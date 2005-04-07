كشورهاي پيشرفته با طرحهاي پيشنهادي كوفي عنان مخالف هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه سوئيسي باسلر، بالي در ادامه افزود : جامعه جهاني بيمار بوده و نيازمند يافتن راهكارهاي مناسب است .

وي در ادامه سخنان خود تصريح كرد : طرحهاي پيشنهادي عنان نمي تواند درد جامعه بين المللي را درمان يا حتي كاهش دهد.

نماينده الجزاير در سازمان ملل پيشنهادات عنان را بسيار سطحي خواند و در اين خصوص خاطرنشان ساخت : تكنيكهاي لازم در گزارش ارائه شده ازسوي دبير كل سازمان ملل وجود ندارد .

اين در حالي است كه به تازگي دبيركل سازمان ملل از" دمرت آرن " وزير امورخارجه ايرلند ، " يوآخين چيسانو " رييس جمهور سابق موزامبيك ، " ارنستو زديلو " رييس جمهور سابق مكزيك و "علي آلاتاس" وزير امورخارجه سابق اندونزي خواسته است تا ضمن بررسي برنامه اصلاحات سازمان ملل متحد براي تحقق اين امر در سراسر جهان تبليغ كنند.

عنان چندي پيش گزارش 63 صفحه اي خود را به اعضاي سازمان ملل متحد ارائه داد.