  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ فروردین ۱۳۸۴، ۱۲:۵۵

نماينده الجزاير در سازمان ملل متحد:

كشورهاي پيشرفته با طرحهاي پيشنهادي كوفي عنان مخالف هستند

عبدالله بالي نماينده الجزاير در سازمان ملل متحد بدون اشاره به نام اين كشورها، گفت: كشورهاي پيشرفته مخالفت خود را با طرحهاي پيشنهادي دبيركل سازمان ملل متحد در راستاي اعمال اصلاحات در اين سازمان اعلام كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه سوئيسي باسلر،  بالي در ادامه افزود : جامعه جهاني بيمار بوده و نيازمند يافتن راهكارهاي مناسب است .

وي در ادامه سخنان خود تصريح كرد : طرحهاي پيشنهادي عنان نمي تواند درد جامعه بين المللي را درمان يا حتي كاهش دهد.

نماينده الجزاير در سازمان ملل پيشنهادات عنان را بسيار سطحي خواند و در اين خصوص خاطرنشان ساخت : تكنيكهاي لازم در گزارش ارائه شده ازسوي دبير كل سازمان ملل وجود ندارد .

اين در حالي است كه به تازگي دبيركل سازمان ملل از" دمرت آرن " وزير امورخارجه ايرلند ، " يوآخين چيسانو " رييس جمهور سابق موزامبيك ، " ارنستو زديلو " رييس جمهور سابق مكزيك و "علي آلاتاس" وزير امورخارجه سابق اندونزي خواسته است  تا ضمن بررسي برنامه اصلاحات سازمان ملل متحد براي تحقق اين امر در سراسر جهان تبليغ كنند.

عنان چندي پيش گزارش 63 صفحه اي خود را به اعضاي سازمان ملل متحد ارائه داد.

کد مطلب 169751

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها