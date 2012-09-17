"نصف جهان" را در 10 دقیقه دور بزنید/ عبور بزرگراه از زیر باند فرودگاه

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به توسعه شهرها و افزایش روزافزون وسایل حمل و نقل شخصی، سیاستهای مدیریت شهری به سوی هدایت ترافیک و روان شدن آن و استفاده حداکثری از زمان می رود. پس از گذر زمان و اضافه شدن به خودروهای شخصی تعریض خیابانها و احداث خیابانهای جدید در دستور کار مدیریت حمل و نقل قرار گرفت تا با استفاده از این تکنیک به نسبت ناموفق بر مهار ترافیک شهری بپردازند.

ولی متاسفانه گستردگی شهرها و عدم مهندسی مناسب در ابتدای بنا ریزی شهر مدرن این اجازه را به مدیریت شهری نمی داد تا وضعیت ترافیکی مطلوب را در شهر حکم فرما کند.

دیگر معضلی که در شهرهای کنونی مخصوصا کلان شهرهای ایران به صورت یک اپیدمی تلخ درآمده عدم مهندسی صحیح در ساخت و ساز خیابان‌ها و معابر شهری است که بعضا به دنبال آن خسارات فراوانی را بر جامعه به صورت مالی و جانی وارد می کند،در باب مثال می توان به نصب سرعت گیرها و یا به قولی کاهنده‌ها در معابر اشاره کرد که طبق نظر کارشناسان ترافیک نصب اینگونه موانع غیرقانونی است و توجیه ترافیکی هم در پی ندارد.

در اشاره به دیگر محدودیت‌ها که به نوعی برای پوشش عدم مهندسی اصولی در ساخت و ساز معابر شهری به کار برده می شود می توان پارکینگهای نامناسب در سطح شهر و تابلوهای شهری را نام برد.

یکی از کلانشهرهای که به نوعی کریدور شمال به جنوب محسوب می شود و نقطه تلاقی شهرها و استانها کشور است اصفهان است که می توان گفت مسئله ترافیک در این کلانشهر چند سالی است به صورت ویژه دنبال می شود. با توجه به تمام اشکالاتی که در بحث مهندسی ترافیک کشور گرفته شد اصفهان را نیز از این امر مستثنی نمی کنیم و در این حوزه می توان باور داشت که اصفهان به گونه ای بافت تاریخی و فرسوده آن نیز باری بر دوش ترافیک شهر محسوب می شود و نمی تواند که این اجازه را به کارشناسان و مدیریت شهری بدهد تا از ظرفیتهای ترافیکی به بهترین نحو استفاده کنند.

بر این اساس و برای ساماندهی ترافیک در کلانشهر اصفهان سه رینگ ترافیکی به عنوان مسیرهای عبوری اصلی طراحی شده است.

رینگ اول در محدوده مرکزی شهربه طول 12.5 کیلومترشامل خیابانهای شریانی فرعی ، رینگ دوم در محدوده میانی شهر به طول 24.5 کیلومترشامل خیابانهای شریانی درجه دو و رینگ سوم به طول 46 کیلومتر، مساحتی نزدیک به 80 کیلومتر مربع از مساحت 200 کیلومتر مربعی شهر اصفهان را در برگرفته به عنوان بیرونی ترین مسیر حرکت نسبت به مرکز شهر و به صورت بزرگراه در نظر گرفته شده است.

در واقع این رینگ وظیفه تبادل سفر های بین نواحی پیرامونی شهر اصفهان و نیز ارتباط نواحی مرکزی شهر با نواحی پیرامون که در گذشته از طریق شبکه معابر مرکزی شهر تامین می شد را به عهده دارد. مطالعات ویژه ای که با استفاده از نتایج مطالعات جامع حمل و نقل در خصوص توجیه ترافیکی احداث این حلقه انجام شد نشان داد احداث کامل رینگ سوم موجب افزایش 20 درصدی سرعت در کل شهر و 28 درصد افزایش سرعت در مرکز شهر شده است.

با توجه به یکسری کاستی ها در بخشهای مختلف شاید به جرات بتوان گفت اصفهان توانسته در طرحهای ترافیکی کشور خودی نشان دهد، در رینگ سوم ترافیکی شهر اصفهان هم که تنها نزدیک به 3 کیلومتر آن به بن بست برخورد کرده بود توسط طرحی نو و خلاقانه از شهرداری اصفهان توانست راه خروج خود را از باند فرودگاه پیدا کند که این طرح به صورت کاملا مبتکرانه با احداث زیرگذری از زیر باند فرودگاه به طول 340 متر به مرحله اجرا درآمد که می توان گفت این طرح برای اولین بار در کشور پیاده شده است.

