به گزارش خبرنگار مهر، در "خاصه خوانی مهر" اخبار ویژه در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی از سایت ها، خبرگزاری ها، روزنامه ها و پایگاه های اطلاع رسانی انتخاب و باز نشر می شود و به صورت طبیعی صحت و سقم مطالب نیز بر عهده پایگاه های منبع است که در ابتدای هر خبر نام آن ذکر شده است.انتشار این مطالب لزوما به معنای تایید محتوای آنها نیست و صرفا اطلاع رسانی از اخبار ویژه رسانه ها است

*تهران امروز: دکتر کدخدایی در گفتگو با تهران امروز: هنر این است که بتوانیم مشکلات کشور را در چار چوب قانون اساسی حل کنیم. ما تمام هنرمان به عنوان مراجع قانون گذاری و نهاد های عالی کشور این است که حافظ قانون اساسی باشیم و در چارچوب آن قوانین را اصلاح کنیم و روشهایی را در پیش بگیریم که به مصلحت مردم باشد. در سالهای اخیر شاهد بودیم که به دلیل نداشتن تعریف مشخص از این موارد (رجال)، افراد زیادی برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند. اگر تعریف مشخصی از شرط مقدم(رجال مذهبی-سیاسی) و شرایط کیفی (تقوا،مدیریت و..) داشته باشیم شاید بتوانیم یک معیار روشنی را برای شرایط اولیه‌ ثبت‌نام اعلام کنیم. بحث زن و مرد بودن، مذهبی و سیاسی بودن باید تدوین شود و شاخصه‌های کمی مدیریت و تقوا نیز باید تعریف شود.هنوز تفسیری در این باره نداشته‌ایم و این مسئله یکی از مشکلات شورای نگهبان است.آنچه ما می‌توانیم انجام دهیم این است که بررسی‌هایی داشته باشیم و تفسیری را از اصل115 داشته باشیم.اگر شورای نگهبان بتواند به جمع‌بندی درباره این اصل برسد و تفسیر روشنی ارائه کند شاید بتواند کمکی به اصلاح قانون انتخابات در مجلس‌یا هر مرجع قانون‌گذار دیگری بکند تا آنها براساس این تفسیر به صورت دقیق‌تری نسبت به تدوین قانون انتخابات عمل کنند.اما اینکه‌ آیا چنین کاری صورت خواهد گرفت یا خیر! نمی‌توانم نویدش را بدهم زیرامنوط به تصمیم اعضای محترم شورای نگهبان است.اواخر سال گذشته که مقام معظم رهبری احکام اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت را ابلاغ فرمودند مواردی نیزضمیمه آن بود که در آن محور‌هایی را برای بررسی در مجمع پیشنهاد دادند.دوبخش از این دستورالعمل مربوط به مجموعه قانون‌گذاری و انتخابات است، یکی بررسی نظام قانون گذاری و دیگری بررسی نظام انتخاباتی.مجمع تشخیص مصلحت نیز در ماه‌های گذشته چندین جلسه برای این کار اختصاص داد و از دولت،مجلس و شورای نگهبان نیز دعوت کردند وهرکدام از دستگاه‌ها نظرات خود را مطرح کردند.ما نیز نظر کارشناسان خود را درباره مسائل انتخابات به صورت مکتوب در اختیار مجمع قرار دادیم.در بحث نظام قانون گذاری هم در صدد هستیم این کار را انجام بدهیم بنابراین در آن حدی که وظیفه کارشناسی ماست و ما می‌توانیم کمک کنیم این کار را انجام دادیم. اگر ان‌شاءالله مجمع تشخیص بتواند در این فاصله کم به یک جمع‌بندی روشن درباره قانون انتخابات برسد می‌تواند آن را تحت عنوان سیاست‌های کلی در صورت تایید مقام معظم رهبری برای مجلس ارسال کند تا مجلس بر اساس آن قانون را اصلاح کند. ولی زمان در حال حاضر محدود است و این نگرانی وجود دارد که آیا مجمع و مجلس می‌توانند در این فرصت نسبت به اصلاح قانون انتخابات اقدام کنند؟در صورتی که چنین تغییراتی صورت بگیرد آمادگی داریم هم در بررسی مصوبات مجلس سریع‌تراقدام کنیم و هم در تطبیق شرایط خودمان با قانون جدید انتخابات، تا از این گردنه سخت عبور کنیم.مجری انتخابات که در قانون انتخابات آمده است، بر اساس تجربه‌ای بشری است که در کشور های دیگر هم بوده است. من بارها عنوان کرده‌ام که وزارت کشور که در قدیم به عنوان وزارت داخله محسوب می شد این گونه امور را بر عهده داشت.طبیعتا انتقال مجری انتخابات از وزارت کشور به وزارت خانه دیگر خیلی به مصلحت نیست اما عرض کردم چون شاکله برگزار کننده انتخابات شاکله مردمی است و هیات‌های اجرایی در آن نقش پر رنگی دارند شاید بخواهید جهت اعتماد سازی بیشتر اختیارات هیات‌های اجرایی را اضافه کنیم یا ترکیب هیاتهای اجرایی را تغییر دهیم و این نقش را تقویت کنید یا ساختار آن را تغییر دهید، این کارمنعی هم با اختیارات دولت یا وزارت کشور ندارد،البته با ملاحظه اینکه وزارت کشور متصدی فراهم کردن مقدمات انتخابات است.

