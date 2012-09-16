تحول اجتماعی بدون شناسایی ظرفیتها ممکن نیست

محمد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه در شهرستان چالوس حساسیت ها و برنامه ریزیها به سمتی مثبت با تعامل خوبی از سوی سازمانها روبرو است اظهار داشت: در این رابطه کارگروه های بررسی و کارشناسی و نشست های مدونی تشکیل که تاکنون خروجی آن منجر به مصوبات و ارائه پیشنهاد های عملی شده است.

مسئول کارگروه کاهش آسیبهای اجتماعی چالوس تصریح کرد: ریشه یابی آسیبهای ناشی از مهاجرت و آسیب های حوزه کودکان و نوجوانان و بزهکاریها، اصلاح فرهنگ ییلاق نشینی و قشلاق نشینی، گسترش فرهنگ احترام متقابل در بین خانواده ها، ایجاد تریبون آزاد و رصد کردن معضلات اجتماعی از مواردی بود که این کارگروه تصویب و برای پیگیری آن طرح ریزی شد.

وی اظهار داشت: شهرستان چالوس با دارا بودن غنای فرهنگی ظرفیت احیای تحولات مثبت اجتماعی را دارد.