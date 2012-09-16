  1. دانشگاه و فناوری
۲۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

دومین ارزیابی جهانی سازمان دانشی برتر در ایران برگزار می شود

دومین ارزیابی جهانی سازمان دانشی برتر در ایران برگزار می شود

وب سایت شبکه جهانی دانش (know Network) دومین دوره رقابتهای جایزه جهانی سازمان دانشی برتر (MAKE) در ایران را با همکاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان ثبت‌نام سازمان‌های کشور در ارزیابی سازمان دانشی برتر، مهرماه 91 و اعلام اسامی سازمان‌های برنده دومین دوره این ارزیابی در کشور، بهمن ماه سال جاری خواهد بود.

ارزیابی جهانی MAKE به عنوان معتبرترین ارزیابی بین‌المللی در حوزه مدیریت دانش، نوآوری و سرمایه فکری با 15 سال سابقه برگزاری، در سه سطح ملی، قاره‌ای و جهانی برگزار می‌شود.

امروزه هزاران سازمان‌ از چهار قاره و بیش از 100 کشور نظیر آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا، چین، ژاپن، هند، برزیل، استرالیا، هلند، هنگ‌کنگ، سنگاپور، اندونزی، کره جنوبی، تایوان، اسپانیا، سوئد، فنلاند، سوئیس و ... هر ساله و بطور مستمر در ارزیابی جهانی MAKE شرکت کرده و مجموعه اقدامات خود در حوزه مدیریت دانش محور را بر اساس 150 شاخص این ارزیابی مورد سنجش قرار داده و از گزارش‌های تحلیلی جامع و نیز تجربیات سازمان‌های برتر دنیا در این ارزیابی بهره‌مند می‌شوند.

جایزه جهانی MAKE در ایران توسط دانشگاه صنعتی شریف زیرنظر مستقیم بنیاد جهانی MAKE و طی فرایند سه مرحله‌ای برگزار می‌شود و برترین سازمان‌های ایرانی به جایزه آسیایی MAKE راه پیدا می‌کنند.

کد مطلب 1697524

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