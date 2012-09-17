پیروزی یوونتوس، ناپولی و لاتزیو/ شکست رم و تساوی اودینزه

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس که در خانه جنوا به میدان رفته بود در حالی که یک بر صفر از این تیم عقب بود موفق شد در نهایت با نتیجه 3 بر یک به پیروزی برسد. گل‌های یووه را در این بازی امانوئله جیاکرینی (61)، میرکو ووچینیچ (78، پنالتی) و کوادوو آساموآ (84) به ثمر رساندند و تنها گل تیم جنوا در دقیقه 18 توسط چیرو ایموبیلی به ثمر رسید.

اینتر نیز که در خانه تورینو به میدان رفته بود موفق شد با گل‌های دیه گو میلیتو (13) و آنتونیو کاسانو (84) مقابل میزبان خود تورینو به برتری برسد.

لاتزیو و ناپولی نیز به ترتیب مقابل کیه‌وو و پارما به پیروزی‌های مشابه 3 بر یک دست یافتند اما رم که در خانه خود میزبان بولونیا بود با نتیجه 3 بر 2 مغلوب شد. آلبرتو جیلاردینو ستاره بولونیا در این بازی بود و 2 بار دروازه جلوروسی را در دقایق 72 و 90 باز کرد.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* کیه‌وو یک - لاتزیو 3

* فیورنتینا 2 - کاتانیا صفر

* جنوا یک - یوونتوس 3

* ناپولی 3 - پارما یک

* پسکارا 2 - سامپدوریا 3

* رم 2 - بولونیا 3

* سیه‌نا 2 - اودینزه 2

* تورینو صفر - اینتر 2

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 9 امتیاز - تفاضل گل 7+

2- ناپولی 9 امتیاز - تفاضل گل 6+

3- لاتزیو 9 امتیاز - تفاضل گل 6+

4- سامپدوریا 8 امتیاز

-------------------------------------------

18- پالرمو یک امتیاز

19- پسکارا بدون امتیاز

20- سیه‌نا 4- امتیاز