بهبود مصدومیت فرشید طالبی و محمدباقر صادقی/ سپاهان بدون مصدوم مقابل الاهلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر صادقی، دروازه‌بان تیم سپاهان حدود سه هفته پیش به دلیل مصدومیت از ناحیه قفسه سینه مصدوم شده بود، طی روزهای گذشته در تمرینات گروهی تیم سپاهان غایب بود و نمی‌توانست به تمرین بپردازد.

این بازیکن در دو بازی اخیر سپاهان نیز غایب بود تا رضا محمدی به جای او درون دروازه قرار گیرد.

مسئولان سپاهان اعلام کردند که صادقی از روز گذشته به تمرینات سپاهان اضافه شده و با بهبود مصدومیت می‌تواند مقابل الاهلی عربستان بازی کند.

همچنین فرشید طالبی، مدافع سپاهان که طی روزهای گذشته با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کرد و شایعه شده بود نمی‌تواند مقابل الاهلی به میدان برود، مشکلی برای بازی کردن در دیدار آسیایی سپاهان ندارد.

سپاهان به جز این دو بازیکن مصدوم خاص دیگری نداشت و سایر بازیکنان این تیم نیز در شرایط بازی هستند.