* شرق: «فریدون وردی نژاد» سفیر پیشین تهران در پکن: مهم ترین ویژگی حزب کمونیست که حدود 66میلیون عضو دارد و بزرگ ترین حزب متشکل دنیا محسوب می شود، این است که این حزب نخبه گراست. به لحاظ اجتماعی نحوه عضوگیری این حزب با سایر احزاب در سراسر دنیا متفاوت است. حزب کمونیست از کنار خیابان ها و سازمان های مختلف عضوگیری نمی کند. این حزب، حزبی ایدئولوژیک و فراگیر است که تنها از افراد برجسته و دارای تفکر و پیشرو بهره مند می شود. امروزه در درون حزب کمونیست تنوع فکری و گرایش وجود دارد و حزب کمونیست دارای جناح چپ و راست، یا اصولگرا و مدرن گراست. تغییرات و تحولات جامعه چین از درون جامعه شکل نمی گیرد بلکه به شکل مهندسی شده و هرمی با نگاه نوسازی از بالابه پایین در جامعه دنبال می شود. از بعد سیاسی، حزب کمونیست، کاملابسته، ایدئولوژیک و دارای مدارس حزبی بسیار گسترده است. نظام سیاسی چین یک نظام تک حزبی با سانترالیزم دموکراتیک است. همه چیز در کادر مرکزی حزب برنامه ریزی و سازماندهی می شود. هیچ انتخاباتی در این کشور وجود ندارد، همه چیز مهندسی شده است. کابینه، ریاست جمهوری و مجلس و حتی فعالیت های اقتصادی در این کشور مهندسی شده است. حتی رقابت در این کشور تعریف شده است، به این معنا که اگر دو شرکت بخواهند در یک پروژه رقابت کنند، بی شک، این رقابت پیشتر مصوب شده است. رگه هایی از اعتراض برای تحولات دموکراسی خواهی در این کشور وجود دارد اما این مساله همان طور که اشاره شد، هنوز در چین نهادینه و سازمان یافته نشده است. به نظر می رسد هم اکنون دولت چین نسبت به گذشته نگاه بازتری به اقلیت ها دارد، هرچند ممکن است این نگاه به حد مطلوب نرسیده باشد. دولت چین امروز آزادی های اجتماعی و نه سیاسی، آزادی های فردی نسبی کنترل شده و مهندسی شده را برای اقلیت های قومی در نظر گرفته است. به عنوان مثال، هنگامی که در چین قانون تک فرزندی حاکم بود، مسلمانان از این محدودیت معاف بودند و می توانستند در مناطق خود فرزندان بیشتری داشته باشند . در چین با استانداردهایی که هم اکنون در ایران وجود دارد، مطبوعات آزاد نیستند. مطبوعات چینی حزبی و دولتی هستند و آزادی مطبوعات چین کنترل شده و مهندسی شده است. به ویژه در دو قشر برای خارجی ها، روزنامه China Dailyو برای جوانان روزنامه جوانان؛ این دو روزنامه نسبت به سایر مطبوعات رسانه های چین از آزادی عملیاتی کنترل شده بیشتری برخوردارند. اما سایر مطبوعات، کاملاتحت کنترل و دولتی هستند. با توجه به اینکه روس ها در سوریه دارای منافع استراتژیک هستند، فعلاچینی ها برای گرفتن امتیاز از روس ها، در حمایت روسیه از سوریه با روسیه هم پیمان شده اند. اما به محض اینکه روس ها عقب نشینی کنند و سر این مساله با سایر کشورهای عضو شورای امنیت به تفاهم برسند، بی شک چینی ها کارت سوریه را فورا معامله می کنند؛ چنانچه در رابطه با ایران، در تمام قطعنامه هایی که در سازمان ملل و شورای امنیت علیه ایران مصوب شده، چینی ها رای مثبت داده اند، نه وتو کرده اند و نه مقابله! در خارج از این مدار، چینی ها از ایران گاهی حمایت کرده اند و همکاری هایی داشته اند، اما در هنگام تصمیم گیری و در سر میز منافع ، کارت ایران کارتی است که می تواند به راحتی در مقابل منافع دیگر در اختیار حریف قرار بگیرد. در مورد ایران همگرایی ای که بین روسیه و چین در مورد سوریه وجود دارد نیست. اگر چینی ها نسبت به هسته ای شدن ایران نگرانی امنیتی نداشته باشند، که به نظر من حساسیتی نسبت به فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران ندارند، اما روس ها چون هم مرز ایران هستند و به ما نزدیک تر، نسبت به رشد و توسعه کشور ما و پیشرفت ایران و در تکنولوژی های برتر و سطح بالا، از جمله هسته ای شدن ایران حساسیت جدی دارند. من مدافع نوع رابطه ای با چین هستم که تنها محصور به روابط اقتصادی نباشد. من به یک شرکت اقتصادی معتقدم که البته چینی ها تا به امروز در مقابل آن مقاومت کرده اند و به ما گاهی گفته می شود که فعالیت چینی ها در صنعت نفت و گاز ایران زیاد است، اما باید به این نکته توجه کرد که خرید نفت از ایران نمی تواند کمکی به ایران باشد. با توجه به اینکه ایران تنها و بزرگ ترین صادر کننده نفت به چین نیست عمده نفت چین از عربستان و عمان و امارات خریداری می شود. چینی ها برای تامین نفت منابع متکثری دارند، آنها حتی در سودان هم هم سرمایه گذاری کردند. در زمینه نفت در ایران چینی ها تنها کار اعتباری و پروژه ای کرده اند، اما سرمایه گذاری نکرده اند. سرمایه گذاری یعنی FDI، و چینی ها هرگز در ایران در پروژه ها شراکت نکرده اند، این در حالی است که کشوری که چین را وارد پروژه نیروگاه سازی در دنیا کرده بی شک ایران بود. ایران این ریسک را پذیرفته که چین در ایران نیروگاه بسازد. پس از آنکه چینی ها در یک محیط خارجی مثل ایران تمرین کردند، توانستند در دنیا نیروگاه بسازند. ایران اولین کشوری بود که متروسازی چین را از مرزهای این کشور خارج کرد و اولین کشوری بود که پذیرفت چین در ایران مترو بسازد. همچنین ایران اولین کشوری بود که پذیرفت چین تانکرهای بزرگ نفتکش 300 هزار تنی بسازد و چهار تانکر به چین سفارش داد و پس از آن بود که هم اینک کارخانه های کشتی سازی چین تا 10 سال آینده رزرو شده اند. چینی ها سعی کردند ایران را به یک مشتری خوب تبدیل کنند و نه یک شریک اقتصادی خوب. آنچه امروز دولت باید برای آن تلاش مضاعف داشته باشد، شناخت چین و کار با این کشور است. فعالیت چینی ها در ماورای بحار و خارج از مرزها امروزه یکی از اولویت های سیاست خارجی چین است. چینی ها معتقدند کشور اشباع شده است و باید سرمایه ها را به خارج از کشور روانه کرد. پیشتر چینی ها با 10 همسایه خود اختلافات مرزی داشتند. از جمله با روس ها بر سر منچوری. با هندی ها و کره و بسیاری از کشورهای همسایه. اما طی سال های گذشته، چینی ها تلاش کردند، مشکلات را رفع و رجوع کنند.

