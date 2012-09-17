برپایی 100 نمایشگاه عکس با موضوع امام رضا/ رونمایی از 70 کتاب جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد حسینی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارداشت: جشن های میلاد رضوی با هدف ایجاد شور و نشاط معنوی و در جهت نشر معارف اهل بیت(ع)، اهتمام ویژه به مناطق دارای موقوفه و مجتمع های بین راهی آستان قدس رضوی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های امسال با تمرکز بر «شعار امام رضا (ع) عالم آل محمد (ص)» برگزار خواهد شد، تصریح کرد: از مجموع 700 عنوان برنامه پیشنهادی از سوی موسسات فرهنگی، 46 عنوان اصلی برنامه در 12 محور اساسی ویژه دهه کرامت تدارک دیده شده است.

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی با اشاره به برگزاری پنجمین دوره از جشن های زیر سایه خورشید برای اولین بار در سطح بین المللی خاطرنشان کرد: 4 کشور لبنان ، عراق ، هندوستان و افغانستان و همچنین100 شهرستان از 22 استان میهن اسلامی ، میزبان 12 کاروان از خدام و مبلغان آستان قدس رضوی خواهند بود.

وی در ادامه افزود: جشن های ‹‹ مهر بیکران›› ویژه میلاد امام رضا(ع) در بقاع متبرکه طبس، کاشمر و مراکز وابسته و ‹‹ نور رضوان ›› در 15 شهر و 60 روستای موقوفه دار و نمایندگی های املاک آستان قدس رضوی برگزار می شود.

حسینی با بیان اینکه به منظور تبیین ابعاد مختلف شخصیتی حضرت رضا (ع) و گسترش معارف و سیره رضوی نشست های علمی و تخصصی در مؤسسات فرهنگی وابسته به آستان قدس رضوی تدارک دیده شده است، بیان داشت: این نشست‌ها با عناوین ‹‹ فرهنگ مجاوری و زائر پذیری›› ، ‹‹ فرهیختگان رضوی ›› ، ‹‹ اندیشه سیاسی امام رضا (ع) ›› ‹‹ طب رضوی ›› ، ‹‹ معارف رضوی ›› و ملکوت هشتم تدارک دیده شده است.

وی افزود: با توجه به جایگاه رفیع و موثر هنر در انتقال معارف دینی و سیره رضوی 5 عنوان نمایشگاه با محوریت حضرت رضا (ع) با عناوین ‹‹ ماه هشتم ›› ، ‹‹ گستره آفتاب ›› ، ‹‹ علوم و هنر اسلامی ›› ، ‹‹ نقش و نگار عرش›› بر پا می شود و در مجموعه حرم مطهر رضوی نیز نمایشگاه های ‹‹ کبوترانه ›› ، ‹‹حکایت آفتاب›› ، ‹‹ کتاب رضوی ›› و پایگاه سرزمین نور ویژه دهه کرامت برپا می شود.

وی برگزاری جشنواره‌های مختلف را از دیگر اقدامات موسسات فرهنگی آستان قدس رضوی اعلام کرد.

حسینی گفت: برشورهای مسابقه فرهنگی ‹‹ نشانی بهشت ›› در تیراژ یک میلیون و 200 هزار برگه ویژه عموم زائران و همچنین مسابقه فرهنگی (طلوع شمس توس) به 8 زبان زنده دنیا و در 4 رده سنی برای ارادتمندان حضرت رضا(ع)در سراسر جهان از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه در دهه کرامت رضوی از 70 کتاب نیز رونمایی می شود، بیان داشت: اثری پژوهشی با عنوان ‹‹ ره توشه زائر ›› با موضوع امام رضا (ع) و ارائه 2 واحد درسی پیرامون ابعاد شخصیت آن حضرت با عنوان ‹‹دیباچه مهربانی ›› در دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) از دیگر اقدامات موسسات آستان قدس رضوی است.

حسینی با اشاره به حضور گسترده آستان قدس رضوی در فضای مجازی و لزوم بهر گیری از فناورهای جدید و نوین همزمان با دهه کرامت رضوی خاطرنشان کرد: پورتال جامع آستان قدس رضوی به طور رسمی افتتاح خواهد شد.