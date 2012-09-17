عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه

- سوریه: ترکیه مرزهای و فرودگاههای خود را به روی فعالان مخالف دمشق باز کرده است.

- در اعتراضات پاکستان به فیلم ضد اسلامی یک نفر کشته شد.



- وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه برای شرکت در مذاکرات چهار جانبه درباره سوریه به قاهره می رود/ پیشتر سفر وی برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده بود.

- مقامات افغان از کشته شدن هشت زن در حمله هوایی ناتو خبر دادند.

آمریکا

- پلیس نیویورک 51 معترض جنبش ضد وال استریت را پیش از رسیدن نخستین سالگرد این رویداد دستگیر کرد.

- "آنگ سان سوچی" رهبر جنبش دموکراسی خواهی مردم میانمار، امروز دوشنبه در سفری ۱۷ روزه به آمریکا، وارد واشنگتن می شود.

- معلمان شیکاگو به تظاهرات خود ادامه می دهند/ اعتصابات در این شهر وارد دومین هفته خود می شود.

اروپا

- پلیس اسپانیا چهار مظنون به اقدامات تروریستی ر ا بازداشت کرد.

- پلیس فرانسه در اطراف سفارت آمریکا تدابیر شدید امنیتی برقرار می کند.

- ادامه تظاهرات علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه.

آسیا

- زمین لرزه 5.3 ریشتری فیلیپین را لرزاند.

- تظاهرات چینی ها علیه ژاپن به خشونت کشیده شد.

- چین از اعزام شش قایق به جزیره مورد مناقشه این کشور با ژاپن اعزام کرده است.