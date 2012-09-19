رفع مشکل اتصال خطوط مشترکان ADSL/ ابلاغیه جدید به مخابرات استانی

به گزارش خبرنگار مهر، هزینه تغییر مسیر زوج سیم تلفن منزل مشترک که به اصطلاح به آن رانژه گفته می شود در چند ماه اخیر موضوع مورد اختلاف میان شرکتهای PAP و شرکتهای مخابراتی بود که این موضوع در نهایت با میانجی گری شورای رقابت رفع و رانژه خطوط متقاضیان ADSL از سر گرفته شد.

جمشید پژویان - رئیس شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر و با بیان اینکه شورای رقابت کاملا در جریان مسائلی که میان شرکتهای PAP و شرکت های مخابراتی اتفاق افتاده، بوده است، اظهار داشت: بارها از سوی شرکتهای PAP نامه هایی مبنی بر عدم تخصیص امکانات مورد نیازشان، برای افزایش خطوط ADSL، توسط مخابرات دریافت کرده بودیم و از آن جایی که حل این موضوع به شورای رقابت مربوط می شد، شورای رقابت وارد میدان شد.

وی با تاکید براینکه براساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت موظف است نسبت به عملکرد اپراتورها نظارت داشته باشد و مشکلات و اختلافات احتمالی آنان را برطرف کند، گفت: در فصل 9 این قانون، اختیارات شورای رقابت تعیین شده که درهمین راستا تعیین تعرفه های خدمات اپراتورها، کنترل و نظارت عملکرد آنها برعهده شورای رقابت گذاشته شده است.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: براین اساس شورای رقابت با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت- PAP - و مدیران شرکت های مخابراتی برآن شدند تا مسائل و مشکلات موجود میان طرفین را برطرف کنند.

پژویان به مهر گفت: مقرر شد طرفین پیشنهادات خود را درباره تعرفه رانژه خطوط اعلام کرده و در نهایت تصمیم نهایی اتخاذ شود که این راه حل دائمی خواهد بود؛ براین اساس در حال حاضر یک توافق ضمنی صورت گرفته که مخابرات برای رانژه کردن خطوط مشترکان شرکت های اینترنتی هزینه ای دریافت نکند اما راه حل دائمی پس از اخذ پیشنهادات و اتخاذ تصمیم قطعی اعلام می شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا شرکتهای مخابرات استانی امکانات لازم را در اختیار شرکت های PAP برای توسعه خطوط اینترنت پرسرعت قرار می دهند، تصریح کرد: تا آنجا که شورای رقابت در جریان است شرکت مخابرات ایران ابلاغیه ای به تمام شرکت های مخابراتی استانی صادر کرد تا امکانات مورد نیاز شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت را در اختیارشان قرار دهند.

رئیس شورای رقابت ابراز امیدواری کرد که مخابرات شرایط رقابتی سالم را درنظر گرفته و امکانات مورد نیاز توسعه اینترنت پرسرعت را دراختیار شرکت های PAP قرار دهد و گفت: درنظر گرفتن منافع شخصی و اتخاذ رفتارهای ضد رقابتی در نهایت برای اقتصاد کشور بسیار آسیب رسان بوده و باید از چنین رفتارهایی مخصوصا در شرایط امروز کشور اجتناب کرد.

به گزارش مهر، پیش از این شرکت های مخابراتی به دلیل مشخص نبودن تعرفه ران‍‍‍ژه، در خواست های شرکت های PAP را برای ران‍ژه خطوط ADSL به تعویق می انداختند و این درحالی است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه باید 12 میلیون پورت پرسرعت اینترنت تا پایان این برنامه در کشور نصب و راه اندازی شود.

در حال حاضر شرکت مخابرات ایران یکی از ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت در کشور و رقیب بزرگ شرکت های PAP محسوب می شود و از دیگر سو موظف است به این شرکتها خدمات مورد نیازشان را برای توسعه خطوط اینترنت پرسرعت ارائه دهد.