کیهان

* یک پایگاه اینترنتی وابسته به ضد انقلاب اعلام کرد حوادث اخیر در کشورهای اسلامی نشانه واهی بودن عنوان بهار عربی بود و آنچه واقعیت دارد انقلاب اسلامی است.نویسنده سایت ایران امروز وابسته به گروهی از سلطنت طلبان خارج نشین ضمن عقده گشایی و فحاشی علیه مسلمانان معترض به آمریکا در کشورهای مختلف یادآور شد: من همان موقع که به مردم عوام لیبی برای انقلاب کمک کردند نوشتم که اسلحه هایی که کشورهای غربی می دهند، سرانجام علیه بیگانه و غرب به کار گرفته خواهد شد. حالا در تکمیل بهار عربی سفیر کبیر آمریکا را به همراه سه نفر دیگر در بنغازی کشته اند. آیا بهاری از این خرم تر می توان سراغ گرفت؟!

* برخلاف تکاپوی خاتمی برای امکان حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده، عضو مرکزیت حزب مشارکت می گوید با وضعیت فعلی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.علی شکوری راد در مصاحبه با یک هفته نامه که می گوید امکان چاپ نیافته، گفته است: اصلاح طلب ها در انتخابات مجلس انسجام زیادی از خود نشان دادند وقتی آقای خاتمی معیارهای شرکت در انتخابات را طرح کرد و گفت اگر تحقق یابد شرکت می کنیم اگر نه امکان شرکت سلب می شود تقریبا یک اجماع خوبی سر این موضوع شکل گرفت و تا آخر خط هم این انسجام باقی بود. موارد نقضش آنقدر کم بود که قابل ملاحظه نبود؛ به جز رای دادن شخص آقای خاتمی که کمی بحث برانگیز شد(!)

* یک نگهبان کنسولگری آمریکا در بنغازی درباره اینکه چرا مانع از حمله به کنسولگری ایالات متحده نشده می گوید اولین و آخرین پایبندی من به پیامبر اسلام(ص) است و نه کنسولگری آمریکا.

