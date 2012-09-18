جزئیات ثبت نام و هزینه تحصیل در کارشناسی ارشد آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 91، برخی رشته های این آزمون در بیش از یک واحد دانشگاهی در تهران دایر است، بنابراین داوطلبانی که یکی از این رشته ها را انتخاب کرده اند با اولویت نمره کل، رعایت حد نصاب قبولی و در حد ظرفیت پذیرش ابتدا در واحد دانشگاهی انتخابی و در صورت عدم پذیرش در دیگر واحدهای دانشگاهی مستقر در تهران گزینش شده اند.

سنوات تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به ویژه برای مشمولین 3 سال است و به هیچ وجه قابل افزایش نیست.

پرونده تمام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته جهت احراز صلاحیتهای عمومی تحت بررسی است و نتیجه آن از طرف دفتر گزینش صلاحیتهای عمومی سازمان مرکزی دانشگاه به اطلاع محلهای دانشگاهی خواهد رسید.

زمان و ثبت نام

پذیرفته شدگان نهایی تمام رشته ها به جز کارگردانی نمایش و نوازندگی ساز جهانی لازم است در روزهای 1، 2 و 3 مدارک لازم جهت ثبت نام مراجعه کنند.

برخی مدارک مورد نیاز برای نام نویسی

اصل مدرک کارشناسی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاههای معتبر داخل و خارج کشور که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد به انضمام ریز نمرات دوره کارشناسی با قید معدل شامل مدارک لازم برای ثبت نام می شود.

پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی خود نیستند باید اصل گواهی تأیید شده دال بر فراغت از تحصیل را که توسط دانشگاه محل تحصیل با قید معدل صادر شده باشد، به همراه ریز نمرات تأیید شده ارائه کنند.

دانش آموختگان مشمول دوره کارشناسی که با ارائه گواهی تأیید شده از محل تحصیل دوره مذکور ثبت نام می کنند علاوه بر گواهی و ریز نمرات مذکور باید تصویر برگ لغو معافیت تحصیلی دوره کارشناسی را ارائه کنند.

پذیرفته شدگان چنانچه دوره مذکور را در مدتی بیش از 6 سال از بدو ورود به اتمام رسانده اند باید تصویر مجوز افزایش سنوات بدون ذکر غیبت را برای مدتی که مازاد بر 6 سال تحصیل کرده اند، ارائه دهند.

پذیرفته شدگان مراکز آموزش بین المللی توجه داشته باشند که اجازه انتقال و یا جا به جایی تحت هیچ شرایطی به آنها داده نخواهد شد.

شهریه تحصیل در مراکز بین المللی مطابق شهریه مناطق آزاد دانشگاه آزاد اسلامی بوده و در زمان ثبت نام به داوطلبان اعلام خواهد شد.

میزان شهریه علی الحساب دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

این شهریه به صورت علی الحساب بوده و از دو بخش شهریه ثابت و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصیلی به منظور تأمین بخشی از هزینه های دانشگاه و در ازاء ارائه 8 تا حداکثر 14 واحد درسی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دریافت می شود.

علاوه بر این، دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و در نیمسال نخست باید مبلغ 60 هزار تومان به عنوان هزینه خدمات آموزشی جهت برگزاری مسابقات ورزشی، سمینارهای منطقه ای، دبیرخانه مناطق، تهیه کارت دانشجویی و کمک به صندوق رفاه دانشجویی را به همراه شهریه نیمسال اول به شماره حساب جاری محل دانشگاهی قبولی واریز کنند.

این مبلغ فقط یک بار در طول دوره از هر پذیرفته شده دریافت می شود.

حق بیمه حوادث دانشجویی مبلغ 2 هزار تومان است که هر پذیرفته شده باید آن را به حسابی که دانشگاه مشخص می کند واریز کرده و رسید آن را به واحد تحویل دهد.

دریافت هرگونه و جه غیراز مبالغ فوق تحت هرعنوان (جریمه، دیرکرد،کمک، خودیاری، بورسیه) ممنوع است.

جدول شهریه های ثابت و متغیر کارشناسی ارشد 91

در دو جدول ذیل، علاوه بر اعلام رقم شهریه های ثابت و متغیر کارشناسی ارشد در سال 91، رقم شهریه های ثابت و متغیر این مقطع در سال 90 نیز اعلام شده است.

جدول شهریه ثابت

رشته مبلغ شهریه به تومان در سال 91 مبلغ شهریه به تومان در سال 90 تمام رشته های علوم انسانی 981.040 934.320 تمام رشته های غیرعلوم انسانی 1.729.90 1.219.00

همانطور که مشاهده می شود رقم افزایش شهریه ثابت در رشته های علوم انسانی 46 هزار و 720 تومان و برای رشته های غیرعلوم انسانی مبلغ 51 هزار و 90 تومان است.

جدول شهریه متغیر

نوع درس مبلغ شهریه به تومان در سال 91 مبلغ شهریه به تومان در سال 90 نظری 69.150 65.860 عملی 93.490 89.040

رقم افزایش شهریه متغیر برای دروس نظری در سال 91 در مقایسه با سال گذشته 3 هزار و 290 تومان و رقم افزایش شهریه دروس عملی در سال جاری و گذشته 4 هزار و 450 تومان است.

شهریه هر واحد درسی پایان نامه 336 هزار و 830 تومان در سال 91 و مبلغ 320 هزار و 790 تومان در سال 90 اعلام شده بود که بر این اساس رقم 16هزار و 40 تومان افزایش را در سال جاری نشان می دهد.

به گزارش مهر، با اعلام فرهاد دانشجو - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهریه های این دانشگاه برای دانشجویان جدیدالورود تنها بین 3 تا 5 درصد افزایش داشته که وی عنوان این افزایش را کارمزد اعلام کرده است.