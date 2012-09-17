خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: مهدی قزلی که پیش از این قلم خود را بارها در سفرنامهنویسی آزموده و کتابهایی از او در قالب داستان در دسترس علاقهمندان است، در سفر به شهرهایی چون یزد، کرمان، اسالم، جزیره خارگ و زادگاه جلال ـ اورازان ـ با الهام از سبک سفرنامهنویسی این نویسنده نامدار دست به تکنگاریهای کوتاه و خواندنی زده که بخش چهارم این سفرها از شنبه گذشته به صورت متوالی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
او در چهارمین سفر خود به شهر شمالی و زیبای اسالم، سعی کرده همزمانی و همزبانی سفر و قلم جلال را پس از سالها یک بار دیگر تجربه کند که از هفته قبل با درج عکسهای نویسنده در پی هم منتشر میشود. بخوانید بخش پنجم سفرنامه مهدی قزلی را که این بار بیشتر به آداب و رسوم و زمینههای فرهنگی ـ اجتماعی مردم تالش پرداخته است.
بعد از صحبت با ایرج از خلیفهآباد رفتم سمت گیسوم. سر راه هم سری زدم به کارخانه چوببری. از نگهبان جلوی در پرسیدم اگر بخواهم از گذشته کارخانه سئوالاتی بپرسم سراغ چه کسی باید بروم و او راهنماییام کرد به یکی از مسئولینشان.
کارخانه چوببری خلیفهآباد امروز ابهت پیش را ندارد
ماجرای حضورم در اسالم را توضیح دادم و آن مسئول گفت چیزی نمیداند. اصرار کردم که لااقل باید از میرزای توکلی که مدتها رئیس آن کارخانه بوده عکسی داشته باشند، ولی او هم اصرار کرد چیزی ندارند. صحبتمان طوری پیش نرفت که از کس دیگری سئوال بپرسم. ناچار از کارخانه زدم بیرون.
یکی از چیزهای مهمی که هویت اسالم و خلیفهآباد را ساخته همین کارخانه است. گویا قرار بوده کارخانه در جای دیگری احداث شود، ولی بزرگترهای خلیفهآباد که تاثیر کارخانه را در آینده منطقه حدس میزدهاند، قبول کردهاند زمینش را مجانی بدهند. این باعث میشود کارخانه به جای مثلا چوکا در اسالم احداث بشود. پایه کارخانه را هم آمریکاییها گذاشتند، ولی میرزای توکلی خیلی زود و به محض اینکه کارها را از آنها یاد گرفت، بیرونشان کرد.
اوایل راهاندازی هم که کار کارخانه زیاد بوده حدود 2000 نفر در آن کار میکردهاند. بیشتر محلیها از رونق گذشته کارخانه میگویند. الان هم که سهامی خاص شده بسیاری از مستقلاتش به فروش رفته و دیگر آن ابهت گذشته را ندارد کارخانه. همین چوببری هم باعث شده عدهای خودشان کارگاههای کوچک چوببری (یا به قول خودشان نجارخانه) بزنند و مشغول خردهکاری بشوند. آن چه مسلم است نقش این کارخانه در توسعه وضعیت معیشتی و به تبع آن فرهنگی منطقه موثر بوده و قابل کتمان نیست. معروف است که اسالم مرکز فرهنگی منطقه تالش است و این مرکزیت مدیون کارخانه چوببری.
جادهای که به ساحل گیسوم منتهی میشود. اینجا توسکاها جاده را تونل زدهاند
بگذریم. از کارخانه رفتم سمت گیسوم. ساحل گیسوم در 10 کیلومتری اسالم است و به خاطر جاده ساحلیاش معروف شده؛ جادهای که از خیابان اصلی کناره میرود تا دریا. این جاده از وسط جنگل توسکایی رد میشود و توسکاهای بلند بالای جاده انگار که مشغول دیدهبوسی باشند سر به شانه هم گذاشتهاند و تونلی درست شده که در آفتاب سر ظهر هم سایهای در حد تاریکی برقرار است. هر چند این جاده و درختان و تونل و سایهاش قشنگ هستند، ولی ساحل گیسوم شلوغ و غیرقابل تحمل است. بعضیها این شلوغیها را دوست میدارند ولی من از آن متنفرم. ساحل خانه جلال و خلوتیاش هزار بار بهتر از آنجا بود.
ساحل شلوغ گیسوم هیچ شباهتی به ساحل اسالم و خانه جلال ندارد
حرف درختان توسکا شد؛ باید بگویم که ماده خام چوببریهای منطقه همین درختان توسکا هستند که سرعت رشد بالای دارند، تنهشان صاف بالا میرود، مراقبت نمیخواهند و اصلا محلیها درخت چوب صدایش میزنند. اطراف اسالم جاهای زیادی دیدم که از همین درخت چوبها کاشته بودند تا بلند بشود و ببرند برای کارگاههای چوببری.
روستای نزدیک ساحل گیسوم اسمش هست «گِتگَسر». کامی همسرش را از این روستا برده. به کامی گفتم: میدانی معنی گتگسر چیست؟ نمیدانست. گفتم: یعنی محله برو بیا! تعجب کرد. گفتم: «گِت» به ترکی یعنی برو، «گَه» یعنی بیا. «سر» هم که یک پسوند مکانساز است، پس گتگسر یعنی محله برو بیا! نیشش از کشف من تا بناگوش باز شد و گفت: مگه تو ترکی بلدی.
