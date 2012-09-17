  1. دانشگاه و فناوری
۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

جشنواره بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال مهدوی برگزار می‌شود

جشنواره بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال مهدوی برگزار می‌شود

جشنواره رسانه‌های دیجیتال مهدوی همزمان با ولادت باسعادت حضرت صاحب‌الزمان(عج) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره رسانه‌های دیجیتال مهدوی همزمان با فراسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت صاحب الزمان (عج)، در تمامی بخش های مرتبط با رسانه‌های دیجیتال در محورهای فرهنگ و معارف مهدوی، مبانی مهدویت، آسیب شناسی مباحث مهدوی، مهدویت و آخرالزمان و حکومت در زمان غیبت برگزار می‌ شود.

اهمیت بالای مسائل و مباحث مهدوی در زمان حاضر و آسیب شناسی مباحث با وجود انحرافات فراوان در این حوزه، توجه به تولید محتوا و ارائه خط مشی و سیاستگذاری تولید محتوا را در این عرصه ضروری کرده است؛ براین اساس هدف جشنواره جریان‌سازی جهت تولید آثار در محورهای تعیین شده جشنواره و ارائه محتوای تولیدی در فضای دیجیتال برای پر کردن خلا علمی در فضای مجازی است.

مهلت ارسال آثار تا 10 دیماه 1391 است و علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به پایگاه Mahdavi.saramad.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 1697796

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها