کشف جدید محققان درباره تغییر رنگ یکی از آثار ونگوگ

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ آنها دریافته اند ظاهرا پس از مرگ ونگوک از یک لایه محافظ بر روی این نقاشی استفاده شده است به طوریکه برخی از گل های زرد روشن به رنگ نارنجی و خاکستری تبدیل شده اند.

محققان مرکز پرتو سینکروترون اروپا در فرانسه و مرکز تحقیقات سینکروترون در هامبورگ آلمان برای نخستین بار نشان دادند منشا این تغییر تاکنون فرایند تخریبی ناشناخته ای از ارتباط بین رنگ ها و روغن جلا بوده است.

ونگوگ این اثر هنری را در سال 1888 در پاریس خلق کرد. این نقاشی در اوایل قرن بیستم به موزه کرولر مولر داده شد.

ونگوک معمولا نقاشی هایش را روغن جلا نمی زد اما ظاهرا مانند بسیاری دیگر از نقاشی های ونگوک در نیمه نخست قرن بیستم، یک لایه محافظتی روغن جلا بر روی این نقاشی اعمال شده است.

محققان در سال 2009 از وجود یک پوسته خاکستری مات بر روی بخش هایی از نقاشی که با رنگ زرد کادمیوم رنگ آمیزی شده بود، خبر دادند.

ونگوگ از زرد کادمیوم استفاده می کرده است. این رنگ در نقاشی هایی جلا نخورده با هوا اکسیده می شده و موجب شده بخشی از نقاشی رنگ و درخشندگی خود را از دست بدهند.

دانش پژوهان این فرایند را چند سال پیش کشف و مشاهده کردند به جای وجود یک لایه سفید و شفاف اکسیداسیون، رنگدانه ها در این نقاشی با یک پوسته تیره و چروک پوشانده شده است.

با این حال محققان نمی توانستند بدون آنکه به اصل رنگ زرد کادمیوم در این بخش ها از نقاشی آسیب وارد شود، این پوسته نارنجی- خاکستری را برداشته و روغن جلا را رنگ زدایی کنند.

برای شناسایی آنچه که روی داده است موزه دو نمونه میکروسکوپی از نقاشی تهیه کرد. اندازه هر یک از این نمونه ها فقط یک میلی متر بود. مسئولان موزه این نمونه ها را برای بررسی های بیشتر به محققان دادند.

دانشمندان نیز از پرتو ایکس قدرتمند در فرانسه و آلمان استفاده کرده و ترکیب شیمیایی و ساختار داخلی را در وجه مشترک بین روغن جلا و رنگ نشان دادند.

این در حالی است که هیچ ترکیب سولفات کادمیوم بلورینی که ناشی از فرایند اکسیداسیون باشد، یافت نشد.

مشخص شد که آنیون های سولفات یک شریک واکنشی مناسبی را در یونهای سرب ناشی از روغن جلا یافته اند و ترکیبی موسوم به anglesite شکل داده اند.

ترکیب anglesite (pbso4) یک ترکیب مات و کدر است که در سراسر نقاشی روغن جلا شده، دیده می شود.

منبع این سرب احتمالا ماده ای است که در روغن جلا وجود داشته است.