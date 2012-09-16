  1. بین الملل
۲۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۲۹

کشته شدن 8 زن افغان در حمله هوایی ناتو/ غربی ها به ابراز تاسف بسنده کردند

کشته شدن 8 زن افغان در حمله هوایی ناتو/ غربی ها به ابراز تاسف بسنده کردند

فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان به خاطر کشته شدن 8 زن در حمله هوایی ناتو به شرق کابل، تنها به ابراز تاسف بسنده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، حملات نظامیان ناتو در مناطق مختلف افغانستان بار دیگر سبب قربانی شدن غیرنظامیان شد.

بر این اساس در حمله جنگنده های ناتو به منطقه ای در ولایت لغمان واقع در شرق افغانستان دست کم 8 زن جان باختند. سخنگوی والی لغمان با تایید این خبر گفت اجساد این زنان به ساختمان دفتر والی منتقل شده است.
 
به گفته وی، این زنان در بامداد امروز مشغول جمع آوری هیزم در حوالی منطقه علینگار بوده اند که مورد حمله جنگنده های ناتو قرار گرفته اند. در این حمله همچنین هفت زن زخمی شده و به مراکز درمانی انتقال یافته اند. یک مقام وزارت بهداشت در این رابطه گفت سن شماری از مجروحان زیر 10 سال است.
 
در همین حال فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) با طرح این ادعا که هدف این حمله شبه نظامیان بوده اند، از کشته شدن زنان بیگناه طی حمله مذکور ابراز تاسف کرد.
 
گفتنی است کشته شدن غیرنظامیان در حملات نظامیان ناتو علاوه بر برانگیختن خشم مردم افغانستان، رئیس جمهوری این کشور را بر آن داشته تا از این پیمان بخواهد به این حملات پایان دهند.
کد مطلب 1697454

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