* 75درصد مردم ترکیه سیاست های باراک اوباما علیه ایران را اشتباه می دانند.یک موسسه پژوهشی آمریکایی موسوم به صندوق مارشال ضمن انتشار نتایج تحقیقات خود اعلام کرد: 75 درصد شهروندان ترکیه مخالف سیاست های ضد ایرانی اوباما هستند و 66درصد آنها سیاست های واشنگتن درباره افغانستان را قبول ندارند. 75 درصد مردم ترکیه خواهان همکاری با کشورهای آسیایی به جای آمریکا شده اند.69 درصد مردم ترکیه در این تحقیق مخالف هرگونه عملیات نظامی علیه ایران به دلیل برنامه هسته ای این کشور هستند.طبق این تحقیق 57 درصد مردم ترکیه اعتقاد دارند که ترکیه باید خود را از رخدادهای سوریه دور نگه دارد و تنها 32 درصد اعتقاد به مداخله ترکیه در سوریه دارند.

* روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: ایران تحریم های دولت آمریکا را که سخت ترین تحریم ها از سوی اوباما اعلام شده، با انواع روش ها از جمله مبادلات پایاپای و بیمه نفت کش ها دور می زند. تهران اکنون با وجود اعمال تحریم های سخت توسط آمریکا، از راه های قانونی اقدام به دور زدن تحریم ها می کند و راه های مختلفی برای فروش نفت خود در بازارهای آسیایی- با وجود مشکلات بانکی- پیدا کرده است و مدام راه های فرار تازه ای می یابد.

* دالیا داساکین تحلیلگر اندیشکده آمریکایی «رند» ضمن تاکید بر تحلیل فوق معتقد است رجزخوانی های بی حاصل مقامات اسرائیل نظیر نتانیاهو و ایهود باراک چالش های بزرگتری را برای رژیم اسرائیل در پی دارد. به گزارش خبرگزاری قدس وی می نویسد: اکثر مقامات نظامی و امنیتی اسرائیل مخالف حمله به ایران هستند و نخبگان امنیتی اسرائیل نیز بر این عقیده اند که حمله نظامی نه تنها نمی تواند برنامه هسته ای ایران را متوقف کند بلکه ممکن است به ایران انگیزه بیشتری برای ادامه برنامه های خود بدهد.

* زنجیره ای که باید پاره شود (یادداشت روز) : به تعبیر رهبر انقلاب در پیام اخیرشان؛ «اگر از حلقه های قبلی این زنجیره پلید یعنی سلمان رشدی و کاریکاتوریست دانمارکی و کشیش های آمریکایی آتش زننده قرآن حمایت نمی کردند، امروز کار به این گناه عظیم و غیرقابل بخشش نمی رسید.» و نکته اساسی همچنان که «آقا» در پیام مهم شان پیرامون اهانت نفرت انگیز به پیامبر اسلام تأکید کردند این است که «عاملان» این جنایت شنیع و «پشتیبانان مالی» آن نیز مجازات شوند.از همین روی؛ دایره مجازات به سلمان رشدی، کورت وسترگارد (کاریکاتوریست هتاک دانمارکی)، تری جونز (کشیش گستاخ آمریکایی) و یا سام باسیل (سازنده فیلم موهن اخیر علیه پیامبر اسلام) نباید محدود شود. سه هفته پیش بود که رسانه های غربی و از جمله خبرگزاری فرانسه از معافیت مجازات قضایی شش سرباز و سه تفنگدار دریایی آمریکا که به قرآن سوزی متهم بودند خبر دادند.ناگفته پیداست که این رویه شوم و مشمئزکننده که از سنت های مدرنیته و دنیای جدید غرب با داعیه حقوق بشری و ژست دروغین تسامح و تساهل است یک پیوست دارد و آن اشاعه و شیوع اصل نانوشته «بی کیفری» اهانت کنندگان به ادیان- بخصوص اسلام- و جنایت و تجاوز به سرزمین های اسلامی و مسلمانان مظلوم است.

*روزنامه «هافینگتون پست» در این مطلب به قلم «سرور کاشمری» عضو اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک» تأکید کرد: سیاست های آمریکا در خاورمیانه به هیچ عنوان نمی تواند ایران را منزوی کند، بلکه این خود آمریکا است که در حال منزوی شدن است.این گزارش تصریح کرد: دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل اخیراً بیانیه ای را در حمایت از برنامه هسته ای ایران به امضا درآوردند و تحریم های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی را رد کردند.نویسنده این مقاله در ادامه نوشت: این ها همه چراغ قرمزی است که نشان می دهد سیاست های آمریکا با هدف منزوی کردن ایران به منظور توقف برنامه هسته ای این کشور در حال منزوی کردن خود آمریکا است و این حمایت صریح برای ایران در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران نمایان شد.

