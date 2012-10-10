به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که به علت درگذشت مادرش در تمرینات یک هفته گذشته استقلال غیبت داشت امروز در شرایطی به تمرینات بازگشت که از سوی مسئولان باشگاه مراسم ترحیمی برای مادر وی در نظر گرفته شده بود. این مراسم با قربانی کردن دو راس گوسفند و در ادامه روضه خوانی همراه بود و کلیه بازیکنان، کادر فنی و تعدادی از هواداران در آن حضور داشتند.

قلعه نویی در صحبت های کوتاهی که با حاضرین در این مراسم داشت از همه آنها به خاطر همدردی با وی تشکر کرد. سرمربی استقلال درخواست دوستانش برای رفتن از محل تمرین را رد کرد و تا پایان کار آبی پوشان بر تمرینات گروهی نظارت داشت. این در حالی بود که بازیکنان استقلال به واسطه بازگشت قلعه نویی تمرینات را با انگیزه تر از روزهای قبل برگزار کردند.

در این تمرین سیاوش اکبرپور و هاشم بیک زاده به علت مصدومیت غایب بودند. ضمن اینکه از بازیکنان خارجی هم ساموئل به تمرین آمد اما خبری از "توزی" نبود. این در حالی است که مدیر عامل آبی پوشان این بازیکن را به کنار گذاشتن از استقلال تهدید کرده است.

تیم فوتبال استقلال که تمرین عصر چهارشنبه اش را در حضور پرتعداد خبرنگاران و عکاسان برگزار کرد، قرار است ساعت 15 روز جمعه در دیداری تدارکاتی در محل کمپ اختصاصی اش به مصاف تیم مس کرمان برود. آبی پوشان در ادامه رقابت های دوازدهمین دوره لیگ برتر باید به مصاف تراکتورسازی بروند.