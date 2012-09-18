به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستیمهر به همراه مهدی غفاری، نادر عزتالهی و مهدی حیدری بعد از گذشت 4 سال از بدست آوردن نخستین جام قهرمانی فوتبال ایران در رده نوجوانان، بار دیگر در آستانه حضور در این مسابقات هستند. این کادر که دو سال پیش نتوانست موفقیتی را در رده جوانان تکرار کند اما با فرصت مجدد فدراسیون فوتبال، بار دیگر هدایت تیم نوجوانان را برعهده گرفت تا این تیم را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان 2012 تهران آماده کند.
امروز انتظارات از کادر علی دوستیمهر و شاگردانش زیاد است زیرا همه منتظر تکرار موفقیتهای سال 2008 این تیم هستند، ضمن اینکه میزبانی ایران در این رقابتها هم مسئولیت کادر فنی و بازیکنان تیم نوجوانان را بیشتر میکند.
در آستانه این مسابقات علی دوستیمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با رضایت از وضعیت این تیم ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان، رسانهها و هواداران فوتبال، این تیم بتواند ضمن کسب مجوز حضور در مسابقات جام جهانی نوجوانان 2013 امارات، بار دیگر جام قهرمانی این رقابتها را به فوتبال ایران هدیه کند. متن این گفتگو را در زیر میخوانید:
* خبرگزاری مهر: در حالیکه 5 روز به آغاز مسابقات باقیمانده، شرایط تیم نوجوانان چگونه است.
- علی دوستیمهر: خوشبختانه شرایط تیم خوب است و هیچ مصدومی نداریم، ضمن اینکه بازیکنان با روحیه بسیار خوب و برای موفقیت پا به رقابتها میگذارند.
* از برنامههای آمادهسازی تیم خصوصا در ماههای اخیر رضایت دارید؟
- با اقدامات مسئولان فدراسیون و کمیته جوانان، اردوهای آمادهسازی داخلی و خارجی خوبی را برگزار کردیم تا هر چه بهتر آماده حضور در مسابقات شویم که در این بین اردوی بسیار خوبی در ترکیه داشتیم و در آن بازیکنان به شرایط مطلوب رسیدند.
در این اردو، سه بازی انجام دادیم که دیدار با تیم باشگاهی قبرس که در سوپرجام این کشور حضور دارد، به ما شخصیت داد. در آن بازی آنها در نیمه نخست دو بر صفر عقب افتادند و در نیمه دوم با میدان فرستادن نفرات اصلی خصوصا 4-5 بازیکن خارجی خود، فشار خوبی را به ما آوردند. در مجموع فکر میکنم این اردو خیلی به ما کمک کرد تا نقاط ضعف خود را کاملا شناسایی کنیم.
* ارزیابی شما از حریفان ایران در مرحله گروهی مسابقات چیست؟
- لائوس، یمن و کویت حریفان ایران در مرحله گروهی با آمادگی کامل و تمام توانشان در این رقابتها شرکت میکنند و به نظرم هیچ حریف آسانی وجود ندارد. البته امسال همه رقابتها از کیفیت بالای برخوردار هستند زیرا کشورهای آسیایی در سطح فوتبال پایه به شدت کار میکنند و نمایش توسعه فوتبال آسیا در رده پایه را میتوان در مسابقات امسال دید.
* به نظر میرسد نخستین دیدار شما با تیم ناشناخته لائوس سختترین بازی ایران در این مسابقات باشد.
- فیلم بازیهای این تیم را دیدهایم، آنها تیمی سرعتی و گردن کلفت هستند که در مرحله گروهی کرهجنوبی را متوقف کردند اما ما هم ایران هستیم و این تیم حاصل زحمات تمام مربیان سازنده در سراسر کشور است. شاید بازی سختی را پیش رو داشته باشیم اما با کمک خداوند دست به دست هم میدهیم، مسابقات را با یک پیروزی شیرین آغاز کنیم. البته فوتبال در رده نوجوانان غیر قابل پیش بینی است ولی سعی داریم از روز اول رقابتها را با قدرت آغاز کنیم.
* بازی تیم نوجوانان کویت را از نزدیک مشاهده کردید، شرایط این تیم را چگونه میبینید؟
- آنها از لحاظ فیزیکی در شرایط خوبی قرار دارند و از لحاظ فنی نیز بد نیستند، البته جثه بازیکنان این تیم بزرگ است!
