70درصد سکونت گاه های غیررسمی در محدوده شهرها هستند/نگرانی از حاشیه نشینی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشار یکشنبه شب در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان کرمان گفت: براساس قانون، ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی بر عهده وزرات مسکن، راه و شهرسازی است.

وی یادآر شد: محلات نابسامانی که در خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به صورت خودرو شکل گرفته و گسترش یافته است در واقع سکونت گاه های غیر رسمی هستند که باید در خصوص ساماندهی آنها اقدامات جدی صورت گیرد.

افشار با اشاره به لزوم ایجاد مرکز ملی مطالعه و کنترل مهاجرت در کشور گفت: راه اندازی این مرکز می تواند آمار دقیقی از جابه جایی جمعیت را در اختیار ما قرار دهد.

وی یادآور شد: طرح ایجاد این مرکز تهیه شده و به زودی به شورای اجتماعی کشور ارسال می شود.

افشار روند ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی را کند دانست و افزود: در استان کرمان سه شهرستان کرمان، رفسنجان و سیرجان سکونت گاه های غیررسمی دارند.

وی با اشاره به لزوم ارائه حداقل خدمات اجتماعی به این سکونت گاه ها گفت: در استان کرمان در 13 سکونت گاه خدمات بهزیستی به افراد ارائه می شود.

افشار بیان داشت: در حال حاضر 70 درصد سکونت گاه های غیر رسمی کشور در محدوده شهری قرار دارد و مابقی در در خارج از محدوده شهری هستند که حاشیه نشین ها را تشکیل می دهند.

رئیس مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور با اشاره به اینکه در این زمینه اعتبارات زیادی صرف شده است بیان داشت: مطالعات خوبی در این خصوص صورت گرفته است.

وی با اشاره به مهاجرت افراد به حاشیه کلان شهرها افزود: سکونت گاه های غیر رسمی یک مبحث اجتماعی پیچیده تبدیل شده است که باید در حوزه اجتماعی مورد مطالعه و بررسی جدی قرار گیرد.

این مسئول یکی از اقداماتی را برای جلوگیری از مهاجرت ها صورت گرفته است را به روز کردن کد پستی روی کارت های ملی دانست و گفت: این امر سبب می شود که به طور نسبی بتوان مهاجرت های را کنترل کرد.

