تک جنسیتی شدن بهترین راه سلامت اخلاقی جوانان در دانشگاهها

آیت الله احمد بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه قم تک جنسیتی نیست ولی اختلاطی در آن وجود ندارد یعنی دانشجویان دختر و پسر تفکیک شده اند و کلاس درسی و ساختمان آنها جدا از یکدیگر است.

وی ادامه داد: تفکیک دانشجویان دختر و پسر با پافشاری خود من انجام شد چرا که آن را لازم و ضروری می دانم.

رئیس دانشگاه قم اظهار داشت: لازم است، برای اینکه سلامت اخلاقی جوان ها حفظ شود باید تفکیک صورت گیرد نه تنها در دانشگاه‌ها بلکه همه جا باید این تفکیک صورت گیرد یا تک جنسیتی شود.

وی با بیان اینکه بهترین راه تک جنسیتی شدن است، تصریح کرد: چون دانشگاه از 30 سال پیش تاسیس شده است اینگونه بوده و ما برمبنای تفکیک جنسیت درحال تکمیل آن هستیم.