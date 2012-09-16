تاکید واشنگتن و اسلام آباد بر همکاری راهبردی/ واکنش زرداری به فیلم موهن آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پاکستان و آمریکا روز گذشته خواستار همکاریهای استراتژیک در زمینه مبارزه با تروریسم و برقراری صلح در منطقه شدند.

این درخواست در جریان مذاکرات میان "مارک گراسمن" نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان و همچنین رهبران ارشد پاکستانی در دو روز گذشته مطرح شد.

آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در دیدار با گراسمن خواستار توقف کامل حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان شد .

خبر دیگر اینکه همزمان با گسترش موج ضد آمریکایی، ایالات متحده روز گذشته به اتباع خود در پاکستان هشدار داد که بیشتر هوشیار باشند.

در همین حال زرداری در دیدار با گراسمن پخش فیلم موهن آمریکایی را محکوم و بر لزوم اتخاذ اقدامی هماهنگ برای جلوگیری از جریحه دار کردن احساسات مسلمانان تاکید کرد.

زرداری و گراسمن در این دیدار همچنین درباره روابط واشنگتن-اسلام آباد، مبارزه با شبه نظامیان، قاچاق مواد مخدر و حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا گفتگو کردند.