*گفت و گو با مادر شهیدی که در قبر خندید.بخوانید روایت شهید محمدرضا حقیقی، شهیدی که در قبر خندید.لحظه ای که محمدرضا را کنار قبر گذاشتند و در جعبه را باز کردند همه آمدند و از شهید خداحافظی گرفتند، من یک مفاتیح گرفتم و خواستم تا قبل از اینکه پیکر شهید را وارد خاک کنند یک زیارت عاشورا بخوانم. گوشه ای دورتر از قبر نشستم و مشغول زیارت عاشورا بودم که شهید را بلند کردند و در قبر گذاشتند همین که من رسیدم به «السلام علیک یا اباعبدا...» یک دفعه شنیدم که پدرش با صدای بلند می گفت: مادرش را بگویید بیاید. ابتدا تصور کردم بخاطر آخرین لحظه ی دیدار و وداع با فرزندم مرا صدا می زنند، که من گفتم رویش را بپوشانید که یک دفعه پدر شهید و تمام جمعیت یک صدا فریاد زدند: »شهید دارد می خندد« ولی آن لحظه بنده باور نکردم، گفتم شاید احساساتی شده اند. آخر مگر می شود جسدی که پنج روز در سردخانه بوده و گردنش به حدی خشک بود که ما مجبور شدیم برای در آوردن پلاک، زنجیر را پاره کنیم چطور ممکن است بخندد. در آنجا یاد این شعر شاعر افتادم که می گفت: «روزی که تو آمدی ز مادر عریان/ مردم همه خندان و تو بودی گریان/ کاری بکن ای بشر که روز رفتن/ مردم همه گریان و تو باشی خندان».همه می پرسیدند چرا شهید خندید؟ چند روز بعد از مراسم، عکس های قبل از خاکسپاری و لحظه خاکسپاری به دست ما رسید. آنها را که کنار هم می گذاشتیم، همه نشان از واقعیت این قضیه می داد.اما آنچه باعث یقین بیشتر شد این بود که سه روز پس از خاکسپاری محمدرضا را در خواب دیدم؛ گفتم: محمدرضا، مگر تو شهید نشدی؟ گفت:«بله» گفتم: پس چرا خندیدی؟ گفت: «من هر چیزی را که در آن دنیا و این دنیا بهتر از آن و بالاتر از آن و قشنگ تر از آن نیست، دیدم به همین دلیل خندیدم.» این جمله را که گفت از خواب بیدار شدم.یک سند دیگر که نشان از خنده محمدرضا بود، چیزی بود که در وصیت نامه نوشته بود. حافظ شعری دارد با این مضمون که:«روی بنما و وجود خودم از یاد ببر خرمن سوختگان را گو باد ببر ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر روز مرگم نفسی وعده دیدار بده وانگهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر»

وطن امروز

*مهران مدیری: دلم می‌خواهد زودتر به تلویزیون برگردم .وی با یادآوری اینکه زبان برره‌ای اولین‌بار در «پاورچین» شکل گرفت، گفت: اولین‌بار محراب و پیمان قاسمخانی به صورت اتفاقی از این زبان استفاده کردند بعد دیگر نویسنده‌هایمان مثل سروش صحت و امیرمهدی ژوله هم کمک کردند. در یکی از سکانس‌ها مجبور بودیم جور دیگری حرف بزنیم که نتیجه‌اش این شد. به تدریج کاملش کردیم و دیدیم که تبدیل به یک زبان شد یعنی وقتی قرار شد بازیگران آن را اجرا کنند نشستیم و تمام کلماتش را نوشتیم. مدیری در پاسخ به این سوال که شنوندگان دلشان برای شما تنگ شده و می‌پرسند کی به تلویزیون برمی‌گردید، اظهار داشت: خودم خیلی دلم می‌خواهد هرچه زودتر این اتفاق بیفتد. امیدوارم در اوایل سال 92 یا اواسط آن کاری را برای تلویزیون انجام بدهم.

*آرش بی‌خدا‌ کیست؟آرش هنرور شجاعی که در بین هم‌کیشان و فعالان فضای مجازی با نام مستعار «آرش بی‌خدا» شناخته می‌شود، نزدیک به 2 سال پیش به جرم فعالیت و نشر مطالب ضد‌دینی و ضد‌شیعی در سطح فضای مجازی دستگیر شد و در زمستان سال 1389 به جرائم خود اعتراف کرد. در اسناد و فیلم‌های موجود نزد باشگاه خبرنگاران این فرد ضمن اعتراف صریح به نشر اکاذیب در سطح فضای مجازی عنوان می‌کند ‌لباس روحانیت را به طور غیر‌قانونی بر تن کرده و اصلا تحصیلات حوزوی ندارد. اما این روزها آرش بی‌خدا، همان روحانی‌نمای ضد‌دین و ضدشیعه که با رافت مسؤولان قضایی کشور در مرخصی حین محکومیت خود بسر می‌برد با اتصال به حلقه‌های فتنه‌گر داخلی و عوامل ناتوی فرهنگی فعالیت‌های جدیدی را آغاز کرده است. او در مرخصی خود با ارتباط‌گیری با عناصری چون مهدی خزعلی در جلساتی شرکت کرده و به تبلیغات خود البته این‌بار علیه نظام جمهوری اسلامی ادامه ‌می‌دهد. آرش بی‌خدا که در سایت‌های فتنه‌گران از جمله جرس (سایت وابسته به کدیور و مهاجرانی) به عنوان مجتهد(!) و طلبه حوزه علمیه معرفی می‌شود، در زمان دستگیری و در اتاق مخفیگاه خود در محله سعادت‌آباد تهران موادمخدر و وسایل استعمال آن را داشت و سگ نگهداری می‌کرد.

