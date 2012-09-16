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۲۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۵۴

در هفته دفاع مقدس/

نمایشگاه رزمی، فرهنگی شهر آسمانی در کرج برگزار می شود

نمایشگاه رزمی، فرهنگی شهر آسمانی در کرج برگزار می شود

کرج – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام حسین(ع) کرج از برگزاری نمایشگاه رزمی، فرهنگی شهر آسمانی به مناسبت هفته دفاع مقدس در کرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا باهک قبل از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: نمایشگاه رزمی، فرهنگی شهر آسمانی از 31 شهریور ماه سال جاری به مدت یک هفته در کرج برگزار می شود.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از 31 شهریور ماه لغایت تا 6 مهر ماه سال جاری از ساعت 16 آغاز می شود که شروع جشنواره دفاع مقدس بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء واقع در میدان امام خمینی کرج برگزار می شود.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام حسین(ع) کرج افزود: در روز نخست این جشنواره حجت الاسلام محسن کازرونی امام جمعه کرج حضور دارد که سردار سرلشگر رحیم صفوی سخنران مراسم خواهد بود.

سرهنگ باهک گفت: در روزهای بعد این نمایشگاه امام جمعه های بخش های دیگر استان البرز حضور دارند و برای سخنرانی و مجری گری این نمایشگاه از افراد چون شهریاری و همچنین حجت الاسلام نقویان دعوت بعمل آمده است.

وی در خصوص غرور آفرین بودن لشکر 10 حضرت سید الشهدا(ع) در طول هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد 22 عملیات آفندی و 17 عملیات پدافندی از افتخارات این لشکر پیروز است.

وی با اشاره به اینکه آمار شهدای استان البرز در طول دوران دفاع مقدس 5 هزار و 980 شهید است، اضافه کرد: تعداد شهدای پاسدار استان البرز 409 شهید، بسیجی سه هزار و 513 شهید است.

سرهنگ باهک گفت: روحانی شهید البرز 70 شهید، یک هزار و 367 دانش آموز شهید و 92 معلم شهید،186 انتظامی شهید، 73 زن شهیده، و 5 شهید نیز برا اقلیت های مذهبی است.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام حسین(ع) کرج اظهار داشت: استان البرز دارای 81 دانشجو شهید و 184 شهید بمباران شهری است.

وی افزود: استان البرز دارای یک هزار جانباز شهید دوران دفاع مقدس، 40 هزار و 500 رزمنده و 900 آزده سرافراز است.
 

کد مطلب 1697509

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