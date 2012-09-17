علت تاخیر در معرفی برگزیده جایزه بنیاد موقوفات افشار

محمدحسین حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت تاخیر در برگزاری بیستمین دوره جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی گفت: هیئت انتخاب برنده جایزه امسال هنوز تشکیل جلسه ندادهاند ولی احتمال دارد تا دو هفته دیگر این جلسه برگزار شود.
وی تاکید کرد: در این جلسه برنده جایزه امسال، انتخاب و معرفی میشود و مسئلهای از این بابت به وجود نیامده و برگزاری بیستمین دوره جایزه بنیاد موقوفات افشار قطعی است.
مدیرعامل بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی همچنین در پاسخ به این انتقاد که «به نظر میرسد پس از درگذشت زندهیاد ایرج افشار، فعالیتهای بنیاد دچار رکود شده است» گفت: این مسئله تا حدی تاثیر داشته اما اینگونه نیست که فعالیتها متوقف شده باشد.
هیئت گزینش کتاب و جوایز بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار عبارتند از: سیدمصطفی محققداماد (به عنوان رئیس شورای تولیت)، ژاله آموزگار، محمود امیدسالار، حسن انوری، کاوه بیات، جلال خالقی مطلق و محمدرضا شفیعی کدکنی.
این جایزه تا دوره هفدهم در زمان مقرر (تابستان هر سال) اهدا میشد اما از دوره هجدهم گرفتار تاخیرهای طولانی شد و همان دوره با یک سال تاخیر برگزار شد. دوره نوزدهم آن هم با تاخیری یک ساله برگزار خواهد شد.
اهدای این جایزه با عنوان «جایزه تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار برای زبان فارسی و وحدت ملی ایران» از سال 68 آغاز شده و هر ساله به شخصی تعلق میگیرد که دارای آثاری برجسته یا تحقیقات ارزشمند در این زمینه و کاملاً مطابق با مقاصد واقف باشد.
جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی از سال 68 کلید خورد و تا به حال به دانشمندان ایرانی و خارجی مانند نذیر احمد (هند)، غلامحسین یوسفی (ایران)، امین عبدالمجید بدوی (مصر)، محمد دبیرسیاقی (ایران)، ظهورالدین احمد (پاکستان)، جان هوننین (چین)، کمال عینی (تاجیکستان)، نجیب مایل هروی (افغانستان)، شارل هانری دوفوشهکور (فرانسه)، هانس دوبرین (هلند)، منوچهر ستوده (ایران)، برت فراگنر (اتریش) و میکل آنجلو پیه مونتسه (ایتالیا) اعطا شده است.
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