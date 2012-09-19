  1. حوزه و دانشگاه
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۳۵

رئیس دانشگاه قم تأکید کرد:

تک جنسیتی شدن بهترین راه سلامت اخلاقی جوانان در دانشگاهها

تک جنسیتی شدن بهترین راه سلامت اخلاقی جوانان در دانشگاهها

رئیس دانشگاه قم بهترین راه برای سلامت اخلاقی جوانان در دانشگاه‌ها را تک جنسیتی شدن عنوان کرد.

وی ادامه داد: تفکیک دانشجویان دختر و پسر با پافشاری خود من انجام شد چرا که آن را لازم و ضروری می دانم.
 
رئیس دانشگاه قم اظهار داشت: لازم است، برای اینکه سلامت اخلاقی جوان ها حفظ شود باید تفکیک صورت گیرد نه تنها در دانشگاه‌ها بلکه همه جا باید این تفکیک صورت گیرد یا تک جنسیتی شود.
 
وی با بیان اینکه بهترین راه تک جنسیتی شدن است، تصریح کرد: چون دانشگاه از 30 سال پیش تاسیس شده است اینگونه بوده و ما برمبنای تفکیک جنسیت درحال تکمیل آن هستیم. 
کد مطلب 1697515

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