تصاویر یک صفحه کلید جیبی/ تایپ در تلفن های هوشمند با لیزر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رغم اینکه تلفنهای هوشمند و تبلتها از ویژگیهای بسیاری برخوردارند اما هنگام نوشتن و تایپ کردن یک صفحه کلید کوچک روی صفحه لمسی را هرگز نمی توان با یک صفحه کلید با اندازه کامل مقایسه کرد.

تاکنون راهکارهایی برای این مسئله ارائه شده است که در می توان به صفحه کلیدهای تا شونده و قابهای محافظی که صفحه کلید مجازی داخل آن قرار گرفته اشاره کرد، اما براساس اظهارات سازنده یک صفحه کلید جدید این گزینه ها و راهکارها تنها موجب می شود که دستگاه از قابلیت حرکت کمتری برخوردار شود و کاربر مجبور به حمل یک بار سنگین با خود باشد.

یک تولید کننده تجهیزات الکترونیکی با عنوان بروک استون اقدام به تولید یک صفحه کلید مجازی جدید کرده که با استفاده از تجهیزاتی که داخل یک جاکلیدی کوچک قرار داده یک صفحه کلید لیزری روی یک سطح صاف ایجاد می کند.

بی تردید این نخستین صفحه کلیدی نیست که در بازار وجود دارد اما می توان گفت که این صفحه کلید کوچکترین و کم هزینه ترین صفحه کلید مجازی تولید شده است که چون سایر نمونه های گذشته با استفاده از یک لیزر یک صفحه کلید کامل ساخته و حسگر اپتیکال آن حرکت انگشتهای کاربر را هنگام تایپ دنبال می کند.

اتصال بلوتوث موجب می شود که این صفحه کلید مجازی حرکت انگشت کاربر به عنوان تایپ کلمات را با اکثر دستگاه های امروزی همگام سازد تا متن نوشتن در دستگاه تلفن هوشمند یا آی پد و تبلت نیز ظاهر شود. در این میان یک باطری لیتیوم قدرت کافی را برای تایپ 2 ساعته فراهم می کند که می توان آن را از طریق USB شارژ کرد.

بهترین نکته درباره این فناوری این است که کل اندازه این تجهیزات اندازه یک فندک Zippo است که به سادگی در جیب حمل می شود.

جدا از ویژگی قابلیت حمل و نقل راحت، این صحفه کلید مجازی بسیار بهداشتی تر از صفحه کلید فیزیکی است که تمام جرمها و غبار را بااستفاده بیشتر به خود می گیرد.

این صفحه کلید با قیمت 99.99 دلار از اول اکتبر به فروش می رسد.