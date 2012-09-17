رسانه ها در باره اهداف هجمه دشمنان به مقدسات اسلام روشنگری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده یکشنبه شب در جلسه کارگروه توسعه حجاب و عفاف در استان با اشاره به اهانت مستکبران غربی و صهیونیسم به پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) و ساخت فیلم موهن ضد اسلامی اظهارداشت: ساخت فیلم ضد اسلامی و توهین به پیامبر بزرگوار اسلام قلب همه آزادی خواهان جهان را به درد آورده است و امیدواریم این واقعه نقطه عطفی برای شتاب بیش از پیش بیداری اسلامی در جهان باشد.

وی با تاکید بر اینکه جهان اسلام باید جواب قاطعی به این اقدامات استکبار جهانی بدهد افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان دژ اسلام ناب محمدی(ص) در مقابل جریان ضد دینی جهانی ایستاده است.

جلال زاده با اشاره به این که رسالت اصلی مسئولین دستگاه های مختلف اجرایی در استان تقویت دین و مذهب در جامعه است گفت: محوریت فعالیت ها باید تقویت دین در ارکان مختلف جامعه باشد و کارهای مختلف دیگر از جمله فعالیت های مختلف اقتصادی در طول این گونه فعالیت ها قرار دارد.

وی با تاکید بر لزوم توجه جدی مسئولان دستگاه های اجرایی به امر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در استان اظهارداشت: مسئولان دستگاه ها باید حضور مستمر و جدی در این جلسات داشته باشند چرا که مباحث مختلف دینی و مذهبی محور اصلی حرکت انقلاب اسلامی ایران است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت توجه به مباحث مختلف تربیتی و اخلاقی در خانواده ها اعلام کرد: مدیران دستگاه های متولی در این موضوع باید بیش از پیش بر مباحث مختلف تربیتی در خانواده ها توجه کنند.

جلال زاده در ادامه خواستار اخلاق مداری و رعایت بیش از پیش شئونات اسلامی از سوی مدیران و کارگزاران شد و افزود: مدیران دستگاه ها به عنوان یک الگو و نمونه باید در رعایت اصول مترقی دین مبین اسلام کوشا باشند و خانواده های خود را بیش از پیش بر رعایت این موازین تشویق کنند چرا که به عنوان الگو در جامعه مطرح هستند.

وی ورود مردم و تشکل های مردم نهاد را در عرصه های مختلف مدیریتی بخصوص در زمینه عفاف و حجاب تاثیر گذار دانست و گفت: مردم هرجایی که ورود کرده اند موفق ظاهر شده اند و ما باید با بستر سازی های مختلف از این ظرفیت بزرگ و تاثیر گذار استفاده کنیم.

مدیر کل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت توجه به ترویج مباحث مختلف عفاف و حجاب در جامعه گفت: دعوت از دستگاه های مختلف برای شرکت در این کارگروه به منظور هم افزایی هر چه بیشتر و ارائه راهکارهای مختلف کارشناسانه در این زمینه است.

مرضیه دهقان ادامه داد: کارگروه عفاف و حجاب نقطه اتصالی برای جلوگیری از موازی کاری و ایجاد هم افزایی هر چه بیشتر در این زمینه است.

وی توسعه بیش از پیش فعالیت های مختلف بویژه در حوزه رسانه های سمعی و بصری را در مقابله با هجمه عظیم دشمنان نظام موثر دانست و افزود: ترویج بی بند و باری در رسانه های غربی و تاثیر آن بر خانواده های مختلف باید با شیوه های نوین رسانه ای در این زمینه کنترل شده و در مقابل هجوم رسانه های غربی ایستادگی کرد.

کارگروه ترویج عفاف و حجاب در استان به منظور هم افزایی و ارائه راهکارهای مختلف کارشناسانه در نحوه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در استان تشکیل شده است.