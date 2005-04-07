بررسي طرح نوار غزه، محور مذاكرات بوش و شارون است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد روز گذشته در جريان ديدارش با خبرنگاران همراه در هواپيماي حامل جرج بوش رييس جمهوري آمريكا كه در حال پروازبسوي رم پايتخت ايتاليا براي شركت در مراسم تشييع جنازه پاپ ژان پل دوم بود، گفت : اين ديدار اساسا بر روي پيشرفت در روند طرح عقب نشيني از نوارغزه و كمكهايي كه ما مي توانيم به طرفين براي پيشرفت در مسير تشكيل دو دولت ارائه كنيم، معطوف خواهد شد.

وي افزود : مساله گسترش شهركهاي يهودي نشين در كرانه باختري رود اردن همچنين در دستور كار مذاكرات بوش و شارون قرار دارد.

ديدار بوش و شارون در مزرعه رييس جمهور آمريكا در كراوفور واقع در ايالت تكزاس صورت خواهد گرفت.

مك كللان گفت : شارون يكسال پيش طرح شجاعانه خود را يعني طرح عقب نشيني از نوار غزه و تخليه برخي شهركهاي يهودي نشين در كرانه باختري ارائه كرد و نشست بوش و شارون به مناسبت بررسي راههايي كه اسراييل مي تواند در پيشرفت طرح عقب نشيني كمك كند، برگزار مي شود .

سخنگوي كاخ سفيد همچنين با اشاره به اينكه طرفين درگير بايد به تعهدات خود در قبال طرح "نقشه راه" پايبند بمانند، تصريح كرد : نقشه راه بر ضرورت توقف گسترش شهرك سازي تاكيد مي كند و در يكي از بندهاي اين طرح از رهبران فلسطين نيز خواسته شده گروههاي مبارز فلسطيني را منحل كنند.

مك كلان افزود: ما معقتديم هرچقدر در زمينه طرح عقب نشيني از نوارغزه پيشرفت كنيم، بازهم همكاري اسراييليها وفلسطينيها در اين طرح مهم است.

بوش سه شنبه گذشته تلويحا از رژيم صهيونيستي خواست گسترش شهرك سازي در كرانه غربي را متوقف سازد اما به طور مخفيانه و پشت پرده از فعاليت هاي شهرك سازي صهيونيستها حمايت مي كند .

شايان ذكر است براساس طرح صلح نقشه راه ، رژيم صهيونيستي بايد از تمام مناطق غزه و كرانه باختري رود اردن عقب نشيني كند و اين طرح تنها وسيله براي حل وفصل مناقشه اسراييل و فلسطين است ولي رژيم صهيونيستي هرگز به اين طرح پايبند نيست.