بازسازی 23 روستای زلزله زده آذربایجان به گلستان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله رضایی عصر یکشنبه در تشریع عملکرد یکماهها ستاد معیت بازسازی بنیاد مسکن استان در ورزقان افزود: تاکنون عملیات آواربرداری هزار و 451 واحد به پایان رسیده است.

وی اظهار داشت: از این تعداد 610 واحد پی کنی ، 136 واحد آرماتوربندی و عملیات اجرای فونداسیون 75 واحد به پایان رسیده است.

رضایی با بیان اینکه اسکلت 12 واحد مسکونی بنا شده ابراز داشت: تعداد 5 واحد دیوارچینی شده که امیدواریم در چند روز آینده شاهد بهره برداری از این واحدها باشیم .

مسئول ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن استان گلستان همچنین ابراز داشت: تا کنون بیش از هزار تن میله گرد ، ده هزار تن شن و ماسه و حدود 900 تن سیمان جهت ساخت واحدهای مسکونی در این منطقه به ستاد بازسازی استان تحویل گردیده و ما تلاش می کنیم تا طبق برنامه زمانی مشخص شده به تعهداتمان جامعه عمل بپوشانیم.