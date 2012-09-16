باند تولید و توزیع داروهای تقلبی در یزد کشف و منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اطلاعات سپاه الغدیر اظهار داشت: نزدیک به یک ماه پیش گزارشی از عوامل بسیجی به معاونت اطلاعات سپاه الغدیر یزد مبنی بر تردد و رفت و آمد مشکوک به منزلی مسکونی در یکی از محلات شهر یزد دریافت شد که نیروهای این معاونت بنا به وظیفه قانونی خود و در راستای حفظ امنیت مردم شریف استان به ویژه حفظ سلامت جامعه که از ضروری‌ترین عوامل امنیت پایدار است، با همکاری بسیجیان غیور استان، پس از یک ماه کار اطلاعاتی از قبیل مراقبت، کنترل و... به محض محرز شدن جرم، با اخذ مجوز های قانونی و قضایی و با حکم دادستان یزد اقدام به ورود به منزل مذکور کردند.



وی گفت: در بازرسی اولیه از منزل مشخص شد که مکان مورد نظر، از منزل مسکونی به کارگاه تغییر کاربری داده و در محل مواردی از قبیل کرم‌های تولید شده‌ی فله‌ای با مارک‌های کارخانه‌ای شامل اُلِئا، سیسامونا، نرمینه و... و همچنین کپسول‌های دست‌ساز و داروهای گیاهی، بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت با بسته بندی و مارک‌های تقلبی و نیز دستور العمل استفاده از این داروها، تعداد زیادی قوطی خالی دارو و ظروف مخصوص پودرهای گیاهی و تعداد قابل توجهی پماد و دارو به صورت پلمپ شده کشف شد.



معاون اطلاعات سپاه الغدیر میزان این کشفیات را 160 هزار بسته داروی گیاهی آماده توزیع و 10 تن مواد خام اولیه داروسازی اعلام کرد و گفت: مواد اولیه این داروهای تقلبی توسط برخی شرکت‌های دارویی از تهران خریداری و از طریق شرکت‎های باربری به صورت غیر بهداشتی و فله‎ای به یزد منتقل شده است.



وی به تأیید این تخلف بهداشتی توسط کارشناسان مرکز بهداشت استان اشاره کرد و گفت: در بازرسی کارشناسان معاونت غذا و داروی مرکز بهداشت استان، اسناد و مدارکی مبنی بر ارتباط مالک کارگاه با تعدادی از شرکت‎های تولیدی دارو و مواد اولیه دارو کشف و گزارش و اسناد موجود، جهت پیگرد قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.



این مسئول در خصوص اقدامات قانونی انجام گرفته برای مجازات عوامل این باند بیان داشت: مکان این کارگاه با حکم مرجع قضایی پلمپ شده، چهار نفر شامل دو زن و دو مرد که از عوامل اصلی این کارگاه بودند دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند و شرکت‌های داروسازی مرتبط با این باند نیز شناسایی شده و پرونده آنها تکمیل و به مرجع قضایی تحویل داده شده است.