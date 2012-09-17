به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسلامی، صبح یکشنبه 16 سپتامبر (26 شهریورماه) بیش از 60 شهروند اسرائیلی از طرف باب المغاربه به مسجدالاقصی یورش برده و آداب و رسوم تلمودی خود را با حمایت و نگهبانی نیروهای ویژه رژیم اشغالگر قدس برگزار کردند.

شاهدان عینی می گویند که جوی بحرانی در مسجدالاقصی ایجاد شده است و تعداد صهیونیست ها در ساعات بعد با حمایت و دعوت نیروها و ارگان های افراطی صهیونیستی رو به افزایش نهاد.

این در حالی است که ظهر یکشنبه 16 سپتامبر موسم اعیاد یهودیان آغاز شده است که یک ماه ادامه دارد. از این رو هزاران اسرائیلی از شب گذشته به دیوار البراق و اطراف آن یورش بردند و ضمن تجمع از اواخر شب تا صبح هنگام شعار توراتی و تلمودی خود را برگزار کردند.