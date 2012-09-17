پارسال دو هزار و 600 مبلغ به مدارس استان زنجان اعزام شدند

منصور مرادلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دولت نهم و دهم اقدامات بسیاری برای استفاده از ظرفیت حوزههای علمیه انجام شده است.
وی ادامه داد: در راستای استفاده از ظرفیت حوزههای علمیه و همکاری آنها با آموزش و پرورش، 22برنامه به صورت کشوری تدوین شده که اعزام روحانیون و برگزاری نشستهای علمی از اهم این برنامه ها بوده است.
معاون اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی و اوقاف در راستای اعزام مبلغین همکاری خوبی با آموزش و پرورش داشته اند.
مرادلو تاکید کرد: 565 کارگاه علمی و تخصصی نیز در استان تشکیل شده است.
وی افزود: هفت هزار و 600 جلد نشریه در بحث آگاهسازی دانشآموزان در مدارس توزیع شده است.
معاون اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان از استقرار 93 روحانی در مدارس استان زنجان خبر داد.
مرادلو افزود: تاکنون مجوز فعالیت 39 هیئت دانشآموزی در استان زنجان صادر شده است.
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