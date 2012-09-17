انتقاد وزیر مسکن از وجود یک میلیون و 660 هزار خانه خالی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در آیین بهره برداری از تقاطع غیر همسطح شهدای 72 تن و 5039 مسکن مهر استان قم در مسجد امام حسن(ع) پردیسان از وجود حدود یک میلیون و 660 هزار واحد خالی در کشور خبر داد و گفت: متاسفانه تهران در رأس عدم استفاده مفید از واحدهای مسکونی قرار دارد و با 372 هزار واحد خالی رتبه نخست را کسب کرده است.



وی با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی حاصل خون شهدا و انقلاب شکوهمند اسلامی است، گفت: همه دنیا به دنبال این است که بگوید نظام دینی نظامی ناکارآمد است و نظام جمهوری اسلامی نیز در امور خود ناتوان و ناکارآمد است.



لزوم تأمین معاش در کنار رسیدگی به معاد



وزیر راه و شهرسازی با ذکر احادیثی عرصه جهاد را عرصه خدمتگزاری به مردم عنوان کرد و گفت: همانطوری که مقام معظم رهبری تاکید دارند باید زندگی برای مردم را آسان کرده و در کنار معاد مردم به معاش آنها نیز توجه کنیم.



نیکزاد با تاکید بر اینکه تاکنون کارآمدی نظام باعث حفظ ارزشهای نظام جمهوری اسلامی شده است، ادامه داد: هرگونه شیطنت و توطئه ای علیه نظام و دولت پیگیری و حمایت از اهداف دشمنان انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه کارآمد نشان دادن نظام نوعی جهاد در راه خدا و حمایت از ولایت امام راحل و مقام معظم رهبری است، اظهار داشت: دشمنان نظام می خواهند با انواع و اقسام توطئه های خود مردم را از اصل نظام خسته کنند و نوعی بی‌اعتمادی را میان آنها ترویج کنند.



تشریح آمار و ارقام نفوس و مسکن کشور



وزیر راه و شهرسازی با ارائه آمار و ارقامی به تحلیل نفوس مسکن در چند سال اخیر پرداخت و گفت: براساس سرشماری عمومی نفوس مسکن در سال 85 کشور دارای هفده و نیم میلیون خانوار بوده که این تعداد صاحب شانزده و نیم میلیون واحد مسکونی بوده اند که این نشان می دهد به نسبت حدود یک میلیون با کمبود مسکن مواجه بودیم.



وی با تاکید براینکه این آمار نشانگر این نیست که به ازای هر نفر یک واحد مسکونی وجود داشته و دارد و باید نسبت های مختلف را در نظر گرفت، افزود: براساس سرشماری نفوس مسکن در سال 90 با وجود اوج افزایش نیروی جوان و تقاضای ازدواج، مسکن و شغل، بیست و یک میلیون و 200 هزار خانوار دارای بیش از بیست و یک میلیون و 600 واحد مسکونی بوده اند که این نشان می دهد با وجود افزایش تقاضا به علت رونق ساخت و ساز حدود 400 هزار واحد مسکونی بیش از خانوار رشد ساخت و ساز داشته ایم.

تعداد واحدهای مسکونی فراتر از تعداد خانوارهای ایرانی است



نیکزاد با اشاره به اینکه در بین سال های 75 تا 85 سالانه تنها 52 هزار واحد ساخته می شده است، گفت: فقط در سال 90 بیش از 820 هزار واحد مسکونی ساخته و تحویل شده است.



وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در سال‌های بین 85 تا 90 در شهر مقدس قم بیش از 65 هزار واحد مسکونی شکل گرفته است، گفت: در این پنج سال به اندازه 25 درصد کل موجودیت قم (از بدو تاسیس) ساخت و ساز مفید شده است.



وی با بیان اینکه از میزان واحدهای مسکونی شکل گرفته در قم 10 هزار واحد آن روستایی است، اعلام کرد: در همین سال ها حداقل بیش از صد هزار شغل تثبیت شده و رونق یافته است.



نیکزاد با اعلام این مطلب که تا پایان سال بیست و دو هزار و 500 واحد مسکونی در قم تحویل می دهیم، گفت: تا پایان سال 92 بیش از 26 هزار واحد مسکونی دیگر آماده تحویل است.