* یعنی در این تیم بازیکنان صغر سن وجود دارد؟
- دنبال این مسائل نیستیم زیرا اگر ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا به بازیکنی شک کنند، از او آزمایش خواهند گرفت تا سن واقعیاش مشخص شود.
* حضور پیشکسوتان از جمله آقای مایلی کهن در تمرینات آماده سازی تیم چقدر تاثیر داشته است؟
- قطعا حضور این افراد که از پیشکسوتان فوتبال هستند، باعث دلگرمی من، کادر فنی و بازیکنان تیم میشود. آنها با حضورشان به این بازیکنانی که سرمایههای ملی هستند، انگیزه میدهند. قرار است در این هفته هم نفراتی همچون فتحاللهزاده، شیعی، حیدری، اربابی و حبیب کاشانی در تمرینات شرکت کنند که قطعا حضور صحبتها و راهنماییهای آنها به سود تیم نوجوانان خواهد بود.
* در این مدت مدیران باشگاهها قول همکاری هم به شما دادهاند؟
- بله خصوصا آقای فتحاللهزاده و رویانیان که در این مدت با در اختیار گذاشتن زمینهای تمرین خود به ما کمک کردند. همچنین آقای فتحاللهزاده در تماس تلفنی به من گفت در زمان بازیهای شما به هوادارانمان اعلام میکنیم حضور پر شوری در ورزشگاه داشته و برای حمایت از تیم نوجوانان سنگ تمام بگذارند. آقای رویانیان در باشگاه پرسپولیس هم قول حمایت از تیم را دادهاند.
* علی کفاشیان هم در تمرینات تیم نوجوانان شرکت کرد، در این مورد هم صحبت میکنید؟
- ایشان حداقل هر دو اردو یک بار به ما سر میزدند تا از شرایط تیم اطلاع پیدا کنند. در مواقعی آقای کفاشیان با بازیکنان صحبت میکند و در مواقعی دیگر در کنار زمین تمرین میکنند. ایشان علاقه زیادی به تیمهای پایه داشته و صادقانه دوست دارند، این تیمها موفق شوند. در این مدت هم هر کاری که در توانشان بوده، برای آمادهسازی تیم انجام دادهاند.
همچنین در روزهای گذشته نشست بسیار خوبی با فریدون معینی داشتیم، در یکی دو ساعتی که با هم صحبت کردیم و ایشان راهکارهای خوبی را در اختیارمان قرار داد.
* تجربه قهرمانی آسیا و موفقیت در جام جهانی نوجوانان چقدر میتواند به شما برای تکرار موفقیتهای سال 2008 در این مسابقات کمک کند؟
- بنده و همکارانم عمرمان را صرف خدمت و کار در رده پایه کردهایم. امروز هم دست به دست همدیگر داده ایم تا بتوانیم با دعای مردم، پوشش رسانهها و حمایت پیشکسوتان موفقیتهای ارزشمندی را برای فوتبال ایران کسب کنیم.
این حرف را از قلبم میزنم، تیم ملی برای همه است و هر کسی حتی در زمان مسابقات اگر نقصی مشاهده کرد، آنرا به من منتقل کند زیرا میدانم هدف همه نتیجهگیری تیم و صعود آن به جام جهانی است. موضوعی که باعث خوشحالی مردم میشود.
ضمن اینکه با توجه به برگزاری مسابقات در تهران، همه از تیم نوجوانان توقع خاصی دارند و امیدواریم به یاری خدا، کمک مسئولان و حمایت مردم و رسانهها بتوانیم قهرمانی سال 2008 را تکرار کنیم و سهمیه حضور در جام جهانی 2013 امارات را کسب کنیم.
* اگر بخواهیم منصف باشیم تا چه اندازه این تیم شانس حضور در جام جهانی را دارد؟
- مطمئنا روزی که استارت زدیم هدفمان ابتدا رسیدن به جام جهانی بود و برای این هدف بزرگ برنامهریزی و تلاش بسیاری انجام دادیم. در این مسابقات هم قدم به قدم پیش میرویم تا پس از صعود از گروه، مرحله حذفی را با موفقیت پشت سر گذاشته و سهمیه جام جهانی را کسب کنیم، پس از آن هم به فکر قهرمانی در آسیا هستیم.
