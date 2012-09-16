به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعادت جلال دوست عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس افزود: دوران دفاع مقدس آثار و برکات فراوانی از جمله شکسته شدن ابهت پوشالی قدرت‌های شرق و غرب داشت.

وی با بیان اینکه جنگ تحمیلی یکی از دلایل صدور انقلاب اسلامی به سایر کشورها بود، تصریح کرد: بیداری اسلامی مردم منطقه به واسطه صدور انقلاب به کشورهای منطقه است.

سرهنگ جلال دوست وحدت میان مردم و مسئولین، ارتقای سطح علمی کشور، خودکفایی در زمینه تولید محصولات مختلف و ... را از جمله آثار و برکات دوران دفاع مقدس دانست و اظهار داشت: لازم است تمامی این دستاوردها توسط نسل جوان کشور حفظ و پاسداری شود.

وی پاسداری از ارزش‌های انقلاب را وظیفه‌ای همگانی اعلام کرد و افزود: البته در این بین نقش رسانه‌ها، هنرمندان و فعالان فرهنگی و هنری در حفظ و بسط ارزش‌های دفاع مقدس سنگین‌تر است.

این مسئول با یادآوری اینکه با وجود گذشت 20 سال از دوران دفاع مقدس هنوز آنگونه که باید زیبایی‌ها و جوانب جنگ برای نسل جوان معرفی نشده است، افزود: مسئولیت حفظ و نشر آثار و ارزش‌های اسلامی بر عهده چند دستگاه خاص نبوده و همانگونه که جنگ را مردم ونیروهای مسلح اداره کردند، حفظ ارزش‌های آن نیز بر عهده مردم و نیروهای مسلح است.

وی در مورد برنامه‌های هفته دفاع مقدس در خراسان شمالی نیز اظهار داشت: در این هفته بیش از 400 عنوان برنامه در سطح استان اجرا می‌شود.

سرهنگ جلال دوست تصریح کرد: بازسازی عملیات والفجر 3، تجلیل از ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا، غبار روبی مزار شهدا، برگزاری شب‌های شعر و خاطره، اجرای مسابقات فرهنگی و ورزشی و ... از جمله برنامه‌های این هفته در استان است.