتیاز از این دیدار خارج شده و صبا را متوقف کند که خوشبختانه تلاش بازیکنان ما مانع از این اتفاق شد.



صلاح نبود که پیروزی در این بازی را از دست بدهیم



وی ادامه داد: برای ما پیروزی در دیدار خانگی برابر تیم فوتبال گهر زاگرس شهرداری دورود بسیار مهم و حائز اهمیت بود زیرا ما در دیدارهای قبلی امتیازات ارزشمندی را از دست داده بودیم و صلاح نبود که پیروزی در این بازی را از دست بدهیم.



مربی تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: ما در این دیدار موقعیت های متعددی برای گلزنی در مقابل دروازه تیم فوتبال گهر زاگرس شهرداری دورود به دست آوردیم اما بعضی روزها گویا قرار نیست که توپ های تیم شما به گل تبدیل شود.



وی یاد آور شد: با این حال بازیکنان ما تا آخرین لحظه مسابقه امید خود را برای رسیدن به گل و کسب پیروزی در این دیدار از دست ندادند و با تلاش بسیار زیاد موفق شدند در وقت های تلف شده بازی دروازه تیم گهر زاگرس شهرداری دورود باز کنند.



بختیاری زاده تصریح کرد: به تمام بازیکنان تیم با جدیت خسته نباشید می گویم زیرا بازی بسیار خوبی ارائه کردند و از اولین دقیقه بازی تا پایان میدان دار بودیم و به حریف اجازه خودنمایی ندادیم، ضمن اینکه بیش از هر زمان دیگر به سه امتیاز این بازی نیاز داشتیم.



دو موقعیت مشکوک به پنالتی به نفع صبای قم را کارشناسان نظر بدهند



وی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص عملکرد تیم داوری این دیدار و اینکه داور از دو موقعیت مشکوک به پنالتی به نفع صبای قم چشم پوشی کرد، عنوان داشت: در این خصوص نظر نمی دهم، معتقدم داوران خوب عمل کردند و در خصوص آن صحنه ها نیز باید کارشناسان داوری نظر بدهند.



مربی تیم فوتبال صبای قم در ادامه در خصوص عملکرد محسن خلیلی که بعد از هفت هفته در ترکیب صبای قم قرار گرفته بود، بیان کرد: خلیلی بازیکن بزرگی است که خوشبختانه از کمند مصدومیت رها شده و در این دیدار چند بار در موقعیت گلزنی قرار گرفت و اگر خوش شانس بود به گل هم می رسد.



وی در خصوص دلیل نیمکت نشینی مهدی بدرلو و اکبر صادقی و همچنین بازی کردن سعید صادقی، تصریح کرد: ما در هر بازی بر اساس تاکتیک تیمی نفرات خود را چینش می کنیم، ضمن اینکه بدرلو کمی آسیب دیده بود و صادقی با صلاحدید سرمربی تیم در ترکیب قرار گرفت.

