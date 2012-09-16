به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس سبحانیان در مراسم تودیع و معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج صدوق با اشاره به هتک حرمت به آستان مقدس حضرت رسول اکرم (ص) ضمن محکوم کردن این حرکت موهن اظهار داشت: شخصیت والای حضرت رسول اکرم(ص) بزرگتر و ارزشمندتر از آن است که با چنین هتاکی‌هایی خدشه دار شود و فقط باعث گرفتاری دشمنان اسلام در موج خشم مسلمین جهان خواهد شد.

وی محاصره اقتصادی دشمن را حربه ای برای به زانو در آوردن نظام جمهوری اسلامی خواند و افزود: این اولین بار نیست که دشمن از حربه اقتصادی استفاده می کند و ملت ایران نیز همچون گذشته با قناعت و پایداری پیروز میدان خواهد شد.

در این مراسم از زحمات حجت الاسلام حسین ملایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج صدوق قدردانی و حجت الاسلام ناصر پوربابایی به این سمت منصوب شد.