کاهش دیپلماتهای آلمان در سودان/وستروله فیلم موهن را نفرت انگیز خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاندلزبلات، پس از تصمیم آمریکا برای خارج کردن سفیران خود از تونس و سودان، دولت آلمان نیز تصمیم به کاهش تعداد دیپلماتهای خود در سودان گرفته است.

این تصمیم در پی حمله به سفارت این کشور در خارطوم در روز جمعه گرفته شده است. وزارت امور خارجه آلمان امروز یکشنبه ضمن اعلام این مطلب از تشدید تدابیر امنیتی در اطراف سفارت خود خبر داد.

در همین حال یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت اوضاع در خارطوم آرام است. وی در عین حال از محدودیت در سفر اتباع آلمانی به سودان خبر داد.

در حال حاضر سفارت آلمان که در حمله معترضان خشمگین دچار آتش سوزی شد تعطیل است. خارطوم امروز یکشنبه نیز شاهد تظاهرات معترضان خشمگین علیه فیلم موهن ضداسلامی بود.

در همین حال سفارت آلمان در تهران اعلام کرد دکتر "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه جمهوری فدرال آلمان فیلم ضد اسلامی اخیر را به شدت محکوم و تاکید کرد که از دیدگاه دولت آلمان محتوای این فیلم نفرت انگیز است. وی در بیانیه ای که به این مناسبت منتشر شد به روشنی اهانت این فیلم به پیامبر اسلام(ص) را نکوهش و از آن انتقاد کرد.



وستروله در عین حال نگرانی عمیق خود را از درگیریهای خشونت آمیز علیه نمایندگیهای سیاسی بعضی از کشورهای جهان ابراز و عنوان کرد: من به خوبی جریحه دار شدن احساسات مسلمانان به خاطر این فیلم وحشتناک را درک می کنم، اما این مطلب نمی تواند توجیه کننده اعمال خشونت بار باشد.

وزیر امور خارجه آلمان در پایان از دولت کشورهای مربوطه خواست که از امنیت نمایندگیهای سیاسی در کشور خود به طور همه جانبه حمایت کنند.