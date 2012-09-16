نمایشگاه رزمی، فرهنگی شهر آسمانی در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا باهک قبل از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: نمایشگاه رزمی، فرهنگی شهر آسمانی از 31 شهریور ماه سال جاری به مدت یک هفته در کرج برگزار می شود.



وی ادامه داد: این نمایشگاه از 31 شهریور ماه لغایت تا 6 مهر ماه سال جاری از ساعت 16 آغاز می شود که شروع جشنواره دفاع مقدس بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء واقع در میدان امام خمینی کرج برگزار می شود.



فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام حسین(ع) کرج افزود: در روز نخست این جشنواره حجت الاسلام محسن کازرونی امام جمعه کرج حضور دارد که سردار سرلشگر رحیم صفوی سخنران مراسم خواهد بود.



سرهنگ باهک گفت: در روزهای بعد این نمایشگاه امام جمعه های بخش های دیگر استان البرز حضور دارند و برای سخنرانی و مجری گری این نمایشگاه از افراد چون شهریاری و همچنین حجت الاسلام نقویان دعوت بعمل آمده است.



وی در خصوص غرور آفرین بودن لشکر 10 حضرت سید الشهدا(ع) در طول هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد 22 عملیات آفندی و 17 عملیات پدافندی از افتخارات این لشکر پیروز است.



وی با اشاره به اینکه آمار شهدای استان البرز در طول دوران دفاع مقدس 5 هزار و 980 شهید است، اضافه کرد: تعداد شهدای پاسدار استان البرز 409 شهید، بسیجی سه هزار و 513 شهید است.

سرهنگ باهک گفت: روحانی شهید البرز 70 شهید، یک هزار و 367 دانش آموز شهید و 92 معلم شهید،186 انتظامی شهید، 73 زن شهیده، و 5 شهید نیز برا اقلیت های مذهبی است.



فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام حسین(ع) کرج اظهار داشت: استان البرز دارای 81 دانشجو شهید و 184 شهید بمباران شهری است.



وی افزود: استان البرز دارای یک هزار جانباز شهید دوران دفاع مقدس، 40 هزار و 500 رزمنده و 900 آزده سرافراز است.

