آغاز مسابقات وزنه برداری لیگ گلستان/ اهانت به پیامبر (ص) نشانه عجز استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات بعد از ظهر یکشنبه با شرکت تیمهایی از آق قلا، مینودشت، گرگان، بندرترکمن و باشگاه تختی گرگان در بندرگز شد.

انتخاب تیم برتر و اعزام تیم برتر استان به مسابقات لیگ برتر جوانان کشور از جمله اهداف این مسابقات است که در هشت رده در حال برگزاری است.

نفرات برتر این مسابقات در پایان لیگ معرفی می شوند.

برگزاری اجلاس نم نشانه اقتدار ایران است

حجت الاسلام طاهری امام جمعه رامیان در جمع مسئولان شهرستان با اشاره به برگزاری شانزدهمین اجلاس سران عدم تهد در ایران با حضور بیش از 120 کشور جهان را نشانه اقتدار ایران اسلامی دانست که توطئه دشمنان را برای ناامن نشان دادن ایران به خودشان برگردانده است.



قاسم سمیعی فرماندار رامیان نیز با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و تحریم هایی که از سوی برخی کشورها علیه ملت ایران صورت می گیرد از همه مسئولین خواست تا تمهیدات لازم را به منظور اجرایی شدن سخنان مقام معظم رهبری بکار گیرند.

اهانت به ساحت پیامبر اکرم (ص) نشانه عجز سران استکبار است

حجت الاسلام سید خلیل صفی الحسینی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مینودشت در جلسه هفتگی این اداره در این خصوص گفت: اهانت و بی احترامی به پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) نشانه عجز سران استکبار و توانمندی و عزت و محبوبیت جهان اسلام است.



وی افزود: دشمنان صدر اسلام نیز در مقابل منطق پیامبر (ص) و حقانیت وی درمانده شده و دست به هر کاری می زدند تا مردم را از اطراف وی پراکنده سازند.



حجت الاسلام صفی الحسینی تصریح کرد: عمل امروز دشمن نشان دهنده اقتدار آحاد امت اسلامی و اوج ذلت و خواری دنیای استکبار است.

مواد مخدر مراکز آموزشی را تهدید می کند

محمد حسن غریب معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری گرگان گفت : از جمله موضوعات نگران کننده در عصر حاضر توسعه آسیب های اجتماعی بویژه مواد مخدر می باشد که مراکز آموزشی را مورد تهدید قرار می دهد.



وی افزود : ضرورت توسعه و تقویت فعالیت های پیشگیری از مصرف مواد مخدر در سطح مراکز آموزشی بصورت پیوسته و برنامه ای امری است تا بدین سان شاهد مصون سازی آینده سازان ایران اسلامی باشیم.



محمد حسن غریب در پنجمین جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر گفت : توجه به برنامه های اموزشی با رویکرد مهارت های زندگی و آموزش مهارت های تصمیم گیری ، ارتباط فردی اجتماعی ، مقاومت در برابر خواسته های نا مشروع دیگران و نه گفتن و ... الزامی است.

درخشش ورزشکاران گلستان در مسابقات بوکس کشور

رسول مرادی شکوه و اشکان لاریجانی در مسابقات بوکس نوجوانان قهرمانی کشور مقام سوم را کسب کردند.

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مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان کشور به میزبانی زنجان برگزار شد و تیم استان گلستان با 8 بوکسور در این مسابقات شرکت کرد که رسول مرادی شکوه در وزن 46 کیلو و اشکان لاریجانی در وزن 75 کیلو به مقام سوم مسابقات دست یافتند.



این مسابقات با حضور 169 ورزشکار از 29 استان کشور برگزار شد.