  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۳۶

شریفی اعلام کرد:

تحول اجتماعی بدون شناسایی ظرفیتها ممکن نیست

تحول اجتماعی بدون شناسایی ظرفیتها ممکن نیست

چالوس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چالوس، شناسایی ظرفیتها و آسیبهای اجتماعی را از مولفه ها و زمینه ساز تحول اجتماعی برشمرد.

محمد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه در  شهرستان چالوس حساسیت ها و برنامه ریزیها به سمتی مثبت با تعامل خوبی از سوی سازمانها روبرو است اظهار داشت: در این رابطه کارگروه های بررسی و کارشناسی و نشست های مدونی تشکیل که تاکنون خروجی آن منجر به مصوبات و ارائه پیشنهاد های عملی شده است.

مسئول کارگروه کاهش آسیبهای اجتماعی چالوس تصریح کرد: ریشه یابی آسیبهای  ناشی از مهاجرت و آسیب های حوزه کودکان و نوجوانان و بزهکاریها، اصلاح فرهنگ ییلاق نشینی و قشلاق نشینی، گسترش فرهنگ احترام متقابل در بین خانواده ها، ایجاد تریبون آزاد و رصد کردن معضلات اجتماعی از مواردی بود که این کارگروه تصویب و برای پیگیری آن طرح ریزی شد.

وی اظهار داشت: شهرستان چالوس با دارا بودن غنای فرهنگی ظرفیت احیای تحولات مثبت اجتماعی را دارد.

کد مطلب 1697555

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها