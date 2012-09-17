احداث تله کابین بر فراز جنگل قائم/ صعود شهر کرمان به قله پیشرفت

به گزارش خبرنگار مهر، از آن زمان که اعضای شورای شهر کرمان، ابوالقاسم سیف الهی را به عنوان شهردار برگزیدند، حدود پنج سال می گذرد. سیف الهی که پیش از این، در کارنامه خود، تجربه معاونت شهردار را داشت، به محض نشستن بر صندلی مدیریت بر این کلانشهر، سه مسئله را در اولویت برنامه های خود قرار داد؛ ترافیک، فضای سبز و در آخر هم جذب سرمایه گذار بخش خصوصی.

حالا و در شرایطی که این دوره شورا و شهرداری، آخرین سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد، وقت آن رسیده که ببینیم مهندس سیف الهی و تیم همراهش برای این کلانشهر چه کرده اند. در این میان، اگر چه تا رسیدن به نقطه ایده آل هنوز فاصله است، اما با اقداماتی که طی پنج سال اخیر انجام شده، شهر تکانی به خود داده و کم کم دارد چهره واقعی خود را از پشت نقاب محرومیت و توسعه نیافتگی که سالهای سال، امکانات و ظرفیتهای این کلانشهر تاریخی را پنهان کرده بود، نمایان می سازد.

در اثبات این ادعا، همین بس که طی چند سال اخیر، 50 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد تومان در شهر کرمان اجرا شده و یا اینکه در مراحل پایانی تکمیل و بهره برداری بوده که این مسئله تا حدودی، لبخند رضایت را بر چهره شهر و شهروندان کرمانی نشانده است؛ شهروندانی که در سالهای پایانی دهه هشتاد، یعنی همان سالهای اول فعالیت مهندس سیف الهی، از کنده کاری ها و حفاری ها و فعالیت لودرها و بولدوزرها و کارگران شهرداری در گوشه گوشه شهرشان متعجب و حتی کلافه شده بودند، امروز که طعم شیرین توسعه یافتگی را چشیده اند، خواستار حجم بالاتری از این فعالیت ها هستند؛ اگر چه بودجه های کلانشهر کرمان قدرت پاسخگویی به همه نیازهای شهری را از مدیریت شهر می گیرد اما با همین میزان اعتباری که هست، کرمان توانسته به برخی از خواسته هایش دست یابد. این را مروری بر عملکرد شهرداری کرمان طی سالهای اخیر اثبات می کند.

در این رابطه، مهندس سیف الهی، شهردار کرمان، به همراه قائم مقام و معاون فنی و خدمات شهری خود، صبح یکشنبه جاری، گروهی از خبرنگاران کرمانی را همراهی کرد تا از نزدیک در جریان برخی از فعالیت های این حوزه قرار گیرند.

این تور خبری، با بازدید از بوستانی آغاز شد که جنب موزه دفاع مقدس در حال ساخت و آماده سازی است.

سیف الهی، شهردار کرمان در خصوص این پارک که قرار است " بوستان شهید" نام گیرد، گفت: در این محدوده، طی سالهای گذشته، مصلی، موزه دفاع مقدس و پارک مشاهیر ساخته شده اما بخشی از این محوطه بلاتکلیف مانده بود تا اینکه عملیات ساخت یک فضای سبز در آن آغاز شد.

وی افزود: در بوستان شهید کرمان به جز فضای سبز، آبنما و سایر امکانات، ساختمانی به منظور راه اندازی کتابخانه ای از آثار شهدا، خانه مهر بازنشستگان کشوری و ساختمانی برای فعالیت معلولین ضایعه نخاعی نیز در نظر گرفته شده است.

سیف الهی از افتتاح این بوستان در نوروز سال 92 خبر داد.

البته شهردار کرمان، پیش از ارایه توضیحات خود درباره این فضای سبز، کمی هم از وضعیت فعلی کلانشهر تحت مدیریت خود گفت.

توزیع عادلانه امکانات در شهر

وی از دو قطبی بودن کرمان سخن به میان آورد و اینکه در توزیع امکانات شهری، توازن برقرار نبوده است. شهردار کرمان اما کاهش این شکاف بین محدوده بافت قدیم و جدید را از اهداف خود خواند و اظهار داشت: در طرحهایی که ما مد نظر داشتیم همواره به این مسئله توجه شده که توازن در شهر برقرار شود.

