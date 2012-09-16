ناکارآمدی تحریمها به اثبات رسیده است/ سوء مدیریت‌ آسیب‌ زننده تر از تحریم‌

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم آقامحمدی مشکلات ناشی از سوء مدیریت‌های موجود در روند اداره کشور را آسیب‌ زننده تر از تحریم‌های غرب خواند و گفت: ناکارآمدی تحریم‌ها به اثبات رسیده و کارشناسان غربی هم بر همین نکته صحه گذاشته اند.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوء مدیریت‌ها در حوزه اجرایی کشور پیام‌های غلطی را به غرب ارسال کرده است، افزود: بالا رفتن ناگهانی قیمت ارز که ناشی از بی‌تدبیری مدیران اقتصادی کشور است، باعث شده که غربی‌ها آن را ناشی از اعمال تحریم‌ها بر ایران بدانند.

وی با بیان اینکه در بخش درآمد و تولید برنامه ریزی مناسبی صورت نگرفته است، تصریح کرد: نسبت دادن مشکلات به تحریم اتفاقی نیست و باید دید که این افراد چه هدفی را از این اظهارات دنبال می‌کنند.

آقا محمدی گفت: آنهایی که همه چیز را به تحریم گره می زنند به دنبال القای این مطلب هستند که تحریم ‌ها موثر بوده و باید تسلیم غرب شویم.

وی با بیان اینکه در دولت‌های گذشته گردش نخبگان در کشور وجود نداشت و معاونان وزرا در وزارتخانه‌های مختلف فقط جابه‌جا می‌شدند، افزود: دولت نهم این ترکیب را به هم زد اما باز هم گردش نخبگان به وجود نیامده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به مسئولان اجرایی کشور توصیه کرد: خوب است از ظرفیت محققان، صاحب‌نظران و نخبگان دارای تعهد استفاده و از توجه به وابستگی‌های سیاسی،‌ خانوادگی و حزبی در اعطای مسئولیت‌‌ها پرهیز شود.

صهیونیست‌ها نگران کاهش فشار به ایران بعد از انتخابات آمریکا هستند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با بیان اینکه صهیونیست‌ها نگران کاهش فشار به ایران بعد از انتخابات آمریکا هستند، گفت: صهیونیست‌ها در آستانه انتخابات آمریکا تلاش دارند با فضاسازی ضد ایران از حزب دموکرات ضمانتی برای بقای خود بگیرند.

بنابر این گزارش ابراهیم آقا محمدی پیرامون تشدید اختلافات بین رژیم صهیونیستی و آمریکا در مواجهه با ایران و درخواست نتانیاهو مبنی بر تعیین خط قرمز مشخص در برابر ایران، گفت: رژیم صهیونیستی حقیرتر از آن است که خود به تنهایی جرات و توان حمله به ایران را داشته باشد و نیاز به همراهی آمریکا و حمایت اروپا دارد.

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتخابات آمریکا نزدیک است و لابی صهیونیستی در این جریان اثرگذار است، تصریح کرد: موجودیت نامشروع رژیم صهیونیستی تا کنون با قدرت آمریکا و حمایت تسلیحاتی و سیاسی آنها ماندگار شده است و صهیونیست‌ها تلاش دارند با فضاسازی ضد ایران از حزب دموکرات ضمانتی برای بقای خود بگیرند.

وی ادامه داد: در واقع آنها تنها دنبال تضمین‌های محکم‌تری در مورد حمایت و بقای رژیم صهیونیستی هستند و قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بهترین فرصت برای امتیازگرفتن آنها از آمریکا است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به بهانه حمله به ایران و زنده نگه داشتن این موضوع سعی دارد، فضای فشار و تهدید ایران از سوی حاکمان آمریکا به نفع ایران تغییر نکند، تصریح کرد: آمریکا می‌داند حمله به ایران چندین برابر برایش صدمه دارد و منافع آنها در جهان به خطر خواهد افتاد.