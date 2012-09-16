آیت ‏الله جوادی ‏آملی دماوند را ترک و راهی قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‏الله العظمی عبدالله جوادی ‏آملی ظهر یکشنبه با بدرقه گرم و صمیمی اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان دماوند برای حضور و تدریس در حوزه علمیه قم راهی آن دیار شد.

وی از ابتدای تابستان طبق معمول هر سال در محله "احمدآباد" شهرستان دماوند بسر می برد و در آنجا ضمن ملاقاتها و سخنرانیهای متعدد، کلاسهای درس اخلاق و... نیز برپا کردند.

نماینده ولی ‏فقیه در شهرستان دماوند در مراسم بدرقه آیت ‏الله العظمی جوادی‏ آملی گفت: حضور بزرگان دینی در دماوند فرصتی مغتنم محسوب می‏ شود که باید قدر آن را دانست.

حجت ‏الاسلام محمد علاءالدینی ادامه داد: حضور مراجعی نظیر آیت‏ الله میرزا‏هاشم آملی، علامه طباطبائی، علامه جعفری، علامه امینی و... از دیرباز تاکنون برای مردم این دیار موهبتی الهی و فرصتی مغتنم تلقی می ‏شده اما در سالهای گذشته حضور آیت‏ الله جوادی‏آملی در محله "احمدآباد" دماوند به همراه برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشاء فرصتی برای جوانان و نوجوانان و همه عاشقان و ارادتمندان به قرآن کریم و پیامبر اکرم(ص) محسوب می ‏شود.

حضور آیت ‏الله العظمی جوادی ‏آملی برای توسعه فرهنگ شهرستان دماوند بسیار مغتنم است

علاءالدینی تصریح کرد: حضور حضرت آیت ‏الله العظمی جوادی ‏آملی برای توسعه فرهنگ ولایی مردم ولایتمدار و متدین شهرستان دماوند بسیار مغتنم است و باید به درگاه خداوند شکرگزاری کرد که چنین فرصت طلایی را در اختیار مردم شهرستان دماوند قرار داده است.

وی ادامه داد: شهرستان دماوند مفتخر است که چنین بزرگانی را پذیراست و از نور علمی و معنوی آن بزرگواران بهره می برد، هرچند که حضور آنان مقطعی و کوتاه مدت است ولی بهره مردم از سخنان و رفتار و منش این بزرگواران فراوان است.

گفتنی است، بانوان قرآنی شهرستان دماوند پیش از عزیمت آیت ‏الله العظمی جوادی ‏آملی به قم، در محضر این مرجع تقلید جهان تشیع به ارائه گزارشی از فعالیت‏های خود پرداختند.