وی گفت: خوشبختانه تا حد زیادی این اتفاق رخ داده و امروز کمتر امکاناتی را در قسمت غربی و یا به اصطلاح عامه در بالا شهر کرمان می بینیم که در مناطق پایین شهر نباشد.

قلاع دختر و اردشیر؛ امید آینده توریستی شهر

پس از بوستان شهید، خبرنگاران کرمانی به همراه شهردار و قائم مقام و معاون فنی وی به محل قلعه دختر و اردشیر رفتند. پس از صعود به قله این قلعه که بخشی از تاریخ باشکوه کرمان را بر دوش خود سوار کرده، حسین کردی، قائم مقام شهردار کرمان درباره اقدامات شهرداری در اطراف این بنای تاریخی سخن گفت.

وی این بنای تاریخی کهن را یکی از امیدهای آینده برای جذب گردشگر در کرمان خواند و اظهار داشت: با توجه به اهمیتی که این بنا دارد، شهرداری طرحی را برای محوطه سازی اطراف ان اجرا کرده است.

وی افزود: این طرح شامل سه فاز بوده که در فاز نخست، 500 خانه اطراف بنا تملک و پارک شهر در محدوده پایین دست قلعه احداث شد.

کردی ادامه داد: در فاز دوم هم طرح در حال انجام است که این مجموعه را به پارک انقلاب متصل خواهد کرد.

قائم مقام شهردار کرمان اظهارداشت: ساخت جاده ای آسفالته در اطراف این بنا نیز در دستور کار است تا به وسیله آن، این بنا درمعرض دید کسانی قرار گیرد که از این منطقه عبور می کنند.

اگر میراث مجوز دهد...

کردی با بیان اینکه 1.5 میلیارد تومان برای توسعه فضای سبز در اطراف قلعه دختر و اردشیر در نظر گرفته شده است، گفت: فاز اول تملک اطراف این مجموعه 98 درصد، فاز دوم آن 30 درصد پیشرفت داشته است.

شهردار کرمان اما، از ضرورت مرمت این بنای تاریخی از سوی میراث فرهنگی سخن گفت. وی اظهارداشت: به دلیل خشتی بودن این قلعه، به شدت در معرض فرسایش است.

سیف الهی البته گفت: اگر میراث مجوز مربوطه را به شهرداری می داد، ما حاضر بودیم آن را مرمت کنیم. وی اعتبار لازم برای این کار را 500 میلیون تومان دانست.

بوستان بهشت؛ آرامستان نمونه در کشور

پروژه بعدی که در این تور خبری مورد بازدید قرار گرفت، آرامستان جدید شهر کرمان بود که در ضلع شرقی کوههای مسجد صاحب الزمان در حال احداث و آماده سازی است.

قائم مقام شهردار کرمان در این باره گفت: در حالی که جابجایی آرامستان کنونی شهر کرمان یکی از ضروریات بوده که همه شهرداران کرمان به آن اذعان داشته انداما با توجه به حجم بالای کار، تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته بود تا اینکه دراین دوره فعالیت شورا وشهرداری این طرح اجرایی شد.

کردی اظهار داشت: در ابتدا 600 هکتار زمین از مسکن وشهرسازی به این منظور اختصاص یافت اما به توجه به مجاورت آن با میدان تیر ارتش، این مساحت به 200 هکتار کاهش یافت.

وی افزود: پس از مشخص شدن زمین، طرحی برای آرامستان کرمان در نظر گرفته شد که آن را در کشور نمونه خواهد کرد.

قائم مقام شهردار کرمان با بیان اینکه تاکنون هشت میلیارد تومان برای این آرامستان هزینه شده، اظهار داشت: این آرامستان که بوستان بهشت نامگذاری شده، تا30 سال آینده پاسخگو خواهد بود.

وی همچنین از ساخت غسالخانه و ساختمان پزشکی قانونی نیز طی سالهای آینده در این محدوده خبر داد.

