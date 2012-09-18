  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۲۰

رئیس دانشگاه خبر داد:

صادارت کالاهای هنری دانشگاه هنر اصفهان به چین

صادارت کالاهای هنری دانشگاه هنر اصفهان به چین

رئیس دانشگاه هنر اصفهان از برنامه ریزی این دانشگاه برای صادرات کالاهای هنری دانشگاه هنر اصفهان به کشور چین خبر داد.

دکتر فرهنگ مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با بررسی هایی که انجام داده ایم بازار بسیار خوبی برای کالاهای هنری در کشور چین یافته ایم.

وی ادامه داد: برای همین درصدد هستیم با همکاری دانشگاه و دو تن از اساتید دانشگاه هنر که در کشور چین فعالیت داشته اند، بتوانیم صنایع دستی و کالاهای هنری خود را به بازار چین صادر کنیم.
 
رئیس دانشگاه هنر اصفهان یاداورشد: کشور چین گرایش خوبی به سمت هنر دارد و کشور ما هم ظرفیت هنری خوبی دارد،  البته بخشی از هنر کشور ما به چین منتقل شده و به صورت ماشینی به کشور بازگشت داده می شود که بازار ما را در معرض خطر قرار می‌دهد اما کالاهای مرغوبی هم هستند که کار دست بوده و خریداران بسیار خوبی در کشور چین دارند.
 
وی ادامه داد: ما امیدوارم طی یکسال آینده دانشگاه هنر اصفهان بتواند در بخش کارافرینی، صادارت صنایع هنری دانشجویان، اساتید و شرکت های دانش بنیان این دانشگاه به چین را به مرحله اجرا درآورد.
کد مطلب 1697486

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