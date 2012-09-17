هادی علی‌محمدی مدیر تولید "ستاره" درباره آخرین مراحل فنی این فیلم تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: تدوین و صداگذاری کار توسط الیکا رضایی انجام شده و مسعود سخاوت دوست نیز در حال انجام مراحل پایانی ضبط موسیقی است تا نسخه نهایی در 88 دقیقه به منظور بازبینی تحویل سیمافیلم شود.

وی افزود: "ستاره" آخرین اپیزود از سه گانه تولد، زندگی و مرگ است که این سه گانه در پروسه زمانی یک سال تولید شدند.

نخستین اپیزود از این مجموعه با عنوان "سپیده" سال گذشته از تلویزیون پخش شد. "ستاره" نیز درباره مرتضی و ستاره است که انتظار تولد فرزند دوم خود را می‌کشند اما ستاره بدون اطلاع مرتضی اقدام به سقط جنین می‌کند؛ همان روز دختر 6 ساله‌شان...

میترا حجار و حمیدرضا پگاه بازیگران این تله فیلم هستند، تهیه کنندگی و کارگردانی را سید روح الله حجازی بر اساس نوشته علی طالب آبادی بر عهده دارد. سید روح الله حجازی "ستاره" را در گروه معارف، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مرکز سیمافیلم تهیه می‌کند.