در جوابش خندیدم. ترکی بلد بودم اما نه آنقدر که بتوانم روان با آنها صحبت کنم. به همین خاطر ترجیح دادم یک فارس باشم و نقش سختتر در برقراری ارتباط کلامی را بگذارم به دوش آنها. ضمن اینکه گاهی که میخواستند بین خودشان حرفی زده باشند که من نفهمم، میفهمیدم. حالا که حرف از ترکهای آنجا شد باید بگویم جمعیت اسالم نصفانصف ترک و تالش است. قبلا همه تالش بودهاند و سنی شافعی، ولی نزدیکی خلخال و آن جاده معروف ترکها را کشیده سمت ساحل احتمالا به خاطر موقعیتهای کاری بیشتر.
در واقع اسالم در یک سه راهی واقع است که از سمت تالش تالشیها، از سمت خلخال ترکها، و از سمت رشت گیلکها، آن را تحت تاثیر قرار دادهاند و با هجوم اصفهانیها به منطقه و خرید زمین و ساخت ویلا تبدیل به یک هفتاد و دو ملت تمام عیار شده است. زبان غالب منطقه البته تالشی است که منحصر به فرد است و قرابتهایی با ترکی و گیلکی دارد. هرچند ترکها هم تاثیرات جدی در فرهنگ منطقه داشتهاند. بارزترینش هم نانواییهاست. همه نانواییهای اسالم بربری میپزند؛ حتی نانوایی ماشینیاش.
گلیمهای آویخته در کنار جاده برای جلب نظر مشتریان
اصفهانیها را گفتم؛ تقریبا تمام زمینهایی که قابلیت ساخت و ساز داشته را اصفهانیها خریدهاند و از چند سال قبل به این طرف ریخت منطقه کاملاً متفاوت شده است. کامی تعبیر جالبی درباره حضور اصفهانیها داشت. میگفت از وقتی اصفهانیها آمدهاند قیمت زمین اینجا آتش گرفت! زمین کنار خانه کامی را یک اصفهانی 4 میلیون تومان خریده و حالا 30 میلیون نمیدهد. با خودم فکر کردم حتما بروم یک تکه زمین بگیرم چون اصفهانی جایی نمیخوابد که از زیرش آب بگذرد!
منطقه آب لولهکشی ندارد و مردم در روستا چاه میزنند. جلال هم در خانه کنار دریایش چاه داشته و عجیب است که آب این چاهها تحت تاثیر آب دریا نیستند و میشود خوردشان.
علیرغم تفاوتهای مذهبی و فرهنگی و قومی و زبانی، هیچ اختلافی بین مردم منطقه نیست. شیعیان و سنیها کاملا با هم مخلوط شدهاند و گاهی حتی زن و شوهر از دو مذهب مختلف هستند. همین طور همسایهها از دو قوم مجزا. همسر کامی گیلک بود و مرد تالشی را دیدم که همسر ترک داشت. رسمهای همدیگر را هم به عاریه گرفتهاند. مثلا سنیهای تالشی وقتی یک نفرشان میمیرد مردم دیگر برایش پول جمع میکنند و تا 40 روز به خانهاش رفت و آمد دارند. این رسم هم فقیر و غنی نمیشناسد. شیعیان هم کم کم این رسم بینشان باب شده.
به اجماع از چند نفر شنیدم که منطقه تالش دزد ندارد. معتاد هم نداشته ولی الان دارد و کجا هست که نداشته باشد! قدیم کل تالش بوده و دو سه تا خان، ولی حالا به قول آقا بهرام هرکس برای خوش خانی شده به برکت انقلاب.
در نقش و نگار گلیمها رد پای ترکها به وضوح دیده میشود
اطراف اسالم را هم که میگذری امکان دارد چشمت بیفتد به کلی نقش در هیات گلیم که از دار و درخت آویزان شده برای فروش. گلیمهایی هستند که با پشم گوسفند بافته میشوند و همه با دست. بینشان هم پشم اصلاح شده و نشده و شسته شده و نشده و نقش و اندازه و رنگ گلیم قیمت را تعیین میکند. در نقش و نگار گلیمها هم رد پای ترکها و تالشها دیده میشود.
پسر فروشندهای در گیسوم درباره گلیمها اطلاعات خوبی داد و حتی از باز شدن پای پشمهای مرینوس استرالیایی به این گلیمبافیهای محلی گفت. هفته بعد که دوباره برای تکمیل کار رفتم اسالم یکی از این گلیمها را خریدم و حالا هروقت دلمان برای طبیعت تنگ بشود گلیم را بو میکشیم و تمام مغزمان پر از عطر گوسفند میشود!
بعد از صحبت با پسر فروشنده گلیم، جوان دیگری که مرا تنها در سفر یافته بود جلو آمد و گفت: این گلیمفروش را ولش کن، بچه مثبت است! بیا هرچه میخواهی من دارم. و بعد آمار هرچه نوشیدنی و خوردنی و کشیدنی داشت داد و حتی آمارهای غیرقابل انتشار و البته ارزان. معلوم بود معاملهمان نمیشود و راه افتادم سمت اسالم. در راه فکر کردم به اینکه زیبنده جمهوری اسلامی و انقلابش نیست که هر جای این مملکت میروی معتاد و اعتیاد و مواد مخدر هست. همینطور فساد؛ هرچند این یکی زیر پوستیتر و مخفیانه.
ناهار را در کافه بهار بودم و دیزی اردبیلی خوردم. در این رفت و آمدها تلفنی با کسی به نام احمد یاسمی قرار گذاشتم تا ببینمش. یاسمی دوست آقا بهرام بود و از جلال آلاحمد در بچگی خاطره داشت. قرار با او به ساعت چهار افتاد و من دو ساعت وقت داشتم بعد از دیزی. فکر کردم بهترین کار برای این دو ساعت رفتن کنار ساحل و شنا است.
ادامه دارد...
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