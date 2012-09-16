50درصد بازیهای رایانه ای ایرانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مینایی بر لزوم ساخت بازی رایانه ای ویژه گروه سنی کودک و نوجوان تاکید کرد و گفت: کشورهای غربی با ساخت بازیهای رایانه ای زیر دوسال سعی در تبیین زندگی غربی برای قشر کودکان دارند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای به تشریح ضرورت فعالیت انستیتو ملی بازی سازی رایانه ای پرداخت و افزود: برای تامین نیروی کارآمد و متخصص در صنعت گیم از سال 1390 اقدام به تاسیس انستیتو بازی سازی در زمینه آموزش نرم افزار و سخت افزار بازیهای رایانه ای کردیم.

مینایی به جایگاه ایران به عنوان تولید کننده در ساخت بازی های رایانه ای در خاورمیانه اشاره کرد و گفت: صنعت گیم در خاورمیانه و منطقه نو پا تر از ایران است و این به دلیل هوشمندی جوانان ایرانی برای استفاه از فناوری نوین است مثلا در کشور مالزی هنوز بازی رایانه ای قابل رقابت با دیگر کشورها تولید نشده است.



وی با اشاره به اینکه بازی شبان، طلای سیاه، سیاره میترا و زندگی جدید سارا توانسته در کشورهای خارجی ناشر برای توزیع پیدا کند و این نشانگر پیشرفت کشورمان در صنعت گیم است، افزود: نبود قانون کپی رایت سبب شده که تولیدات خارجی به صورت غیرطبیعی وارد کشور شده و مجال کمتری برای عرضه تولیدات داخلی فراهم شود.

مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای فرهنگسازی برای استفاده از بازیهای رایانه ای مناسب را از مهمترین محورهای فعالیت این بنیاد عنوان کرد و افزود: راحت ترین و کم هزینه ترین راه برای مقابله با تولیدات خارجی، تولید بازیهای رایانه ای برای گروه سنی کودکان و نوجوانان است تا از همان ابتدا با بازیهای ایرانی مناسب آشنا شوند.



مینایی ادامه داد: کشورهای غربی به ویژه رژیم صهیونیستی با ساخت بازیهای رایانه ای نامناسب حوزه های سیاسی و مذهبی کشورهای اسلامی را هدف قرار داده اند به طوری که رژیم صهیونیستی با ساخت بازی رایانه ای برای کودکان زیر دوسال سعی دارد از همان ابتدا سبک زندگی غربی را به کودکان آموزش دهد.