پردیسان قائم برای خودروها ممنوعه می شود

درادامه این بازدید، خبرنگاران به همراه شهردار کرمان به تقاطع پردیسان قائم رفتند. سیف الهی از ادامه طرح قلعه دختر و اردشیر تا این منطقه خبر داد و مختصری از اقداماتی که در مجموع پردیسان قائم انجام شده، سخن گفت.

وی اظهار داشت: برزگراه شرقی کرمان از این محدوده عبور کرده و مسافران و کسانی که از این بزرگراه عبور می کنند می توانند از امکانات تفریحی گردشگری این مجموعه بی نظیر بهره مند شوند.

سیف الهی گفت: همچنین قرار است تله کابین شهر کرمان، از قلعه دختر و اردشیر تا این منطقه ادامه یابد همچنین دریاچه ای نیزدر مجاورت جنگل در حال ساخت است که تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار کرمان افزود: با این اقدامات و زمانی که آرامستان کرمان هم جابجا شود، مجموعه پردیسان قائم به یک منطقه گردشگری تبدیل خواهد شد.

سیف الهی همچنین گفت: در فازهای بعدی، عبور و مرور خودروها در محدوده جنگل ممنوع خواهد شد.

ضرورت ایجاد تقاطع غیرهمسطح

در این بازدید که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرکرمان نیز در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، تقاطع جنب گنبد جبلیه شهر کرمان را یکی از نقاط حادثه خیز عنوان کرد و گفت: چون کمربند شرقی از این منطقه عبور می کند بیشتر اوقات شاهد تصادفات دلخراشی در این محدود هستیم.

سرهنگ یوسف نجفی با اشاره به حجم بالای ترافیک در این محدوده به خصوص در ایام خاص سال همچون اعیاد مذهبی، اظهارداشت: راه حل این مشکل احداث تقاطع غیرهمسطح در این قسمت شهر است.

پیشرفت 70 درصدی تقاطع غیرهمسطح باقدرت

پس از آن، عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح چهارراه باقدرت مورد بازدید قرار گرفت.

معاون فنی و خدمات شهری شهردار کرمان با بیان اینکه این تقاطع تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، اظهار داشت: این تقاطع چراغ قرمز ندارد و به راحتی ترافیک این محدوده از شهر کرمان را پوشش خواهد داد.

محمد اسلامی گفت: این پروژه تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

احداث اولین نگارخانه کرمان در پارک مطهری

در ادامه این تور خبری، خبرنگاران از کتابخانه، نگارخانه و سالن ورزشی که شهرداری کرمان در محل پارک مطهری در حال احداث آن است، بازدید کردند.

در حاشیه این بازدید، قائم مقام شهردار کرمان احداث این مراکز فرهنگی و ورزشی را درراستای تحقق وعده شهردار کرمان دانست و اظهارداشت: شهردار محترم کرمان در سال گذشته این وعده را به شهروندان داد که مجموعه پارک مطهری به یک فرهنگسرا تبدیل شود که با بهره برداری از این مراکز، این امر محقق خواهد شد.

کردی با بیان اینکه در پارک مطهری اولین نگارخانه شهر کرمان در حال احداث است، گفت: همچنین یک باب کتابخانه و دو سالن ورزشی ویژه آقایان و بانوان نیز در این محل در حال ساخت است.

وی افزود: در ضلع جنوبی پارک نیز ساختمانی در حال احداث است که برای اجرای تعزیه و سایر برنامه های فرهنگی و هنری قابل استفاده خواهد بود.

در آخرین مرحله از این تور خبری، خبرنگاران کرمانی به همراه شهردار و قائم مقاوم وی از بوستان مادر بازدید کردند.

در این بوستان نیز ساختمانی ویژه آمفی تئاتر با ظرفیت 750 نفر در حال ساخت است که به گفته مهندس کردی تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

در این تور خبری همچنین خبرنگاران از انبار مرکزی شهرداری کرمان بازدید کردند. در این انبار که از چهار سوله تشکیل شده، وسایل دستفروشان و آنچه را که باعث سد معبر در شهر شده، نگهداری می شود.

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گزارش: اسما زنگی آبادی