*ابراهیم اصغرزاده معتقد بود باید کاری کنیم که «راهپیمایی علیه خدا» راه بیندازیم! و اکبر اعلمی نیز سودای استیضاح کابینه امام حسین‌(ع) را در سر داشت! امیرالمومنین علی‌(ع) یک فرد خشونت‌طلب معرفی می‌شود و حادثه عاشورا به یک نزاع تلافی‌جویانه عربی تنزل داده می‌شد. این اهانت‌ها برای چه انجام می‌شد؟ و شما چرا سکوت کردید؟!این نوشته معتقد است اهانت‌های سال‌های قبل به مقدسات اسلامی و شیعی توسط اصلاح‌طلبان و رویه اهانت به مقدسات اسلامی در بعد جهانی، دارای ماهیت یکسان، هدف یکسان و طراحی واحد هستند. بویژه آنکه حامیان و عاملان ایرانی این اهانت‌ها اکنون و پس از فتنه 88 کمترین مرزبندی ندارند. بنابراین آقای منتجب‌نیا! لطفا سکوت کنید. دست‌های اصلاح‌طلبان هم به این جنایت آلوده است.

روزنامه اعتماد

*علی عابدزاده مدیر عامل سابق هواپیمایی آسمان در گفت و گو با «اعتماد» : هیچ‌کس از صنعت هوایی راضی نیست. در حال حاضر حدود 65 فرودگاه فعال و قابل استفاده بر اساس استانداردهای جهانی ساخته شده و آماده بهره‌برداری است، مقایسه آماری نشانگر ناهمگونی در بهره‌برداری از فرودگاه‌هاست زیرا حدود 90 درصد از مسافران کشور تنها در 14 فرودگاه جابه‌جا می‌شوند و 10 درصد مسافران در 50 فرودگاه دیگر. در واقع با خارج شدن کار از مسیر طبیعی، ضایعات سرمایه‌یی سنگین نیز در ابعاد فرودگاهی به مردم و بیت‌المال وارد شده است. سیاست‌های غیراصولی در نرخ‌گذاری مسیرهای پروازی شرکت‌های هوایی را راغب به خرید هواپیماهایی با ظرفیت حدود 150 مسافر که کمتر زیان‌ده هستند، کرده است. این در حالی است که ساخت فرودگاه‌ها در اقصی نقاط کشور و ساختار شبکه پروازی به نحوی طراحی و برنامه‌ریزی شده که هواپیماهای جت در حد 70 تا 100 مسافر مناسب شبکه پروازی کشور است. شرکت‌های هوایی به دلایل ذکر شده تمایلی به خرید هواپیماهای جت کوچک‌تر که هزینه هر صندلی ساعت آن از هواپیماهای 150 نفره بیشتر است ندارند و در نتیجه بسیاری از فرودگاه‌های کشور با ظرفیت بسیار پایین در مواردی نزدیک صفر بهره‌برداری می‌شوند. 5/2 درصد از مردم از حمل و نقل هوایی استفاده می‌کنند و این در حالی است که 58 درصد مسافران هوایی از طبقه برخوردار جامعه بوده و بیش از 10 بار در سال و 38 درصد از مسافرین بین چهار تا 10 بار در سال و حدود 4 درصد از مسافران تنها یک تا سه بار در سال از هواپیما برای سفر استفاده می‌کنند بنابراین ارائه سوبسید پنهان و آشکار به صورت بلیت ارزان‌قیمت در شرایط فعلی اقتصاد ملی و عدالت اجتماعی، از وجاهت لازم برخوردار نیست،

رسالت

* انصراف غلامحسین الهام از شورای مرکزی جبهه پایداری شائبه انشقاق و دو دستگی در جبهه پایداری که این روزها در برخی رسانه ها مطرح شده است را تقویت کرد. اگر چه حضور آیت الله مصباح یزدی به عنوان یک سرمایه عظیم معنوی مانع از انشقاقات سطحی بین اعضای جبهه پایداری است اما روز گذشته در جلسه شورای مرکزی جبهه پایداری درباره موضوع انصراف الهام از حضور در شورای مرکزی بحث شد و رئیس شورای مرکزی این جبهه در پایان جلسه با رد ادعای انشقاق در جبهه پایداری، گفت: آیت‌الله مصباح یزدی در دیدار با اعضای پایداری 2 آیه قرآن که به استقامت اشاره دارد را تفسیر کرد و هیچ اشاره‌ای به انتخابات آتی نکردند. وی در پاسخ به سئوالی درباره خبر منتشره در رسانه‌ها مبنی بر انشقاق در جبهه پایداری، گفت: کسانی که چنین بحثی را مطرح می‌کنند، اطلاعی از جبهه پایداری ندارند. برای چی باید در جبهه پایداری انشقاق شود؟ لذا در نهایت به نظر می رسد کفه دولتی ها در جبهه پایداری سنگین تر باشد و معادلات در شب انتخابات به نفع آنها رقم بخورد. همان اتفاقی که در جریان انتخابات مجلس نهم رخ داد و سهمیه محصولی در لیست نهایی به خاطر پولی که هزینه می کرد از حسینیان و آقا تهرانی بیشتر بود. در جبهه پایداری از بدو شکل گیری کفه دولتی ها سنگین تر بوده است تا جایی که برخی جبهه پایداری را آن سوی سکه احمدی نژاد قلمداد می کنند. البته شاخه قم بارها سعی کرده این موضوع را تکذیب کند اما علی رغم این قسم های حضرت عباس(ع) که ما دولتی نیستیم شب انتخابات مجلس نهم دم خروس آنها بیرون زد و میلیونها پیامک به شهروندان تهرانی از جانب یکی از نهاد های دولتی در حمایت از جبهه پایداری ارسال شد.

