به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره رسانه‌های دیجیتال مهدوی همزمان با فراسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت صاحب الزمان (عج)، در تمامی بخش های مرتبط با رسانه‌های دیجیتال در محورهای فرهنگ و معارف مهدوی، مبانی مهدویت، آسیب شناسی مباحث مهدوی، مهدویت و آخرالزمان و حکومت در زمان غیبت برگزار می‌ شود.

اهمیت بالای مسائل و مباحث مهدوی در زمان حاضر و آسیب شناسی مباحث با وجود انحرافات فراوان در این حوزه، توجه به تولید محتوا و ارائه خط مشی و سیاستگذاری تولید محتوا را در این عرصه ضروری کرده است؛ براین اساس هدف جشنواره جریان‌سازی جهت تولید آثار در محورهای تعیین شده جشنواره و ارائه محتوای تولیدی در فضای دیجیتال برای پر کردن خلا علمی در فضای مجازی است.

مهلت ارسال آثار تا 10 دیماه 1391 است و علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به پایگاه Mahdavi.saramad.ir مراجعه کنند.