پیام تسلیت حداد عادل به مناسبت درگذشت استاد شکوری

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد محمدجان شکوری عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بامداد روز یکشنبه 26 شهریورماه (۱۶ سپتامبر) در سن 87 سالگی درگذشت و به همین مناسبت غلامعلی حدّاد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیامی درگذشت این استاد فقید را تسلیت گفت.

متن پیام مذکور بدین شرح است:

بسمه‌تعالی

درگذشت استاد محمدجان شکوری که از نویسندگان و محققان درجه اول زبان و ادب فارسی در تاجیکستان و از استادان بزرگ آن کشور بود، مایه تأسف بسیار شد. دکتر شکوری در عرصه زبان و ادبیات با کارنامه‌ای درخشان از تألیف و تحقیق و تدریس، در دو کشور تاجیکستان و ایران مورد احترام فارسی‌زبانان و اهل ادب و فرهنگ بود. مقام علمی وی سبب شده بود تا فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها پیش وی را به عضویت پیوستهٔ این فرهنگستان برگزیند.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی فقدان این دانشمند تاجیکِ ایران‌دوست و خدمتگزار صادق و صمیمی ادبیات فارسی را به مردم تاجیکستان و خانواده محترم وی و به دوستان و علاقه‌مندانش در ایران تسلیت می‌گوید و برای وی از خداوند متعال طلب آمرزش و آرامش روان می‌کند.

قرار است پیکر استاد جان شکوری امروز دوشنبه 27 شهریور - که با روز شعر و ادب فارسی در ایران هم مصادف شده - در گورستان چهره‌های فرهنگی شهر دوشنبه در تاجیکستان به خاک سپرده شود.