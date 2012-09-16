دومین ارزیابی جهانی سازمان دانشی برتر در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زمان ثبت‌نام سازمان‌های کشور در ارزیابی سازمان دانشی برتر، مهرماه 91 و اعلام اسامی سازمان‌های برنده دومین دوره این ارزیابی در کشور، بهمن ماه سال جاری خواهد بود.

ارزیابی جهانی MAKE به عنوان معتبرترین ارزیابی بین‌المللی در حوزه مدیریت دانش، نوآوری و سرمایه فکری با 15 سال سابقه برگزاری، در سه سطح ملی، قاره‌ای و جهانی برگزار می‌شود.

امروزه هزاران سازمان‌ از چهار قاره و بیش از 100 کشور نظیر آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا، چین، ژاپن، هند، برزیل، استرالیا، هلند، هنگ‌کنگ، سنگاپور، اندونزی، کره جنوبی، تایوان، اسپانیا، سوئد، فنلاند، سوئیس و ... هر ساله و بطور مستمر در ارزیابی جهانی MAKE شرکت کرده و مجموعه اقدامات خود در حوزه مدیریت دانش محور را بر اساس 150 شاخص این ارزیابی مورد سنجش قرار داده و از گزارش‌های تحلیلی جامع و نیز تجربیات سازمان‌های برتر دنیا در این ارزیابی بهره‌مند می‌شوند.

جایزه جهانی MAKE در ایران توسط دانشگاه صنعتی شریف زیرنظر مستقیم بنیاد جهانی MAKE و طی فرایند سه مرحله‌ای برگزار می‌شود و برترین سازمان‌های ایرانی به جایزه آسیایی MAKE راه پیدا می‌کنند.