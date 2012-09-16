برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در آنکارا/ پرچم آمریکا به آتش کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد ، دهها شهروند ترک امروز با برگزاری تظاهرات در مقابل سفارت آمریکا در آنکارا علیه فیلم موهن تظاهرات کردند.

تظاهرات کنندگان شعارهای الله اکبر و مرگ بر آمریکا سر دادند و پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود: کاخ سفید ما آماده ایم، آمریکا پایان تو دردناک است ،حمل می کردند.

این در حالی بود که نیروهای امنیتی ترکیه حلقه امنیتی وسیعی در اطراف سفارت ایجاد کرده بودند.

تظاهرات کنندگان پرچم آمریکا را آتش زدند.

در مکان دیگری در اطراف سفارت یک گروه پنجاه نفری دیگر سیاستهای آمریکا در خاورمیانه به ویژه علیه سوریه را محکوم کردند.

آنها شعار می دادند آمریکایی ها به سرزمین خود بازگردید و آمریکایی های قاتل از خاورمیانه و ترکیه خارج شوید. تظاهرات کنندگان همسویی دولت ترکیه با دولت آمریکا را محکوم کردند.