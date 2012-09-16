دو بیانیه در محکومیت اهانت به پیامبر اعظم(ص)

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه دانشگاه قرآن و علوم حدیث شهرری آمده است: "پس از 14 قرن از رخشندگی چشمگیر و دل نواز پیام‌آور بشارت‌های الهی و خیرخواه همه جهانیان، بار دیگر تفرقه افکنان نوین و مشرکان متمدن، با حمایت سرمایه داران صهیونیست و با قلبی سراسر حقد و کینه نسبت به فراگیری روزافزون نام و یاد پیامبر اعظم (ص) در سراسر جهان، به اقدامی گستاخانه دست زدند که موجب فنای نظام‌های سرمایه داری و تفکر ناسالم یهودیت می ‌شود.

ملت‌های مسلمان، دوشادوش یکدیگر با عشق به رسول خداوند و با در دست گرفتن کتاب خدا، این روزها را روزهای ترس و دلهره هر مشرک ملحدی در سراسر جهان ساخته ‌اند که بی‌ شک در هرکجای جهان نامی از آمریکای جنایتکار باشد، موجی از انزجار و نفرت نیز ساکن خواهد بود.

مردم آزاده جهان، که اینک به‌خوبی تفاوت آزاد اندیشی و هتک حرمت شعائر را درک می کنند، در بیداری اسلامی و جهانی به خوبی سرنوشت حکام بی فکر را رقم زده‌اند و دیری نخواهد پایید که نور قرآن بر سراسر جهان تلألو بی نظیری کرده و هتاکان حریم الهی را جز روسیاهی، بهره‌ ای نخواهد ماند.

در عصری که تفکر، اندیشیدن، آزمودن و یافتن حقیقت به دغدغه مهم اندیشمندان و طالبان علم بدل گشته است، این حرکت مذبوحانه نشانه‌ای آشکار از ناتوانی غرب به سرکردگی آمریکا و اسرائیل در مقابله با تفکر آسمانی پیامبر اکرم (ص) بوده و خشم مقدس ملل آزادی‌خواه پاسخی درخور برای آن خواهد بود.

در پایان، بازهم اطمینان داریم که از پسِ توهین‌های سابق به قرآن کریم، مقدسات اسلامی و اینک به پیام‌آور مهربانی و رحمت، شکستی سخت برای مستکبران به ‌ویژه تفکر ناسالم صهیونیزم و پیروزی بی ‌بدیلی برای روشنگران راه حق و حقیقت خواهد بود".

رفتار شنیع دشمنان به دلیل واهمه از حرکت فراگیر بیداری اسلامی است

روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) نیز روز یکشنبه با صدور بیانیه ای با محکوم کردن حرکت شنیع هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص)، رفتار برنامه ریزی شده از سوی دشمنان را نشانه واهمه آنان از حرکت فراگیر بیداری اسلامی دانست.

در بخش هایی از این بیانیه آمده است: "قاطبه امت اسلامی این روزها، داغدار اهانت بی شرمانه دستگاه غیر فرهنگی آمریکایی، صهیونیستی به "پدر امت اسلام" و والاترین مخلوق آفرینش و حبیب خدای عالمیان است.

این حرکت نفرت آمیز و واکنش های بعدی آن نشان داد که دشمنان ضعیف و ناتوان، نخواهند توانست با تمسک به این گونه رفتارهای پلید، عقاید جوانان و ملت های مسلمان را به سمت اباحه گرایی سوق داده و از هزینه اهانت به مقدسات اسلامی بکاهند.

دولت های استکباری، دربرابر این اقدام مشمئز کننده شعار آزادی سر می دهند در حالیکه به هیچ یک از تعهدات خود در زمینه پرهیز از انتشار تنفر فرهنگی و سایر تعهدات حقوقی بین المللی، پایبند نیستند.

واکنش شدید ملت های مسلمان، همه نشان از بیداری اسلامی ملت هاست و امید است، فراگیر شدن خشم عمومی و جوشش غیرت اسلامی، باعث شود تا سیاستمداران امریکا، عاملان این جنایت شنیع و پشتیبانان مالی آن را که دل ملت های مسلمان را به درد آورده اند، به مجازات متناسب با این جرم بزرگ برسانند".