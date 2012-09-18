صادارت کالاهای هنری دانشگاه هنر اصفهان به چین

دکتر فرهنگ مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با بررسی هایی که انجام داده ایم بازار بسیار خوبی برای کالاهای هنری در کشور چین یافته ایم.

وی ادامه داد: برای همین درصدد هستیم با همکاری دانشگاه و دو تن از اساتید دانشگاه هنر که در کشور چین فعالیت داشته اند، بتوانیم صنایع دستی و کالاهای هنری خود را به بازار چین صادر کنیم.

رئیس دانشگاه هنر اصفهان یاداورشد: کشور چین گرایش خوبی به سمت هنر دارد و کشور ما هم ظرفیت هنری خوبی دارد، البته بخشی از هنر کشور ما به چین منتقل شده و به صورت ماشینی به کشور بازگشت داده می شود که بازار ما را در معرض خطر قرار می‌دهد اما کالاهای مرغوبی هم هستند که کار دست بوده و خریداران بسیار خوبی در کشور چین دارند.

وی ادامه داد: ما امیدوارم طی یکسال آینده دانشگاه هنر اصفهان بتواند در بخش کارافرینی، صادارت صنایع هنری دانشجویان، اساتید و شرکت های دانش بنیان این دانشگاه به چین را به مرحله اجرا درآورد.