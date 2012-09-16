اقامه نماز جمعه در 700 نقطه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدرضا تقوی در جلسه‌ای که با حضور معاونین شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و پیریایی استاندار قم برگزار شد، در سخنانی، نهاد نماز جمعه را از تشکیلات وابسته به مقام معظم رهبری و از تاثیرگذار ترین نهادهای فرهنگی مذهبی کشور عنوان کرد و گفت: این نهاد همواره در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی فعال و نقش آفرین بوده است.



وی برگزاری نماز جمعه را یکی از رسالت های اصلی این نهاد دانست و افزود: در حال حاضر در 700 نقطه کشور نماز جمعه اقامه می‌شود.



رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با قدردانی از اهتمام جدی استاندار قم در کمک به پیشبرد مسائل نماز جمعه در قم، گفت: ساخت مصلی مناسب برای اقامه نماز جمعه در قم و شهرهای تابعه نیازمند مشارکت مسئولان استان است.



وی همچنین در این دیدار، ضمن محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) گفت: اهانت کنندگان بویی از بشریت و انسانیت نبرده اند چرا که پیامبر عظیم الشان بیشترین خدمت را به انسانیت و بشریت کرده است.



برگزاری نماز جمعه در پردیسان



استاندار قم نیز در این دیدار، طی سخنانی با اشاره به اثار و برکات فریضه سیاسی عبادی نماز جمعه، اظهار کرد: نماز جمعه در بین سایر عبادات اسلامی از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است.



کرم رضا پیریایی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری هر چه باشکوه نماز جمعه در استان قم، افزود: در حال حاضر نماز جمعه در قم و پنج شهر استان برگزار می شود.



وی به مجموعه تلاش‌ها و حمایت‌های جدی برای رونق بخشی به کانون های اقامه نماز جمعه در استان اشاره کرد و گفت: از محل اعتبارات استانی، کمک های خوبی برای ساخت مصلی و تکمیل و تجهیز دفاتر و مراکز وابسته به پایگاه‌های نماز جمعه استان صورت گرفته است.



استاندار قم با اشاره به درخواست اهالی پردیسان برای ساخت مصلای نماز جمعه در این منطقه به لحاظ مشکلات مربوط به بعد مسافت، گفت: این موضوع در دستور کار استان قرار گرفته است.



وی همچنین اهمیت تعیین تکلیف ساختمان های فعلی دفاتر ائمه جمعه در شهرهای سلفچگان، دستجرد و کهک را یادآور شد و برای کمک و مشارکت استان در این زمینه و صدور مجوز بهره برداری دائمی به ستاد نماز جمعه قول مساعد داد.



پیریایی در پایان با اشاره به ضرورت راه اندازی دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در استان، بر لزوم پیگیری لازم برای تسریع در تاسیس دفتر و انتخاب زمین مناسب برای احداث ساختمان اداری تاکید کرد.