* قرار است طبق الزام AFC شرایط برای حضور بانوان و خانوادهها هم در ورزشگاه فراهم شود...
- میزبانی مسابقات مهم قهرمانی نوجوانان آسیا به راحتی به ایران نرسیده و تمام مسئولان فدراسیون تلاش خود را به کار بستهاند تا این رقابتها را به بهترین شکل برگزار کنند. قطعا حضور مردم و خانوادهها در ورزشگاه هم تاثیر مثبتی در عملکرد تیم خواهد داشت و نفرات تیم را از لحاظ روانی تقویت میکند.
* بازی سوم شما مقابل کویت در روزی برگزار میشود که همزمان مسابقات هفته نهم لیگ برتر انجام میشود، مسئلهای که ممکن است در کاهش تماشاگران تاثیر بگذارد.
- اگر خداوند عنایت کند و کارها خوب پیش برود، با تلاش کادر فنی و بازیکنان میتوانیم پیش از برگزاری دیدار سوم صعودمان به مرحله بعد را قطعی کنیم و در آن بازی که تشریفاتی میشود، ریکاوری خوبی به بازیکنان اصلیمان بدهیم.
* با توجه به موفقیت رشتههای غیرفوتبالی و ناکامی تیمهای فوتبال ملی و باشگاهی تعداد هواداران فوتبال رو به کاهش است نگران این مسئله نیستید؟
- امیدواریم تماشاگران از تیم نوجوانان که میتوانند آینده سازان فوتبال ایران باشند، حمایت کنند و پس از فوتسال، تیم نوجوانان دومین تیم فوتبال کشور باشد که در سال 2012 جهانی شده است. همچنین این موفقیت با جهانی شدن تیم جوانان و بزرگسالان و موفقیت فوتسال در مسابقات جهانی کامل شود تا این موفقیتها باعث خوشحالی فوتبالدوستان شده و فضای فوتبالی شادی را برای مردم ایران به ارمغان آورد.
* آیا میزبانی مسابقات به سود ایران است یا به ضرر آن؟
- شاید این میزبانی حساسیتهایی برای تیم ما داشته باشد اما محاسن آن بیشتر بوده و میتواند امتیاز مثبتی برای موفقیت تیم نوجوانان باشد. باید از میزبانی نهایت استفاده را ببریم. امیدوارم زمان بازی تیم ایران ورزشگاهها پر باشد زیرا اگر ورزشگاه خالی باشد، بین ما و تیمهای دیگر فرقی نداشته و تیم ایران میهمان خواهد بود نه میزبان.
* از نظر شما چه تفاوتی بین این تیم با تیم سال 2008 وجود دارد؟
- آن تیم که قهرمان آسیا شد ویژگیهای خاصی داشت و بازیکنان تیم امروز هم شرایط خوب و قابل قبولی دارند. قطعا هر چه از مسابقات بگذرد و این تیم جلو برود، فاصلهها و تفاوتها مشخص میشود. در مجموع میتوانم بگویم این دو تیم، شرایط خاص خودشان را دارند و هدف هر دو از ابتدا خوشحال کردن مردم بوده است.
البته امیدواریم بتوانیم با شاد کردن دل مردم و همچنین به رخ کشیدن فوتبال پایه ایران به حریفان، نشان دهیم در حال ساخت نسل جدید برای فوتبال ایران هستیم و این نسل بتواند آینده تیمهای ملی ایران را بیمه کند.
* در آستانه آغاز مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا، نگرانی خاصی ندارید؟
- نه اصلا خوشبختانه شرایط تیم خوب است و من نگرانی خاصی ندارم. دعا میکنم اتفاق خاص و پیش بینی نشده نیفتاده و در مسابقات هم طوری پیش برویم که به اهداف ترسیم شده، دست یابیم.
مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاری در دو ورزشگاه دستگردی و اکباتان تهران برگزار میشود که تیم ایران در گروه A به مصاف تیمهای لائوس، کویت و یمن میرود. همچنین تیم فوتبال جوانان کشورمان در گروه A مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا با تیمهای امارات میزبان مسابقات، ژاپن و کویت همگروه است. این رقابتها از 13 تا 27 آبانماه سال جاری در کشور امارات برگزار میشود.
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