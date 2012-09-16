قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی ایران و روسیه ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این موافقتنامه فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه به منظور تاسیس و بهره برداری از سرویس های هوایی منظم بین سرزمین های خود و ماوراء آن منعقد شده است.



بر این اساس، هر طرف متعاهد حقوق مشخص شده در این موافقتنامه را جهت انجام سرویس های هوایی بین المللی در مسیرهای مشخص شده در پیوست این موافقتنامه که از این پس به ترتیب " سرویسهای مورد توافق" و "مسیرهای مشخص شده" نامیده می شود را به طرف متعاهد دیگر اعطا می کند.



همچنین پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر، توقف در سرزمین طرف متعاهد دیگر به منظورهای غیر حمل و نقل در نقاط معین شده در پیوست این موافقتنامه و توقف در سرزمین طرف متعاهد دیگر در نقاط مشخص شده که برای آن مسیر در پیوست این موافقتنامه مشخص گردیده است به منظور سوار یا پیاده کردن مسافر، بار و پست در حمل و نقل بین المللی حقوقی برای شرکتهای هواپیمایی طرفین در نظر گرفته شده که این شرکتها به هنگام اجرای سرویس مورد توافق در مسیرهای مشخص از آن بهره خواهند برد.



بر اساس این موافقتنامه هر طرف متعاهد حق دارد در موارد مشروح زیر اجازه بهره برداری صادره را لغو یا استفاده از حقوق مشخص شده مندرج در ماده 2 این موافقتنامه را در مورد شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر معلق نماید یا شرطی را که ممکن است برای استفاده از این حقوق لازم وضع کند.

بر این اساس هر یک از طرفین متعاهد می تواند برای استفاده از فرودگاهها و سایر تاسیسات تحت کنترل خود هزینه های عادلانه و مناسبی را وضع نموده یا اجاره وضع آن را بدهد. همچنین طرفهای متعاهد در راستای حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بین الملل تاکید می نمایند که تعهد آنان در قبال یکدیگر برای حفظ امنیت هواپیمایی کشوری در برابر اعمال مداخله غیر قانونی جزء لاینفکی از این موافقتنامه را تشکیل می دهد.



این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تایید این که طرفهای متعاهد کلیه تشریفات داخلی درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه را انجام داده اند به مورد اجرا گذارده خواهد شد.