عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه
- سوریه: ترکیه مرزهای و فرودگاههای خود را به روی فعالان مخالف دمشق باز کرده است.
- در اعتراضات پاکستان به فیلم ضد اسلامی یک نفر کشته شد.
- وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه برای شرکت در مذاکرات چهار جانبه درباره سوریه به قاهره می رود/ پیشتر سفر وی برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده بود.
- مقامات افغان از کشته شدن هشت زن در حمله هوایی ناتو خبر دادند.
آمریکا
- پلیس نیویورک 51 معترض جنبش ضد وال استریت را پیش از رسیدن نخستین سالگرد این رویداد دستگیر کرد.
- "آنگ سان سوچی" رهبر جنبش دموکراسی خواهی مردم میانمار، امروز دوشنبه در سفری ۱۷ روزه به آمریکا، وارد واشنگتن می شود.
- معلمان شیکاگو به تظاهرات خود ادامه می دهند/ اعتصابات در این شهر وارد دومین هفته خود می شود.
اروپا
- پلیس اسپانیا چهار مظنون به اقدامات تروریستی ر ا بازداشت کرد.
- پلیس فرانسه در اطراف سفارت آمریکا تدابیر شدید امنیتی برقرار می کند.
- ادامه تظاهرات علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه.
آسیا
- زمین لرزه 5.3 ریشتری فیلیپین را لرزاند.
- تظاهرات چینی ها علیه ژاپن به خشونت کشیده شد.
- چین از اعزام شش قایق به جزیره مورد مناقشه این کشور با ژاپن اعزام کرده است.
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