آیت ‏الله جوادی ‏آملی دماوند را ترک و راهی قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر یکشنبه با بدرقه گرم و صمیمی اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان دماوند برای حضور و تدریس در حوزه علمیه قم راهی آن دیار شد.
وی از ابتدای تابستان طبق معمول هر سال در محله "احمدآباد" شهرستان دماوند بسر می برد و در آنجا ضمن ملاقاتها و سخنرانیهای متعدد، کلاسهای درس اخلاق و... نیز برپا کردند.
نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند در مراسم بدرقه آیت الله العظمی جوادی آملی گفت: حضور بزرگان دینی در دماوند فرصتی مغتنم محسوب می شود که باید قدر آن را دانست.
حجت الاسلام محمد علاءالدینی ادامه داد: حضور مراجعی نظیر آیت الله میرزاهاشم آملی، علامه طباطبائی، علامه جعفری، علامه امینی و... از دیرباز تاکنون برای مردم این دیار موهبتی الهی و فرصتی مغتنم تلقی می شده اما در سالهای گذشته حضور آیت الله جوادیآملی در محله "احمدآباد" دماوند به همراه برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشاء فرصتی برای جوانان و نوجوانان و همه عاشقان و ارادتمندان به قرآن کریم و پیامبر اکرم(ص) محسوب می شود.
حضور آیت الله العظمی جوادی آملی برای توسعه فرهنگ شهرستان دماوند بسیار مغتنم است
علاءالدینی تصریح کرد: حضور حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی برای توسعه فرهنگ ولایی مردم ولایتمدار و متدین شهرستان دماوند بسیار مغتنم است و باید به درگاه خداوند شکرگزاری کرد که چنین فرصت طلایی را در اختیار مردم شهرستان دماوند قرار داده است.
وی ادامه داد: شهرستان دماوند مفتخر است که چنین بزرگانی را پذیراست و از نور علمی و معنوی آن بزرگواران بهره می برد، هرچند که حضور آنان مقطعی و کوتاه مدت است ولی بهره مردم از سخنان و رفتار و منش این بزرگواران فراوان است.
گفتنی است، بانوان قرآنی شهرستان دماوند پیش از عزیمت آیت الله العظمی جوادی آملی به قم، در محضر این مرجع تقلید جهان تشیع به ارائه گزارشی از فعالیتهای خود پرداختند.
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