عملیات رینگ چهارم ترافیکی آغاز شده است

نکته محسوسی که در این گزارش به چشم می خورد علامت سوالی است که در ذهن مخاطب شکل می گیرد و این باور را در وی بوجود می آورد که آیا طرح مذکور نسبت به برنامه ریزی 15 سال گذشته جوابگوی ترافیک کنونی است.

در پاسخ به این موضوع و سوالی که ذهنها را به خود مخدوش کرده بود شهردار اصفهان چندی پیش در نشست خبری خود گفت: این طرح چشم انداز بلند مدت داشته و برای اینکه به مشکلات این چنین برنخوریم قبل از اتمام طرح مذکور حلقه چهارم ترافیکی و یا همان رینگ حفاظتی پیش بینی شده که چند سالی است این طرح در شورای عالی ترافیک مصوب شده و سهم اصفهان از این طرح 35 درصد است ولی با احتساب نظر کارشناسان مشکلی که در این طرح می توان آن یاد کرد یک پارچه نبودن رینگ حفاظتی در اجراست زیرا سهم 35 درصدی شهرداری که می توان امید داشت زودتر از سهم دیگر شهرهای حاضر در این حلقه ترافیکی به بهره برداری می رسد به صورت منقطع است و این امر کار را برای پیشبرد این رینگ ترافیکی کمی مشکل ساخته است.

رینگ سوم بیش از دوهزار میلیاردتومان ارزش افزوده به همراه دارد

عباس حاج رسولی‌ها رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از دیدگاهی دیگر به تحلیل این رینگ ترافیکی در اصفهان پرداخت و بر این باور است که با گذر 15 سال از عمر این طرح هم اکنون رینگ سوم بیش از 2 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده را به همراه دارد زیرا کاهش شایان توجهی در مصرف سوخت، زمان و قیمت به راشامل می شودهمچنین این طرح ۱۰برابر هزینه ارزش افزوده برای شهر اصفهان دارد.



رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اذعان داشت: رینگ چهارم شهر به طول ۷۸کیلومتر است که ۴۱کیلومتر آن در محدوده شهر اصفهان و مابقی در شهرهای اطراف از جمله فلاورجان، درچه، خمینی شهر، دولت آباد، خوراسگان و برخی نقاط دیگر است.

گذر رینگ سوم از زیر باند فرودگاه

علیرضا قاری قرآن معاون عمرانی شهردار اصفهان نیز با بیان این مطلب که طرح شهید همت با هزینه ای بالغ بر ۵۳۱میلیارد ریال به عنوان تکمیل کننده شبکه بزرگراهی رینگ سوم ترافیکی شهر به زودی در اختیار شهروندان قرار می گیرد، گفت: بخشی از ادامه بزرگراه شهید همت به صورت تونل (زیرباند فرودگاه) در نظر گرفته شده و مابقی این شریان به شکل روباز احداث و به بزرگراه شهید کشوری متصل می‌شود، طول این تونل۳۴۰متر بوده و با هزینه ای بالغ بر ۸۴میلیارد ریال احداث شده است.

وی همچنین تصریح کرد: طرح مذکور یکی از افتخارات شهرداری اصفهان در بخش ترافیکی است و چند روز دیگر می توانید شاهد آن باشید که حجم گسترده ای از ترافیک از متن شهر کاسته و به این رینگ انتقال پیدا می کند.

معاون عمران شهرداری اصفهان بازگشایی این حلقه مفقوده در شهر را مصادف با آغاز کار حلقه چهارم ترافیکی و یا همان رینگ حفاظتی دانست و گفت: شهرداری کار خود را در سهم 35 درصد خود که در رینگ چهارم دارد آغاز کرده و هم اکنون در منطقه 12 کارهای عمرانی رینگ چهارم در مرحله اجرا به سر می برد.

وی با اعلام این مطلب که استانداری نیز باید برای پیشبرد هرچه بهتر رینگ چهارم اقدامات لازم را انجام دهد، گفت: شهرداری قبل از تصویب بودجه این طرح با اعتبارات شهرداری منطقه 12 استارت کار را زده ولی باید توجه داشت که اگر استانداری و وزارت کشور به یاری شهرهای کوچکی که در طرح رینگ سوم سهیم هستند نیاید این طرح ترافیکی نمی تواند پیشبرد محسوسی داشته باشد.

قاری قرآن در خصوص میدان استقلال که حجم ترافیکی سنگینی بر آن حاکم است گفت: سال آینده در راستای تکمیل رینگ حفاظتی طرح ساماندهی میدان استقلال را شروع می کنیم تا به وضعیت ترافیکی این میدان سامان داده شود.

این طرح به صورت تقاطع غیر همسطح در سه طبقه طرح ریزی شده که معاون عمرانی شهرداری اصفهان حداقل زمان برای پایان یافتن این طرح بزرگ را تا پایان سال آینده اعلام کرد.

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گزارش: داوود شیخ جبلی