همشهری

*سناریوسازی علیه ایران چه زمانی رخ می‌دهد .سناریوی بمبگذاری در دهلی و تایلند و اتهاماتی که غرب متوجه ایران کرد و پیش از آن، سناریوی ترور سفیر عربستان در واشنگتن، اتهام‌زنی به ایران در ماجرای بمبگذاری اتوبوس گردشگران یهودی در بلغارستان و این اواخر تعطیلی سفارت کانادا با تمام سروصدای رسانه‌ای‌اش، نمونه‌هایی از اتفاقاتی است که در یک سال اخیر با هدف مخدوش کردن چهره ایران در افکار عمومی دنیا رخ داده است.

جهت اطلاع روزنامه جمهوری اسلامی :

* بنیاد هرتیچ از کاهش روزافزون نفوذ آمریکا در عراق خبر داد. این بنیاد تحقیقاتی اعلام کرد با اینکه آمریکا هنوز در کشور عراق حضور دارد، نفوذ خود را همواره از دست می‌دهد و در عوض، نفوذ ایران در این کشور بیشتر می‌شود.

* دولتمردان آمریکائی، که خود را مسیحی و پای بند به دین مسیحیت معرفی می‌کنند، برخلاف روش کلیسا که حکم اهانت به حضرت مسیح را اعدام و سوزاندن دانسته و بارها با فتوای صادره توسط پاپ‌ها چنین حکمی را به اجرا در آورده‌اند، اهانت به پیامبر اسلام را نوعی آزادی عقیده می‌دانند! به موجب تحقیقات به عمل آمده در سنت مسیحیت در مورد حکم اهانت به حضرت مسیح "در شریعت مسیحیت و بنابر اعتقاد مسیحیان کاتولیک به تداوم و توسعه سنت، اهانت به عیسی مسیح جرمی بزرگ و مستوجب حکم تکفیر کبیر و لعنت و مجازات دنیوی آن سوزاندن و قتل است". علاوه بر این، از نظر کاتولیک‌ها، حتی اهانت به کلیسا و پاپ نیز در حکم اهانت به عیسی مسیح و کیفر آن اشد مجازات است.

* شدت گرفتن تظاهرات مسلمانان خشمگین علیه آمریکا در اعتراض به فیلم اهانت آمیز نسبت به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم موجب شد دولتمردان آمریکائی به فکر تجدیدنظر در ادامه نمایش این فیلم از طریق سایت یوتیوپ بیافتند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا دیروز گفت: از سایت یوتیوپ خواسته است محتوای این فیلم ویدیوئی موهن را بررسی نماید تا مشخص شود که مقررات این سایت را نقض نمی‌کند. قبلاً مسئولان آمریکائی با قاطعیت اعلام کرده بودند نمی‌توانند ادامه نمایش این فیلم را ممنوع اعلام کنند زیرا این اقدام با آزادی منافات دارد.

* مفتی عربستان هم فریب تبلیغات غربی را خورد و حمله مسلمانان خشمگین به سفارتخانه‌های آمریکا را محکوم کرد. عبدالعزیز بن عبدالله الشیخ دیروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد حمله به سفارت خانه‌های آمریکا در کشورهای اسلامی در اعتراض به فیلم موهن به پیامبر اکرم، اقدامی ضد اسلامی است! این تبلیغات را غربی‌ها به راه انداخته‌اند تا مسلمانان از پیامبر خود دفاع نکنند و یا طوری عمل نمایند که برای آمریکا زیانی در بر نداشته باشد.

