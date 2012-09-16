درخشش دختران گیلانی در رقابتهای بدمینتون/آغاز سفر 3 دونده گیلانی به مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این مسابقات مریم قنبری و افرا علیزاده از گیلان مقام سوم مشترک این مسابقات را پس از نمایندگان سمنان و اصفهان به خود اختصاص دادند.

درهشتمین دوره رقابتهای بدمینتون دختران نوجوان ایران بیش از200 بدمینتون باز درقالب 32 تیم پنج روز در بابلسر با هم مسابقه دادند.

شکست تیم دوم جدولی قوی سپید انزلی در خانه

سه نماینده گیلان در لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران به مصاف حریفان رفتند، در هفته چهارم این رقابتها تیم قوی سپید انزلی در ساحل این شهر پنج بر دو مغلوب تیم سمنان جوان شد و با همان هشت امتیاز در مکان دوم جدول گروه شمال باقی ماند.

تیم لسمان مروارید خزر در شهر آورد گیلان در ساحل رودسر تا پایان وقتهای قانونی مقابل تیم هوسم رودسر به تساوی سه بر سه رسید که در ضربات پنالتی تیم لسمان پنج بر چهار پیروز شد، لسمان مروارید خرز با این پیروزی شش امتیازی شد.

جشنواره گل در بندر انزلی

تیم فوتبال بانوان ملوان بندر انزلی برابر استقلال تهران جشنواره گل بر پا کرد، در هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان ایران تیم ملوان در زمین شیلات بندر انزلی هشت بر صفر تیم استقلال تهران را شکست داد و سه امتیازی شد.

برای ملوان مقرب زاد حسینعلی در دقایق 41.24 و 59 ، محبوبه یوسف پور در دقیقه 28 ، سارا قمی در دقایق 43 و 71 و بهناز طاهرخوانی در دقایق 58 و 88 گل زنی کردند.

بانوان ملوان در هفته سوم این مسابقات جمعه آینده 31 شهریور ماه جاری مهمان هیئت ارومیه است، در پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال بانوان ایران 11 تیم حضور دارد.

آغاز رقابتهای ورزشی دوگانه بانوان ایران

مرحله نخست پنجمین دوره رقابتهای ورزشی دوگانه بانوان ایران از عصر دیروز به میزبانی رشت آغاز شده است، در این مرحله از مسابقات 200 ورزشکار در قالب 20 تیم در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان دو روز در جاده نیروگاه سیکل ترکیبی رشت با هم مسابقه می دهند، مرحله دوم این مسابقات آبان ماه امسال در تهران برگزار می شود.

پس از پایان دو مرحله این رقابتها، نفرات برتر رده های سنی جوانان و بزرگسالان به مسابقات آسیایی فیلیپین که آذر ماه جاری برگزار می شود، اعزام خواهند شد، ورزشهای دوگانه شامل دوومیدانی و دوچرخه سواری است.

درخشش ورزشکاران گیلانی در کیک بوکسینگ

ورزشکاران گیلانی سه نشان طلا، دو نقره و چهار برنز رقابتهای کیک بوکسینگ قهرمانی کشور را به خود اختصاص دادند، در پایان این مسابقات محمدرضا رضی، مهرشاد نیکخواه و اشکان رضایتی از گیلان نشان طلا گرفتند، بهروز شجاعی و فرزام صدیقی مدال نقره و بهزاد رحمانی، صابر سعیدی، میلاد رحیمی و محسن قاضی دیگر نمایندگان استان نشان برنز اوزان مختلف به دست آوردند.

در رقابتهای کیک بوکسینگ قهرمانی کشور366 ورزشکار سه روز در قم با هم مسابقه دادند.

آغاز سفر سه دونده گیلانی، به مشهد مقدس

سه دونده گیلانی دیروز سفرخود را به مشهد مقدس آغاز کردند، امیررنجی، حسن خانجانی و رضا حسن پور از گیلان با هدف گرامیداشت یاد و خاطره هشت هزار شهید دفاع مقدس گیلان و با شعار " شهدا همیشه زنده اند" قصد دارند در مدت 14 روز مسافت هزار و 57 کیلومتری حرم خواهرامام رشت تا حرم امام رضا (ع) را بدوند و همزمان با میلاد این امام بزرگوار در صحن مقدس ایشان ادای احترام کنند.