هنگام تحریم خارجی قوانین از درون تسهیل یابد

به گزارش خبرنگارمهر، محمد جواد کولیوند شامگاه یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج ضمن اذعان به فشارهایی که از سوی تحریم های اخیر در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و... وارد می شود گفت: در این مقاطع حساس فقط مدیریت صحیح وعقلانی می تواند وضعیت را بهبود ببخشد.

وی افزود: اگر از خارج کشور با تحریم مواجه هستیم باید با تسهیل قوانین داخلی به جنگ با فشارها و محدودیت ها برویم.

کولیوند در نشست شورای آموزش وپرورش شهرستان کرج که با آغاز بازگشایی مدارس نیز همراه شده بود ادامه داد: مدیران آموزش وپرورش نواحی باید با درک وضعیت موجود طرح و ایده هایی خلاقانه ارائه دهند و از طریق به جبران برخی محدودیت ها بپردازند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در جریان اقتصاد مقاومتی همه مسئولان باید دست به دست هم دهند و به جنگ با تحریم ها بروند.

کولیوند در پایان به نقش انجمن های اسلامی اشاره کرد و گفت: باید در مدارس انجمن های اسلامی پر رنگ دیده شوند.