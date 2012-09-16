دومین جشنواره منطقه ای تصویر سازی "فرزندان صبح" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی این جشنواره اضافه کرد: این جشنواره با حضور استانهای گیلان، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، زنجان و اردبیل برگزار خواهد شد.

به گفته وی جشنواره فرزندان صبح به مدت دو روز و به صورت اجرای زنده و در جهت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد وخاطره کودکان قربانی جنگ تحمیلی برگزار می شود.

مدیر حوزه هنری استان بابیان اینکه در اولین دوره جشنواره پنج استان و تعداد 10 نفر هنرمند حضور داشتند، تصریح کرد: در دومین جشنواره با دعوت از استان گیلان، استانهای شرکت کننده به شش استان و تعداد هنرمندان به 12 نفر افزایش یافته است.

وی زمان برگزاری این جشنواره را دوم تا چهارم مهر ماه عنوان کرد و ادامه داد: جشنواره فرزندان صبح همزمان با دیگر برنامه های حوزه هنری استان در هفته گرامیداشت دفاع مقدس اجرا می شود.

ناطق برگزاری این جشنواره و کارگاه را در راستای ارتقاء هنری هنرمندان استان بسیار تاثیرگذار ارزیابی کرد.