روزنامه حمایت:

*محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی دبیر کل حزب موتلفه در گفت‌وگو با «حمایت» : یکی از دلایلی که باعث ایجاد شکاف‌‌هایی میان دولت از جریان اصولگرایی شده، موضوعاتی است که اطرافیان آقای احمدی‌نژاد به وجود آورده‌اند و به همین دلیل است که می‌گوییم باید در این موارد حساب دولت از جریان اصولگرایی جدا شود. البته در برخی مواقع آقای احمدی‌نژاد هم به تنش‌هایی که وجود داشتند دامن زدند. بهتر بود آقای احمدی‌نژاد که دور اول و دوم با حمایت اصولگرایان توانست رای مردم را به دست آورد، نمی‌گذاشت اطرافیانش این جدایی را بین دولت و جریان اصولگرایی به وجود می‌آوردند اما در هر صورت چه کسانی که موافق دولت‌اند و چه کسانی که مخالف دولت‌اند در انتقاد جانب انصاف را رعایت کنند.انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نشان داد که با وجود همه انتقادها مجموعه اصولگرایی همچنان مورد حمایت اکثریت مردم است و پیش‌بینی من این است که این حمایت در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم هم ادامه خواهد داشت.

*روزنامه قدس: هفته گذشته قیمت خودرو داخلی و خارجی در بازار با رشد یک تا 20 میلیون تومانی مواجه شد.قیمت پرادو مدل‌ پنج درب با افزایش 20 میلیون تومانی در هفته گذشته در حال حاضر با قیمت 165 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.در خصوص تویوتا کرولا نیز باید به افزایش 6 میلیون تومانی قیمت این خودرو اشاره کرد، در حال حاضر این خودرو با قیمت 80 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.قیمت هر دستگاه یاریس هاچ‌بک نیز با رشد 5 میلیون تومانی به 54 میلیون تومان رسیده است.قیمت هر دستگاه اسپورتیج نیز مشمول افزایش 6 میلیون تومانی شده و در حال حاضر این خودرو 103 میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. قیمت هر دستگاه موهاوی نیز با رشد 5 میلیون تومانی به 112 میلیون تومان رسیده است.در مورد محصولات مزدا نیز می‌توان به رشد 2.5 میلیون تومانی قیمت مزدا 2 اشاره کرد که در حال حاضر 41 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین قیمت مزدا 3 در بازار با رشد 4 میلیون تومانی به 75 میلیون تومان رسیده است.قیمت هر دستگاه هیوندایی I20با افزایش 2.5 میلیون تومانی به 46 میلیون تومان رسیده و هر دستگاه هیوندایی I30نیز با افزایش 2 میلیون تومانی، 57 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.همچنین قیمت هر دستگاه آزرا گرانجور با افزایش 7 میلیون تومانی به 118 میلیون تومان رسیده است.هر دستگاه جنسیس نیز با رشد قیمت 3 میلیون تومانی، 130 میلیون تومان و هر دستگاه سوناتا با افزایش قیمت 7 میلیون تومانی، حدود 94 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.در چنین شرایطی تأثیر روانی افزایش قیمت ارز باعث شد قیمت پژو 206 تیپ 2 با یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش نسبت به هفته گذشته، به 22 میلیون تومان برسد و قیمت پژو 206 تپ 5 نیز با یک میلیون تومان افزایش به 25.5 میلیون تومان برسد.همچنین قیمت هر دستگاه 206 تیپ 6 با افزایش 3 میلیون تومانی به 34 میلیون تومان رسید و هر دستگاه پژو 206 صندوقدار مدل V20با یک میلیون تومان افزایش به قیمت 21 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.قیمت هر دستگاه پژو 207 دنده اتوماتیک نیز این روزها با رشد 4 میلیون تومانی به 36 میلیون تومان رسید و هر دستگاه پژو 405 و پژو پارس سال نیز با یک میلیون تومان افزایش به ترتیب 18 و 22.5 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.قیمت تندر 90 ایران خودرو نیز در بازار با افزایش یک میلیون تومانی به 20 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است و هر دستگاه سمند LXبا رشد 500 هزار تومانی قیمت، حدود 18 میلیون تومان معامله می‌شود.در بررسی قیمت محصولات سایپا در بازار نیز می‌توان گفت که قیمت هر دستگاه تیبا با رشد یک میلیون و 300 هزار تومانی به 15.5 میلیون تومان رسیده است.در مورد محصولات پراید نیز می‌توان به رشد 650 هزار تومانی سایپا 111 اشاره کرد به طوری که در حال حاضر این خودرو 11 میلیون و 100 هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود.قیمت سایپا 131 و سایپا 132 نیز با رشد 600 هزار تومانی به ترتیب به 10 میلیون و 100 هزار تومان و 11 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است.قیمت هر دستگاه تندر 90 پارس خودرو با افزایش یک میلیون و 800 هزار تومانی به 22 میلیون تومان رسید و هر دستگاه تیانا نیز با رشد قیمت 5 میلیون تومانی، 90 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.افزایش قیمت ماکسیما دنده اتوماتیک نیز 4 میلیون تومان است به طوری که در حال حاضر این خودرو 72 میلیون تومان معامله می‌شود.قیمت هر دستگاه مگان دنده اتوماتیک نیز این روزها به 51 میلیون تومان رسیده که افزایش 4.5 میلیون تومانی را نسبت به هفته گذشته نشان می‌دهد.